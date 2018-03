Orașul cu SUPERCENTRALĂ de 86 de milioane de euro în care este FRIG în case! 15 grade celsius. Atat arata termometrele in mii de apartamente din Suceava, unde caloriferele sunt mai mult reci, mai ales de cand a venit gerul. Femeie: E ca apa de vara, un pic mai cald ca apa cand sta la soare, așa a fost toata iarna. Am stat mai mult inveliți, mai mult imbracați, cu plovere pe gat, haina... Oamenii se plang ca platesc sute de lei pe luna pentru caldura care nu le mai ajunge in calorifere. In plus, au si facturi mari la curent, pentru ca se folosesc de calorifere electrice sa mai domoleaca frigul din case. Barbat: In dormitor sunt in jur de 15/16 grade, 17 in cel mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E ger pe final de iarna. Cate locuri de cazare pentru oamenii strazii sunt disponibile la Cluj Circa 63 de persoane fara adapost au fost cazate in ultimele zile friguroase in centrele de ajutor ale Primariei Cluj-Napoca. "De la începutul acestei saptamâni si pâna astazi, 63 de…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii sa aiba aceasta varianta in locul detentiei.

- Tanara de 18 ani, gasita moarta in Capitala dupa ce a cazut de la etajul 6. Iubitul acesteia, care face parte din cadrul militar, a fost audiat. Acesta este angajat in cadrul Ministerului Apararii Nationale și este din Pitești. Fata din Republica Moldova a fost gasita zacand fara suflare in spatele…

- Un autobuz in care se aflau 40 de elevi a derapat și a ajuns in șanț, ieri dimineața, pe DJ 674 B, la Farcașești. Copiii erau transportați la Colegiul “Gheorghe Tatarescu”, din Rovinari și au ajuns cu intarziere la școala, din cauza evenimentului rutier in care au fost implicați. Din fericire,…

- Latifundiarul Pipera a comentat cu mult entuziasm faptul ca verii sai, Ioan si Victor, condamnati in Dosarul „Mita pentru judecatoare“, au fost nevoiti sa se intoarca la inchisoare, dupa ce iesisera de acolo, dupa condamnarile din Dosarul Transferurilor.

- Un barbat și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit de duba mascaților. S-a intamplat in localitatea argeșeana Merișani, intr-o curba cu vizibilitate redusa. Oamenii legii se intorceau dintr-o misiune, informeaza realitatea.net.

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri dimineața pe DN 2, intre Falticeni si Suceava, in localitatea Bunesti. O soferița a pierdut controlul direcției intr-o curba si a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar. Un barbat a fost ranit in urma ...

- Final tragic paentru o femeie de 36 de ani din Poiana Lacului. Femeia a mers impreuna cu un barbat la taiat de lemne in padure, numai ca ceea ce faceau in mod obitsnuit s-a transformat intr-o adevarata tragedie. Copacul a cazut peste femeia de 36 de ani, iar femeia nu a avut nicio sansa sa scape.…

- Charlotte Kalla (Suedia) este prima campioana olimpica de la PyeongChang, dupa ce a castigat proba de skiathlon – 15 km la schi fond. Sportiva din Suedia a reusit sa-i „sufle" medalia de aur norvegiencei Marit Bjoergen (Norvegia), pe care a invins-o cu un avans de 7 secunde.

- SAMBATA MORȚILOR. Sambata, 10 februarie, Biserica Ortodoxa face pomenirea celor trecuti la cele vesnice. MOȘII DE IARNA 2018. Exista pomenirea mortilor, pentru ca Biserica nu vede in moarte sfarsitul existentei omului, scrie crestinortodox.ro. SAMBATA MORȚILOR. In aceasta zi obiceiul…

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata fiindca a ajutat un barbat sa violeze o copila de 13 ani de doua ori. Oamenii legii au cercetat cazul și au descoperit tot felul de mesaje in telefonul suspectei, din care reieșea foarte clar faptul ca este vinovata. Polițiștii au mai descoperit…

- Producatorul de energie termica „Bioenergy” Suceava va primi o prima transa de 4 milioane de lei pentru certificatele verzi din 2016. Primarul Ion Lungu a declarat ca fondurile vor fi deblocate dupa ce, marti, a fost la Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei impreuna cu președintele…

