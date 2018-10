Stiri pe aceeasi tema

- O analiza recenta arata ca investitorii straini se feresc de Romania din cauza instabilitatii politice si a birocratiei, insa exista un oras in tara noastra unde lucrurile se fac ca in Vest. Acest oras a reusit sa atraga investitii de milioane de euro de la zeci de firme, odata cu constructia primului…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca Romania are sansa de a deveni membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, cu conditia sa faca o campanie solida in acest sens.

- Viorica Dancila a fost primita, joi, de Regele Felipe al VI-lea al Spaniei. Premierul Romaniei l-a invitat in Romania pe Rege in Romania, iar discuțiile au vizat relațiile bilaterale. Peste un milion de romani traiesc și muncesc in Regatul Spaniei. Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita…

- Muzeul de Arta din Arad va fi casa pentru expoziția „Reverii Art Nouveau”, ce cuprinde ținute din colecția creatoarei Anca Miculiț. Piesa centrala a expoziției este o creație-omagiu, inspirata de personalitatea Reginei Maria a Romaniei. Expozitia de tinute Art Nouveau este insotita de imagini inspirate…

- Banci cu incarcator, stalpi de electricitate cu WI-FI, statii de incarcare pentru trotinete, masini, biciclete si o șosea de doua ori mai mica. Este posibil acest lucru intr-un oraș din Romania? Ei bine, chiar așa va arata o strada din Cluj-Napoca.

- "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom avea chiar o inflatie negativa si scadere de preturi. De fapt, acest lucru s-a intrevazut, sa spunem asa, inca din luna iunie, cand am avut o crestere lunara a inflatiei foarte scazuta, aproape de zero. Acum lumea tot repetand ca rata…

- Univeristatea Politehnica București acorda burse speciale de 4000 de lei pentru șefii de promoție și 5000 de lei pentru cei cu 10.00 la licența și le asigura acestora locuri de munca in cadrul UPB pe durata masterului. Conducerea Universitatii Politehnica din București a decis sa recompenseze excelența…