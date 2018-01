Stiri pe aceeasi tema

- Oradenii sunt stimulati de municipalitate sa isi plateasca online impozitele si taxele locale, printr-un concurs inedit in care sunt oferite ca premiu bilete pentru o zi de distractie la SPA si la bazinele aquaparkului administrat de primarie.

- Primaria Oradea va premia persoanele care vor plati online taxele si impozitele datorate pe anul 2018 pana la data de 31 martie, acordand saptamanal, prin tragere la sorti, un voucher, constand intr-un bilet de familie pentru o zi la Aquapark Nymphaea. Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan,…

- "Tragerea la sorti s-a facut pentru platile online efectuate de contribuabili in perioada 15 - 21 ianuarie, fiind validate doar platile de impozit integral pentru anul in curs. O comisie formata din directorul economic al Primariei Oradea, Eduard Florea, directorul juridic, Eugenia Borbei si purtatorul…

- O organizație nonguvernamentala deruleaza, in premiera in Romania – in parteneriat cu șapte spitale din București și Ploiești, dar și cu Spitalul Județean Ilfov – o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C (VHC) la pacienții care se interneaza in cele mai mari unitați medicale de stat din Romania.…

- In prima saptamana de activitate a anului 2018, constantenii au achitat impozite si taxe in cuantum de 3.822.312 lei, constatandu se o crestere de aproape doua ori fata de anul precedent. Potrivit SPIT Constanta, din totalul incasarilor, un procent de 71 reprezinta sumele achitate la ghiseele institutiei,…

- De marti, 16 ianuarie, locuitorii din Ocna Mures si localitatile apartinatoare pot plati online taxele si impozitele locale, transmite primaria. Consultarea informațiilor deținute de administratia locala și plata restanțelor se fac pe baza de CNP pentru persoane fizice respectiv CUI pentru persoane…

- Sute de persoane s-au asezat, luni, la coada in fata ghiseelor din Piramida, pentru a plati la inceput de an fiscal impozitele si taxele datorate bugetului local. Situatia se repeta la fiecare inceput de an, iar 2018 nu a constituit o exceptie. Asta in ciuda faptului ca oradenii au avut de…

- Zeci de timișoreni de toate varstele s-au inghesuit, luni, la Direcția Fiscala. Este prima zi din an cand se pot plati taxele și impozitele locale, iar unii contribuabili au vrut sa scape de aceasta grija. Spre deosebire de anii trecuți, cozile sunt oricum mult mai mici. Cei ce iși achita…

- Premii saptamanale pentru persoanele care isi achita online taxele si impozitele locale, pana cel tarziu in data de 31 martie. Este ideea pusa in practica de catre o primarie din Romania.

- Zeci de persoane din Galați au petrecut ore intregi la coada pentru a fi primele care iși platesc taxele și impozitele locale. Primii oamenii au venit in fața Direcției de Taxe și Impozite Locale la ora 5.00, spunand ca vor sa scape rapid de obligațiile catre buget. Anunțul conform caruia ghișeele Direcției…

- Cluj-Napoca - Taxe și impozite locale - Taxele și impozitele locale se pot plati de luni, 8 ianuarie, începând cu ora 8.00, la sediul din Piața Unirii nr 1 și la toate primariile de cartier. De la 8.30, la sediul Centrului de Informare pentru Cetațeni de…

- Bugetul Primariei Mioveni este si el serios afectat dupa ultimele decizii luate de catre guvernanti. La conferinta de presa de miercuri, edilul Ion Georgescu a anuntat ca Primaria Mioveni va pierde cinci milioane de euro dupa ultimele decizii luate de Guvernul Tudose. Chiar si asa, primarul Ion Georgescu…

- De cand se vor putea plati taxele și impozitele locale, in 2018. Procedurile on-line ale Primariei Primarul i-a atenționat pe clujeni sa nu se așeze la rand in 3 ianuarie, pentru plata taxelor și impozitelor locale. Atenție! Taxele și impozitele locale nu se vor putea achita decât începând…

- Conform unui comunicat al primarului Timișoarei, impozitele și taxele locale nu vor crește anul viitor, urmand sa ramana la același nivel din 2017. „Așa cum am dovedit-o din 2012 de cand sunt primar, eu sunt un liberal autentic și, pe cale de consecința, sunt partizanul fiscalitații cat mai scazute.…

- Consiliul Local al municipiului Constanta a fost convocat de primarul Decebal Fagadau in sedinta ordinara, joi, 28 decembrie 2017, ora 11.00, in sala "Remus Opreanuldquo; a Consiliului Judetean Constanta. Pe ordinea de zi sunt inscrise 47 de proiecte de hotarare, insa de departe cel mai important este…

