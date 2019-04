Stiri pe aceeasi tema

- Google.org investeste jumatate de milion de dolari intr-un proiect ce are ca scop dezvoltarea competentelor digitale in randul tinerilor romani din orasele mici si mijlocii. Programul "Generatia Tech" va incepe in acest an, in 3 orase din Romania, unde va fi deschis cate un hub in care tinerii cu varste…

- Drumul administrat, oficial, de doua primarii ar trebui eliberat de muntii de gunoaie conform termenelor stabilite de curand de Garda de Mediu. Dupa ce problema limitei de proprietate pare sa se fi lamurit, cei somati sa elibereze terenul de deseuri spun ca, pe de-o parte, operatiunea le va seca bugetul,…

- Fermierii care angajeaza tineri cu norma intreaga, pe o perioada de minimum 12 luni, vor primi un ajutor financiar in suma de 1.000 de lei lunar pentru fiecare nou angajat. Banii sunt alocati in baza unui program guvernamental de stimulare a angajarii tinerilor, in domenii precum agricultura, acvacultura…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, spune ca fondurile de pensii private nu sunt investitori si au randament la jumatate fata de titlurile de stat. Totodata, Valcov afirma ca banii deponentilor s-au devalorizat."Investitorii in Romania sunt producatorii faimosi de masini…

- Presedintele Consiliului Judetean Alba, Ion Dumitrel, a salutat inaugurarea noii fabrici de productie de cutii de viteza a companiei Daimler, la Sebes, sustinand ca ”oamenii din Alba au mare incredere in multinationale”.

- Proiectul bugetului de stat pe 2019 va duce administrațiile locale spre faliment, avertizeaza deputatul de Alba, Florin Roman. Potrivit acestuia, majoritatea primariilor din Romania ”nu vor mai avea bugete de dezvoltare ci doar bugete de funcționare”. Asta in cazul ”fericit” in care nu vor trebui ”sa…

- "Vrem sa negociem un mandat ca BEI sa se ocupe ea de aceste autostrazi. BEI e mult mai puternica decat Guvernul Romaniei. Niciun constructor nu poate sa-si bata joc daca organizeaza procesul de achizitii publice. Vom negocia si vom face totul posibil ca aceasta institutie europeana sa primeasca mandatul…