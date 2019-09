Oraşul cântă: Spectacole, concerte corale sau instrumentale şi recitaluri, de luni până vineri, în Capitală * Luni, la Globalworth Green Court vor sustine recitaluri Ana Gheba, Maria Gheba si Diana Amelian, la Timpuri Noi Square "Cor cu Dor", dirijor Teodora Jaworsky; Street Music - Natalia Pancec si Emilian Florentin Gheorghe, iar Abel Corban un recital pian.



* Marti, la Globalworth Green Court va concerta Isabel Geampalia, iar la Metroffice vor sustine un recital de pian si tambal Catalin Iancu jr. si prof. Catalin Iancu.



* Miercuri, Globalworth Green Court, va sustine un recital de pian Dan Boanca, la S-Park vor evolua Corul "Allegretto", dirijor Emanuel Pecingina si Abel Corban,…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