- Taxele si impozitele baimarenilor nu cresc, scad. Afla ce categorie de contribuabili beneficiaza de un bonus nesperat Taxele si impozitele baimarenilor nu vor creste in anul 2018. Anuntul a fost facut de primarul municipiului in sedinta de Consiliu Local care s-a desfasurat miercuri, 27 decembrie. „Nivelul…

- Patru proiecte din județul Cluj semifinaliste in Campionatul de Bine Ajuns la ediția a V-a, Campionatul de Bine, organizat de singura platforma online din Romania unde donațiile sunt necomisionate - Bursa Binelui, și-a incheiat prima etapa a competiției cu un bilanț pozitiv: peste 31.000 de euro au…

- Primaria Municipiului Turda – Direcția Impozite și Taxe Locale, aduce la cunoștința contribuabililor ca pentru anul 2017, ultima zi in care se lucreaza cu publicul este data de 28 decembrie. Impozitele,

- Abia intors de la intalnirea Asociației Municipiilor din Romania, primarul Lucian Micu a declarat ca toți primarii prezenți au fost extrem de dezamagiți pentru ca amendamentul propus de AMR referitor la finanțarea administrației publice locale nu a fost aprobat de plenul Parlamentului. Amendamentul…

- Primarul municipiului Zalau, Ionel Ciunt, a anunțat joi, in cadrul ultimei ședințe de consiliu local din 2017, ca impozitele zalauanilor vor ramane, in 2018, la același nivel cu cele din anul care se incheie. Cota de impozitare aplicata cladirilor nerezidențiale va fi de 0,3 la suta in privința persoanelor…

- La conferința de presa de miercuri, 20 decembrie, primarul Piteștiului, Cornel Ionica, a anunțat majorarea taxelor și impozitelor locale. Inca nu s-a hotarat de cand vor crește impozitele, insa majorarea va fi de maxim 18 – 20%. ”Impozitele și taxele locale in Pitești nu au mai fost majorate de 11 ani.…

- Respingerea amendamentului privind reducerea cotei impozitului pe venit va afecta anul viitor investițiile și proiectele de dezvoltare din municipiul Satu Mare, spune primarul Kereskenyi Gabor. Pentru a limita cat mai mult pierderile bugetare, Primaria intenționeaza sa majoreze taxele locale. „Alaturi…

- In cadrul ședinței Consiliului Local a fost aprobat și proiectul de hotarare care prevede majorarea taxelor și impozitelor locale cu 10%. Pentru ca buzoienii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar incepand de anul viitor, primarul Constantin Toma a explicat și care sunt motivele care au…

- Și Consiliul Local Gaești a aprobat ca taxele și impozitele locale sa nu fie majorate pentru anul viitor. Astfel acestea Post-ul GAEȘTI: Taxele și impozitele nu se majoreaza pentru 2018, deși orașul va avea un buget mai mic apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- – Domnule primar Vasilica Diaconu, in urma cu un an, atunci cand discutam pe tema taxelor si impozitelor pentru anul care urma – 2017, ne spuneati ca acestea au fost reduse la nivelul comunei Magurele. Care este situatia acum? – Intr-adevar, pentru anul 2017, taxele si impozitele au fost reduse cu un…

- Primaria Cluj-Napoca intentioneaza sa pastreze taxele si impozitele locale din 2018 la nivelul celor din acest an, desi orasul va pierde aproximativ 30 de milioane de euro, dupa modificarile aduse de Guvern Codului Fiscal.

- Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, presedinte executiv al Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), propune alocarea unei cote de 70% din impozitul pe venit pentru autoritatile locale, astfel incat veniturile oraselor din Romania sa fie la nivelul anilor trecuti pentru ca in caz contrar…

- Vești bune pentru locuitorii din municipiul Motru! Autoritațile au anunțat ca taxele și impozitele locale nu vor suferi majorari de anul viitor. Primarul din Motru, Gigel Jianu admite faptul ca bugetul local ar putea avea de suferit din aceasta cauza, insa a anunțat ca taxele și impozitele locale nu…

- Primaria Municipiului Turda și-a actualizat recent site-ul www.primariaturda.ro . Noua platforma are un conținut mai structurat intr-o forma mult mai accesibila și mai prietenoasa, astfel incat accesul la informațiile de

