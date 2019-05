Orașul din România care s-a SCUFUNDAT în apă după o ploaie Potop in Resita, unde mai multe strazi au fost inundate in urma unei ploi torentiale. A fost cosmar pentru soferi, iar unii localnici si-au vazut beciurile si curtile inudate de apa, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru evacuarea acesteia. 28 de judete sunt in continuare sub cod galben de ploi torentiale si vijelii pana joi dimineata. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

