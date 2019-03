Orașul din România în care poți câștiga o excursie în POLONIA dacă-ți plătești taxele Ideea i-a venit primarului Vladimir Petruț in urma cu trei ani, dupa ce administrația locala nu a mai avut bani ca sa plateasca factura de gaz: ”Am patit intr-un an ca nu am reusit sa platim utilitatile la timp si era sa avem blocate, practic, gazele. Si, mai mult, dupa ce am platit, dupa doua luni și jumatate ne-a venit o penalitate de 8.000 de lei, pe langa factura pe care o aveam de platit.” Tot ce trebuie sa faca oamenii este sa-si achite integral, pana la 31 martie, atat impozitul pe proprietati, cat si utilitatile. In primele doua luni au crescut incasarile din aceste taxe cu 45 la suta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

