- Deszapezirea in Timisoara se va face din sezonul rece urmator pe baza tehnologiilor IT, care le vor facilita administratiei locale si populatiei municipiului posibilitatea de a urmari daca firmele ce vor fi contractate isi vor indeplini constiincios sarcinile sau nu, a spus, vineri, primarul Nicolae…

- Ți se pare ca pe strada ta nu au trecut utilajele de deszapezire? In viitor, vei putea verifica de pe telefon. Asta susține primarul Nicolae Robu, care spune ca viitoarele contracte vor fi atat de tehnologizate, incat se va ști in fiecare secunda ce fac utilajele. Exista insa un risc.

- Pregatirile pentru o noua licitație sunt in grija city managerului Robert Kristof, care se ocupa de tot ce trebuie pentru ca dorințele primarului Timișoarei sa fie indeplinite. Edilul-șef susține ca abia din sezonul 2018/2019 va putea fi trasa la raspundere Administrația Robu pentru felul…

- Municipalitatea din Alba Iulia a stabilit, de curand, un protocol de colaborare cu organizația daneza non-profit RoboBraille Outreach pentru implementarea unui software care sa le faciliteze persoanelor cu dizabilitați din Alba Iulia accesul la informație și la serviciile publice. SensusAccess: pe 3…

- Primaria Capitalei spune ca zapada a fost curatata de pe 95 la suta din arterele principale si de pe 40 la suta din cele secundare. In timp ce municipalitatea anunta ca operatorii de deszapezire au fost "somati” sa degajeze strazile secundare si trotuarele de zapada, bucurestenii se plang ca nu au…

- Statisticile oficiale ale Ministerului de Externe arata ca peste patru milioane de romani au rezidenta in strainatate. Asta inseamna ca 20% din populația Romaniei s-a stabilit pe termen lung in afara granițelor. Anul trecut, acestora li s-au mai adaugat alte doua milioane de turiști romani. Bogdan…

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat programul „Voluntari ai Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene“, care se va desfașura in perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2019. Programul debuteaza cu un proiect pilot, organizat in perioada 1 aprilie – 30 iunie 2018, in care vor fi implicați 60…

- Secretarul de stat pentru afaceri interinstitutionale si juridice, Cristian Winzer, s-a intalnit vineri cu ambasadorul Bulgariei, Todor Ivanov Churov, context in care au discutat despre procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit…

- In privința liberalizarii pieței de electricitate, trebuie menționat ca toți consumatorii casnici de electricitate din Romania beneficiaza de mai mulți ani de dreptul de eligibilitate, ceea ce inseamna ca pot alege un contract pe piața concurențiala, negociat cu furnizorul de electricitate, fara…

- Localitatea braileana Ianca a reusit performanta deloc de invidiat de a avea cei mai multi rau-platnici din Romania. Trei sferturi dintre contribuabili nu si-au platit impozitele si au ajuns in faza executarii silite, dupa ce Curtea de Conturi a constatat problemele. Nu mai putin decat 7.727 dintre…

- Simbata, 10 martie 2018, s-a desfasurat la Bucuresti, la Sala Palatului, Congresul Extraordinar al PSD. In afara Salii Palatului, prin Rareș Bogdan, Realitatea tv a regizat un scandal de maidan, transmis in direct, avind drept scop vadit bruierea prin galagie de Strada a Congresului.

- Șoferii din Timișoara care se incumeta sa iasa cu mașinile zilele acestea prin oraș sunt nevoiți sa faca slalom printre craterele formate in carosabil mai ceva ca pe pista de karting. Multe strazi din oraș, unele asfaltate chiar anul trecut, s-au umplut de cratere, chiar daca iarna aceasta nu a fost…

- Prima ambulanta sosita la fata locului, si aceea cu mare intarziere, l-a preluat doar pe concubinul agresor. "Asistenta a facut triajul, agresorul era mai grav, motiv pentru care pe el l-au luat", a explicat pentru Romania TV Marian Hiru, directorul Serviciului de Ambulanta Arges. Conducerea…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la sedinta de bilant a Ministerului Public pe anul 2017. In schimb, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si premierul Viorica Dancila nu vor merge la eveniment, potrivit Realitatea TV. De altfel, cei doi nu au participat nici saptamana trecuta…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la sedinta de bilant a Ministerului Public pe anul 2017. Prezentarea bilantului va avea loc incepand cu ora 11.00, la Cercul Militar National, conform News.ro . In umra cu o saptamana, presedintele Iohannis a participat la sedinta de bilant a DNA,…