- Turnul Eiffel a fost inchis marti vizitatorilor ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile de la Paris, oras afectat de o furtuna de zapada la fel ca jumatate din Franta, relateaza EFE. Societatea care gestioneaza Turnul Eiffel, cel mai popular monument francez si care a fost vizitat in 2017 de peste…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara au depistat un barbat, de 35 de ani, banuit de comiterea infractiunii de frauda informatica. Pentru documentarea activitatii infractionale a celui in cauza, au fost efectuate doua perchezitii domiciliare in municipiul Suceava.…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara au participat, ieri, la doua perchezitii domiciliare facute in Suceava, in urma carora un barbat de 35 de ani, banuit de frauda informatica, a fost retinut. Banuitul se folosea de un cont fals pe o retea de socializare, cu…

- Un barbat din Suceava care a pretins ca este femeie, e cercetat penal pentru fraude informatice. Acesta și-a creat un cont fals pe o rețea de socializare și, dupa ce a determinat un timișorean sa se indragosteasca de ”ea” l-a determinat sa ii vireze o suma importanta de bani. Polițiștii specializați…

- Anchetatorii sunt in alerta, dupa ce un barbat a sfarsit in conditii cumplite. Victima este un om fara adapost, care a murit dupa ce i-a fost dat foc, pur si simplu. Mai mult, inaite de a fi incendiat, barbatul fusese si injunghiat, conform TVR2. Oamenii legii il cauta pe autorul sau pe autorii cruntului…

- O femeie, de 25 de ani, disparuta in Piata Centrala din Targu Jiu, in data de 2 februarie, este cautata de politisti. Oamenii legii au fost sesizați de un barbat, de 34 de ani, din comuna Negomir, despre faptul ca, ...

- Un autoturism condus de o femeie din Galati a fost implicat intr-un accident de circulatie. In urma impactului, o femei si-a pierdut viata. Accidentul a avut loc pe strada din municipiu unde masina in care se afla femeia a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, informeaza agentia de stiri Mediafax.

- Aproape ca nu este zi in care Poliția Rutiera Campina sa nu depisteze in municipiu sau in localitațile vecine conducatori auto aflați sub influența bauturilor alcoolice, unii dintre ei urcandu-se la volan chiar și fara permis de conducere. Un astfel de caz s-a intamplat in aceasta seara la Poiana Campina,…

- Fabrica de lactate Viofanny Lact Prodcom din judetul Botosani, detinuta de Stefaniea si Viorel Sfabu, a vandut anul trecut bran­ze­turi de circa 1,4 mil. lei, dublu fata de anul pre­ce­dent, o creste­re adusa mai ales de popularitatea pro­du­sului traditional Cascaval de Saveni, potrivit reprezentantilor…

- Incident bizar in judetul Suceava din Romania. O fetita, mama si bunica ei, domiciliata in Republica Moldova, au fost date disparute. Rudele acestora au declarat ca nu mai pot da de ele deja de sapte zile.

- Mai mult de jumatate dintre cei din judetul Suceava refuza sa raspunda la apeluri de urgenta cand sunt in timpul liber, iar situatia se repeta si in alte zone din tara, spun sindicalistii. Oamenii legii sunt suparati pentru ca statul le-a taiat sporul pe care il primeau daca erau chemati de acasa la…

- Societatea E.N.B. SRL a fost infiintata in anul 1996 si are sediul social in municipiul Medgidia, strada Ecaterina Varga nr. 1C, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 23 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 20.000 de lei integral…

- O femeie a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca a încercat sa omoare, aparent fara motiv, un barbat pe care l-a urmarit pe strazile din sectorul 2 al Capitalei.

- In aprilie, ne vom confrunta cu temperaturi mai scazute si precipitatii abundente. Pana atunci, vremea ramane la extreme. In ultimele ore, salvatorii au avut misiuni grele printre nametii de pana la un metru. Un bebelus s-a nascut direct pe zapada, la minus 5 grade Celsius.

- Dupa ce o cireada de vaci a pascut gazonul proaspat pus pe scuarul unui bulevar, iar o turma de capre a blocat traficul la iesirea din Galati catre DN2B, mai nou a fost filmata o adevarata herghelie plimbandu-se alene pe Calea Prutului, strada care se suprapune cu drumul european E87, ruta care duce…

- Un incendiu violet a cuprins, luni, in jurul orei 12.00, o casa din Magina. La fața locului au ajuns 10 ofițeri de la Detașamentul Aiud, cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD. In imobil, salvatorii au gasit, fara suflare, o femeie de 93 de ani. Un alt barbat, de 83 de ani, a scapat cu viața și a…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a fost impuscat mortal, din greseala, la o partida de vanatoare care a avut loc in apropiere de orasul Otelu Rosu din judetul Caras- Severin, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Alimentele care mențin creierul tanar: Vezi CE TREBUIE sa consumi ca sa iți PROTEJEZI…

