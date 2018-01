Orașul care s-a topit duminică, în cea mai fierbinte zi înregistrată din 1939 Sydney s-a topit duminica, în cea mai fierbinte zi înregistrata din 1939, temperaturile în unele parti ale orasului ajungând la niveluri caniculare de 47,3 grade Celsius, informeaza DPA, potrivit Agerpres.



Biroul de Meteorologie a declarat initial ziua ca fiind cea mai calda înregistrata vreodata în regiunea metropolitana a orasului australian în momentul în care termometrele aratau 47,1 grade în suburbia de vest Penrith. Cu toate acestea, serviciul de prognoza a afirmat mai târziu ca a omis un record de 47,8 grade… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