- Consilierii municipali din Bistrita au decis, marti, ca taxele si impozitele locale sa nu fie majorate in anul 2018, cu exceptia taxelor pentru folosirea locurilor publice din piete. Acestea au fost majorate in medie cu 1 - 5 lei/mp ceea ce va duce la o crestere a colectarii cu 25% fata de anul 2017.…

- „Edilul șef al urbei noastre iși continua activitatea malefica, indreptata impotriva intereselor aradenilor de buna credința. In loc sa le fie slujitor, așa cum ar fi normal sa se intample prin prisma funcției in care a fost investit vremelnic, acesta se preocupa exclusiv de avantajele sale și ale clientelei…

- Discutia a fost deschisa printr-un anunț conform caruia incepand cu anul viitor, oradenii ar putea plati taxe si impozite locale pe proprietate cu aproximativ 20% mai mari. Intre modificarile propuse de executiv la fiscalitate anului viitor figureaza extinderea supraimpozitarii terenurilor…

- Primarul afirma ca trebuie sa recupereze banii de investitii taiati de Guvern, 34 de milioane, iar in acest sens s-au facut deja cateva simulari cu cresterea impozitului pe locuinte si autoturisme.

- Daca in America inca se fac pregatiri pentru Black Friday, la noi deja se numara bilantul vanzarilor explozive de peste zi. O masina de peste 100 de mii de euro a fost vanduta dis de dimineata, iar goana dupa reduceri nu i-a oprit pe consumatori sa depaseasca cele 200 de milioane de lei, totalul de…

- "A avut loc un incident in Norvegia ieri. Au afisat un fel de lista a inamicilor care includea poza lui Ataturk si numele meu. Acestea sunt tintele", a declarat presedintele turc intr-un discurs tinut la Ankara in cadrul unei reuniuni a Partidului Justitie si Dezvoltare. "Seful Statului…

- "Trebuie sa civilizam acest oras, chiar daca va fi nevoie sa o facem cu forta, daca nu avem incotro", a susținut primarul Buzaului, Constantin Toma, cel care a și inițiat proiectul. Mai multe persoane și asociatii de proprietari și-au aratat nemulțumirea, precizeaza HotNews. Sanctiunile vor fi progresive,…

- In Radauți, in 2018 taxele și impozitele locale vor ramane la același nivel ca-n 2017. Anunțul a fost facut de primarul Radauților, Nistor Tatar. El a mai spus ca nici fondul de salarii nu va fi modificat. Primarul a adaugat ca nu va taia din banii pentru investiții, pentru marirea de salarii, așa cum…

- Primaria Suceava a lansat in dezbatere publica noile taxe si impozite locale pentru anul 2018, care se vor majora cu aproape 20 de procente. Primarul Ion Lungu spune ca este "fortat" sa faca aceste majorari pentru a compensa o parte din pierderile cauzate de modificarea Codului Fiscal. Iata…

- Magazinul online CEL.ro anunța ca va organiza o noua runda de reduceri în campania de Black Friday pe data de 17 noiembrie. Vor fi adaugate alte sute de discounturi și produse noi care vor completa oferta. Retailerul declara ca obiectivul pe care și-l propune pentru Black Friday 2017 este…

- Companiile multinaționale vor trebui sa respecte Romania și trebuie sa plateasca taxele și impozitele ca in alte țari ale Uniunii Europene sau din afara acesteia, a afirmat, miercuri, ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, intr-o conferința de presa. "Le spun companiilor multinaționale…

- "In seara zilei de 06 noiembrie, in jurul orei 23.40, un autoturism a trecut cu viteza la culoarea rosie a semaforului intr-o intersectie din sectorul 2 al Bucurestiului, moment in care un echipaj al Jandarmeriei impreuna cu un echipaj al Sectiei 8 Politie au trecut la urmarirea acestuia. Pe timpul…

- Primarul ieșean Mihai Chirica și adjuncta șefului Misiunii Diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, au inaugurat vineri un parc al prieteniei romano-americane in Iași, acțiunea fiind inclusa in manifestarile organizate de municipalitate cu prilejul Centenarului. Parcul prieteniei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Oradea, ca partidul pe care il reprezinta va demara o ”ampla” serie de actiuni impotriva masurilor fiscale preconizate de guvernanti, ce ar putea include si proteste in strada. ”Coalizarea mediului de afaceri, a tuturor partenerilor sociali care…

- ''Coalizarea mediului de afaceri, a tuturor partenerilor sociali care inteleg gravitatea acestor masuri. Declansam un sir de consultari si in mod evident ca in cadrul acestor discutii vom stabili si un plan de actiune care poate sa includa inclusiv proteste in strada, atacuri la Curtea Constitutionala,…