- Timișoara este sub zapada, iar firmele care se ocupa cu deszapezirea orașului sunt depașite, fapt recunoscut și de primarul Nicolae Robu. In acest timp, edilul-șef le dedica melodii haterilor, se cearta cu jurnaliștii și se razboiește cu fostul primar. Așa sta situația in orașul care in anul 2021 este…

- Hai sa fim corecți și sa recunoaștem ca, spre cinstea lui, primarul Nicolae Robu nu prea s-a plans la inceputul primului mandat de „dezastroasa moștenire” preluata de la administrația Ciuhandu. Se știe, e un sport național in Romania, ca de la premieri, primari, președinți de CJ-uri pana la directori…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, minte atunci cand da vina pe administrația Ciuhandu pentru modul in care se face deszapezirea in Timișoara. Edilul a atacat furibund presa locala, astazi, acuzand ca in Timișoara deszapezirea se face in baza unor contracte semnate de administrația Ciuhandu. Contractele…

- Daca acum 2 zile susținea, intr-o postare pe care a șters-o ulterior, ca la Timișoara se face deszapezire așa cum trebuie, primarul Nicolae Robu revine acum cu o noua postare. A gasit și vinovatul: administrația Ciuhandu, care a intocmit contractele de deszapezire. Acum un an, contractele au expirat…

- Romania! Secolul XXI, țara membra a Uniunii Europene! Imaginile de mai jos reprezinta doar una dintre dovezile umilinței la care statul iși supune cetațenii. Statul la conducerea caruia s-au perindat toate partidele politice rand pe rand. Partide care funcționeaza in continuare dupa principiul “Pleaca…

- Membrii Coralei Academice "Euphonia" din Ramnicu Valcea au redactat o scrisoare deschisa in care acuza conducerea primariei locale ca a micsorat bugetul formatiei pana intr-acolo incat a dus-o in pragul desfiintarii.

- Infrangere SOC pentru procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) in instanta. Decizie de ultima ora a judecatorilor in procesul familiei Cosma. Judecatorii au acceptat inregistrarile pe care le-a adus Vlad Cosma, anunta Romania TV. Este vorba despre inregistrarile prezentate la TV in care…

- "Este inimaginabil ce se petrece in Romania in momentul de fața. In mediul online este un fel de revoluție. Oamenii vorbesc, pe rețelele de socializare, despre o noua dictatura in Romania. Oamenii vorbesc despre faptul ca bolșevismul, la noi, este politica de stat. Ei ne atrag atenția noua, celor…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a avut astazi, 14 februarie 2018, o intalnire cu Primarul General, Gabriela Firea si primarul interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, la sediul ministerului, unde au discutat despre dezvoltarea de programe si proiecte culturale comune…

- Nicolae Robu a reactionat, miercuri, pe contul sau de Facebook, dupa ce in spatiul public au aparut informatii cu privire la faptul ca soferul sau, Vasile Paraschiv, primeste o indemnizatie lunara de aproximativ 10.000 de lei, dupa majorarile salariale din Primaria Timisoara.Primarul Timisoarei…

- Simona Halep a semnat un contract substanțial cu sponsorul Nike, insa suma incasata de jucatoarea de tenis din Romania este mult mai mica decat sumele incasate de rivalele sale din tenis de la același sponsor. Nu de multa vreme, Simona Halep, numarul 2 mondial in clasamentul WTA , a semnat un contract…

- Premiera la Cluj. Municipalitatea plateste chiria victimelor violentei domestice Primaria Cluj-Napoca va subventiona partial sau integral chiria victimelor violentei domestice si persoanelor cu venituri mici, cu sume cuprinse intre 900 si 1.400 de lei pentru o perioada de un an, scopul fiind de a-i…

- Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) lanseaza astazi primul Curs Online de Educație Incluziva adresat profesorilor din invațamantul preuniversitar din Romania. Cursul poate fi ușor accesat pe platforma online creata de CEDCD: www.educatieincluziva.info In urma unor indelungi…

- In așteptarea finalizarii expertizei pentru strada Gorunului, care sa spuna cine a fost de vina pentru faptul ca aceasta s-a rupt pur și simplu pe o porțiune de mai bine de 20 de metri, Primaria Bistrița o repara cu fonduri proprii. Municipalitatea spera sa iși recupereze mai apoi banii.

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a postat, marti, foarte matinal, un mesaj de ramas-bun de la Ionut Popa, fostul antrenor al ACS Poli. Edilul lasa sa se inteleaga ca ultimele rezultate obtinute de echipa din Liga 1 oricum i-ar fi fost fatale lui Popa si e de parere ca salvarea de la retrogradare…

- Lovitura de inceput de an pentru Gigi Becali! Un fost antrenor al echipei Steaua a castigat procesul cu latifundiarul din Pipera! Dorinel Munteanu este cel care l-a invins, pentru a doua oara, in justitie, pe celebrul finantator al uneia dintre cele mai iubite echipe de fotbal din Liga 1. CANCAN.RO,…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, reactioneaza la imaginile de cosmar surprinse la Spitalul de Boli Infectioase, postand poze care arata un spital curat si ingrijit.”Pozele sunt actuale si prezentarea lor este legitima”, scrie edilul, dezamagit ca nu se vorbeste si despre cealalta parte a unitatii.