- Doua persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc ieri în localitatea Beșalma, UTA Gagauzia. Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), un barbat în vârsta de 61 de ani și o femeie…

- In plina iarna, ce-i drept cu temperaturi destul de ridicate pentru perioada in care ne aflam, a inflorit liliacul. Planta inflorita se afla in curtea unui gospodar din satul Trestia, comuna Dumitresti si se pare ca este un fenomen destul de ciudat, pentru ca in mod normal, acesta…

- Dupa o relație cu un barbat mai tanar cu zece ani decat ea, zis ”Calu”, patroana unei firme din Catunele, o femeie de 46 de ani, a fost nevoita sa ceara, sambata, din nou ajutorul polițiștilor, fiind terorizata in continuare de acest barbat. Ignorand ordinul de protecție, tanarul i-ar fi…

- Papa Francisc si-a exprimat regretul ca familia a ajuns sa fie considerata in Occident drept o "institutie depasita" si a pledat pentru uniunea sfanta intre "un barbat si o femeie", cu ocazia discursului anual in fata diplomatilor acreditati la Sfantul Scaun, scrie AFP.

- Politist accidentat intentionat in Suceava. Un sofer nu a vrut sa opreasca la semnalele agentului si a fugit dupa ce l-a lovit cu masina. Politistii il cauta acum pe cel care l-a accidentat pe colegul lor.Citeste si: Alina Mungiu Pippidi da LOVITURA protestatarilor: 'Mercenari Gold, care manipuleaza…

- Zece persoane, intre care un copil, au ramas fara locuinta, dupa ce constructia modulara in care traiau in orasul Curtea de Arges a luat foc din motive care nu au fost stabilite inca.Citeste si: Inalta Curte a HOTARAT: Cand vor decide magistratii SOARTA lui Radu Mazare Potrivit reprezentantilor…

- Un barbat despre care se presupune ca ar avea asupra sa dispozitiv exploziv a luat ostatice 11 persoane intr-un oficiu postal din orasul ucrainean Harkov, informeaza Reuters. “Deocamdata nu stim ce vrea”, a declarat purtatorul de cuvant al politiei din Harkov, Iaroslav Trakalov, titreaza News.ro. Noua…

- Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul in varsta de 56 de ani se afla in stop cardio-respirator in momentul in care la locul accidentului a ajuns echipajul medical. "Victima nu a raspuns la manevrele de resuscitare. A suferit politraumatisme in timpul…

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 175 de posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 100, Agenția Locala Barlad – 44, Agenția Locala Huși – 31. Agenția Locala Vaslui, str. Spiru Haret,…

- In weekend-ul ce a trecut, cei mai mici dintre atletii cluburilor sportive din judetul Suceava au participat cu succes la ultima competitie din acest an, Cupa de Iarna de la Bacau, concurs la care au luat startul peste 400 de copii din toata tara. Dintre atletii din judet, cei de la Clubul Sportiv ...

- Principalul suspect in cazul crimei de la metrou, o femeie de 36 de ani, a fost retinuta pentru 24 de ore, urmand sa fie dusa in fata judecatorilor, cu propunerea de arestare preventiva. Anchetatorii incearca sa afle care este motivul crimei. „In cursul nopții, polițiști ai Brigazii de Poliție Transport…

- "Legat de femeia care impinge lume la metrou... Nu vreau sa panichez pe nimeni, dar cred ca ar trebui sa stiti asta: La ora 22:00 femeia aceea era in statia de tramvai de la Obor si mi-a impins o ruda care, din fericire, nu a patit nimic pentru ca tramvaiul era departe. Cum a facut? Din trecere,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Suceava au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de mai mulți inculpați, intre care persoane din conducerea societații de termoficare a municipiului Botoșani - SC Modern Calor SA: SANDU FLORIN, director…

- Andreea Constantin este fondator si designer al brandului Rhea Costa, primul nume romanesc inclus oficial in Milano Fashion Week in 2017, alaturi de nume cu greutate precum Fendi, Gucci, Giorgio Armani sau Prada.

- O femeie din comuna Vulturești, Suceava, a fost gasita moarta pe marginea unui drum din satul Giurgești, fiind acoperita cu o patura, cu pantalonii trași în jos pâna la nivelul genunchilor, picioarele legate cu un cearșaf și cu leziuni la niveulul capului