Oraşul din România, transformat în RUINĂ. “Bangladeshul arată mai bine” „Fiecare primar care vine spune ca nu sunt bani. Dar asta este in toata tara, nu numai la noi. Probabil ca Sulina trebuia sa fie prin Italia sau Franta”, spune un barcagiu. Orasul avea, in vremurile infloritoare, 20 de mii de locuitori. Acum abia mai sunt 3.000. Sulina a fost, la sfarsitul secolului XIX, sediu al Comisiei Europene a Dunarii de jos. S-a transformat rapid, intr-un oras cosmopolit, cu cladiri cochete care acum, zac in ruina. Primaria s-a gandit abia anul acesta sa le impuna proprietarilor un impozit de 5 suta la suta daca nu isi repara proprietatile lasate in paragina, scrie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