- Igor Dodon este indignat ca mai multe primarii din Republica Moldova au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, iar autoritatile nu intreprind nimic pentru a contracara aceste actiuni pe care seful statului le califica drept neconstitutionale. Presedintele a subliniat ca a sesizat Procuratura…

- Ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca presiunea birocratica asupra contribuabilului trebuie sa scada, sustinand ca Romania are un regim fiscal foarte atractiv, dar ca principala problema este partea birocratica, care ii sperie atat pe contribuabili, cat si pe investitori, scrie News.ro.…

- Reprezentanții sindicatului „Armonia” au semnalat, intr-o petiție adresata Instituției Prefectului, faptul ca angajații nu și-au primit drepturile salariale pe luna decembrie, iar pentru luna noiembrie banii au fost acordați in tranșe de 200-300 de lei in decurs de șase saptamani. In petiția…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat ca a fost abordat de mai mulți timișoreni care i-au cerut ca municipalitatea sa implementeze un sistem de inchiriere a locurilor de parcare rezidențiale. Edilul-șef susține, insa, ca nu il incanta ideea deoarece cu siguranța vor aparea conflicte…

- FCSB a anuntat, prin intermediul unui mesaj postat pagina de Facebook a clubului, despartirea de Florin Nita (30 de ani), cel care va semna cu Sparta Praga. Cel mai constant fotbalist al vicecampioanei se desparte de formatia ros-albastra dupa patru sezoane si jumatate, timp in care si-a trecut…

- Comisia Europeana ofera un raspuns transant dupa declaratiile incendiare facute aseara de Liviu Dragnea. Seful PSD a acuzat delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false.„C.E. a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor privind legile…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a reactionat, astazi, pe Facebook, in legatura cu incidentul de azi-noapte, cand mai multi soferii UBER si taximetristi din Timisoara s-au luat la bataie in parcarea de la Iulius Mall, la pasajul Jiul si mai apoi au protestat in zona Soarelui, acolo unde edilul locuieste.…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, și viceprimarul Dan Diaconu au mers, vineri dimineața, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Cei doi au fost audiați in calitate de martori intr-o ancheta privind cazul porții de intrare in oraș de pe Calea Lugojului, care s-a prabușit in timpul furtunii…

- Angajații vor restanțele salariale pe care le mai au de primit. Este vorba despre salariul integral pe luna decembrie, iar in 25 ianuarie, angajații ar trebui sa primeasca avansul pe luna in curs. Au probleme cu salariile și personalul de bord și cel TESA. Angajații cer ca pana in 24 ianuarie…

- Mai multe strazi din orașul prahovean Baicoi au fost asfaltate in luna decembrie a anului trecut. Ultima strada care a fost reabilitata si modernizata a fost strada Postavarului unde lucrarile de asfaltare s-au incheiat chiar pe final de an. Vorbim despre o strada cu o lungime de 1 6 km care…

- Municipalitatea timișoreana are ganduri mari legate de drumurile din partea de sud a orașului, pe care vrea sa le largeasca in acest an. Conform conducerii primariei, va primi doua benzi in plus strada Mareșal Constantin Prezan (Lidia), pe porțiunea dintre Calea Martirilor și Piața Domașneanu (sensul…

- Cei sase cetateni straini judecati in dosarul capturii de 2 tone si jumatate de cocaina au fost condamnati de Tribunalul Constanta la pedepse insumate de peste 100 de ani de inchisoare, informeaza rfi.ro. Cetatenii straini erau acuzati ca au introdus in urma cu aproape doi in Romania, prin Portul Constanta,…

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agentiei, in pofida…

- Fara referirile la evenimentele din 2017 tot ce se va intampla in 2018 nu va parea sa aiba vreun sens. De altfel temele politice din Romania au o vechime respectabila. Unele vin din primii ani de dupa revolutie. Procesul comunismului nu s-a incheiat. Din cand in cand se rediscuta despre teroristii din…

- Cea mai controversata mutare a Romaniei pare sa prinda contur. Presa straina anunta ca tara noastra va fi printre primele state care isi vor muta ambasadele din Israel chiar la Ierusalim. "Romania ar putea deveni prima țara care se va alatura președintelui Donald Trump in procesul de mutare a ambasadelor…