Orașul care a INTERZIS pisicile Aceasta hotarate stupefianta a fost luata de oficialitatile unui orasel din Noua Zeelanda, conform CNN. Locuitorii care au pisici in momentul de fata vor fi nevoiti sa le castreze de urgenta si sa-si inregistreze animalul intr-un sistem. Dupa moartea animalului nu vor mai avea voie sa isi ia o alta pisica. Motivul din spatele acestei decizii este ca pisicile strica frumusetea orasului si dauneaza mediului. "Pisicile intra in tufisuri, mananca pasari si insecte, se joaca cu reptilele, tot felul de lucruri daunatoare mediului Fac destul de mult rau." a explicat primaria orasului. Conform autoritatiilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sportiv german a fost interzis intr-un restaurant de sushi din orașul Landshut dupa ce .... a mancat prea mult. Reprezentanții localului, in care platești o suma fixa și mananci cat vrei, spun ca el a golit 100 de farfurii de mancare la o singura masa.

- Primaria Municipiului Alba Iulia – Direcția Poliția Locala atentioneaza ca miercuri si joi vor fi sesiuni de trageri in poligonul din Micesti. Accesul locuitorilor in apropierea zonei este interzis. „In datele de 5 și 6 septembrie 2018, intre orele 9.00-12.00 se executa trageri in poligonul de tragere…

- Primarul orașului Rovinari, Robert Dorin Filip indeamna locuitorii la protest vineri la ora 16.00 in fața Casei de Cultura! Motivul il reprezinta redeschiderea depozitului de carbune de la cariera Roșia. La marșul de protest sunt așteptați sa participe in jur de 3.000 de persoane. Locuitorii…

- Locuitorii din orașul Borșa sunt revoltați și cer excludere pe viața din profesia de medic a Simonei Petrușan Dunca, cea care a transmis un mesaj virulent pe rețelele de socializare dupa violențele de la protestul Fiasporei din 10 august. Borșenii s-au mobilizat și au creat on-line o petiție pentru…

- Administrația intreprinderii agricole „Drebozaci", care arendeaza pamanturile localnicilor din Drepcauti, raionul Briceni, și un grup de localnici care iși doresc ca intreprinderea sa activeze in continuare, il acuza pe primarul localitații, Ghenadie Ioxa, de abuz de putere. Ei spun ca din cauza acțiunilor…

- Detaliul cumplit despre fata de 15 ani care s-a spanzurat, la Suceava, dupa ce a fost santajata de doi adolescenti. Fata din comuna suceveana Ostra s-a spanzurat luni seara, fiind gasita de bunic in sura din curte. Motivul sinuciderii e teribil, ea temandu-se de parinti si de gura lumii, dupa cum…

- La intrarea in Manastirea Putna a fost amplasata ”crucea unitații neamului romanesc”. Ea a fost daruita manastirii de catre locuitorii orașului Soroca, Republica Moldova. Crucea a fost sfințita aseara de catre un sobor de preoți in frunte cu IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Radauților și starețul…

- Fostul secretar general al NATO, Javier Solana, a declarat luni ca i s-a refuzat autorizatia electronica de intrare în Statele Unite, pentru ca a mers în Iran unde a participat la negocierea acordului nuclear, relateaza AFP.