Cresterea tarifelor pentru apa potabila si pentru canalizare, de doua ori in doar trei zile (1 si 3 iulie 2019) starneste controverse in municipiul Galati. Desi cele doua scumpiri au toate avizele legale – atat de la Consiliul Local (CL), cat si de la Agentia Nationala de Reglementare a Serviciilor Comunale (ANRSC) – nu putini sunt cei care sustin ca, de fapt, masura este abuziva. Principalul motiv al nemultumirilor este legat de faptul ca majorarea nu are drept scop sa acopere costurile de productie si de distribuire a apei potabile sau, de cealalta parte, costurile de transport si epurare…