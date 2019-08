Orașul Călărași a rămas fără unicul semafor. Ce s-a întâmplat Cei care au trecut, cu ceva timp in urma, prin Calarași, cu siguranța au observat un semafor atarnat deasupra intersecției strazilor Alexandru cel Bun și 31 august, care nu mai lucra. Ulterior, acesta a disparut cu totul. Ce s-a intamplat? Raspunsul a venit de la Ion Chicu, specialist in construcții, gospodarie comunala și drumuri in cadrul Primariei Calarași. Potrivit dansului, nivelul drumului de pe acest sector al traseului Chișinau-Ungherni s-a ridicat cu 60 cm dupa reparație, ceea ce a și dus la deteriorarea semaforului suspendat de un vehicul agabaritic. Deoarece atarna deasupra drumului… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

