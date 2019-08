Oraşul Bielefeld oferă 1 milion de euro pentru dovada non-existenţei sale Bielefeld, un oras german care dateaza din secolul al IX-lea e.n., are 340.000 de locuitori, o universitate si un fort medieval, ofera un premiu de 1 milion de euro oricarei persoane din Germania care poate sa dovedeasca non-existenta acestei localitati, informeaza joi BBC. Biroul de marketing din cadrul municipalitatii, care organizeaza acest concurs insolit, doreste sa demonstreze falsitatea unei teorii a conspiratiei ce dateaza de 25 de ani. In 1994, un student german a publicat pe sistemul de discutii online Usenet, amuzat si fara griji, urmatorul mesaj: "Bielefeld? Nu exista asa ceva". Mesajul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

