Orașul care interzice vânzarea țigărilor electronice Daca statisticile privind fumatul sunt ingrijoratoare, despre efectul pe termen lung al țigarilor electronice nu se știu prea multe lucruri. De aceea, intr-un oraș din SUA vanzarea lor va fi interzisa. Consumul de tutun este una dintre principalele cauze ale mortalitații in toata lumea, ceea ce a determinat cautarea de soluții mai puțin nocive pentru cei care nu vor sa renunțe la acest viciu. Au aparut țigarile electronice , despre care producatorii spun ca nu dauneaza sanatații și in plus sunt mult mai economice. Dar cum intrebarea referitoare la cum ne afecteaza pe termen lung nu și-a gasit… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- San Francisco interzice vanzarea tigarilor electronice pana cand efectele acestora asupra sanatatii consumatorilor vor fi clare, informeaza BBC. Oficialii au votat marti interzicerea comercializarii tigarilor electronice in magazine si a livrarilor acestora la adrese din oras de catre magazinele online,…

- Oficialii au votat marti interzicerea comercializarii tigarilor electronice in magazine si a livrarilor acestora la adrese din oras de catre magazinele online. Orasul californian este sediul companiei JUUL Labs, cel mai popular producator de tigari electronice din SUA. Potrivit companiei, aceasta…

- San Francisco a devenit primul oraș din SUA care interzice vânzarea țigarilor electronice, pâna se stabilește care sunt efectele acestora asupra sanatații consumatorilor, scrie BBC News. Oficialii au votat marți interzicerea comercializarii acestora și a livrarilor la adrese din…

- In ziua alegerilor europarlamentare și a referendumului național este interzisa comercializarea si consumul bauturilor alcoolice pana la o distanta de 500 de metri de sectiile de votare. Avand in vedere dispozițiile legale cu privire la organizarea alegerilor europarlamentare și a referendumului național,…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, a ținut sa comenteze și el pe seama decesului fostului creator de moda Razvan Ciobanu. Tariceanu a scris pe Facebook despre flagelul drogurilor și despre cum se lupta statul pentru combaterea fenomenului. "Dumnezeu sa-l odihneasca pe Razvan Ciobanu! O…

- Un politician local mexican a propus o lege care interzice vanzarea de bere rece in Mexic pentru a limita consumul de alcool, propunere ce a declansat numeroase reactii, uneori batjocoritoare, pe retelele de socializare, relateaza AFP, preluat de...

- O propunere de lege prin care se interzice vanzarea de bere rece in Ciudad de Mexico, Mexic, intr-un efort de a limita consumul de alcool in locuri publice si in randul minorilor, a starnit indignarea locuitorilor, potrivit The Guardian.

- Țigarile electronice sunt folosite de cele mai multe ori de pesoanele care iși doresc sa renunțe la fumatul clasic, dar și de persoanele care au renunțat la fumat, insa vor sa incerce o alternativa a acestui viciu. De-a lungul timpului problema țigarilor electronice a fost dezbatuta de mai mulți specialiști…