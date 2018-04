Orasul Bacau, fara apa potabila din cauza alunecarilor de teren

Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii din Bacau au ramas fara apa potabila dupa ce o magistrala a fost afectata de alunecarile de teren din Valea Uzului. Orasul nu are o conducta de rezerva, iar oamenii sunt. nevoiti sa care apa de la izvoarele aflate la 10 kilometri de oras. Autoritatile au anuntat ca se va relua…

- Locuitorii orasului Bacau au ramas fara apa, dupa ce conducta magistrala care alimenteaza orașul a fost avariata. Oamenii sunt nevoiți sa mearga dupa apa la izvoare aflate la 10 kilometri de oras. Conducta, care a fost reabilitata in 2011 cu 25 de milioane de euro, fonduri de la Uniunea Europeana,…

- Alerta intr-un oras important din Romania. Aproape toti locuitorii au ramas fara apa potabila din cauza unei alunecari de teren. Totul se intampla in Bacau, acolo unde conducta magistrala care alimenteaza orasul a fost avariata de o alunecare de teren. Oamenii merg acum dupa apa la izvoare aflate…

- Dupa ce precipitatiile au reactivat alunecarile de teren din comuna Golesti – Valcea, astazi la fata locului s-a prezentat o comisie de evaluare formata din experti de la Bucuresti, reprezentanti ai Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta, ai Prefecturii si ai primariei locale. Patru gospodarii…

- Sase familii au fost evacuate la Glodeni, opt case sunt in pericol de a se darama, un drum comunal este impracticabil, o conducta de apa s-a fisurat, iar reteaua electrica a fost afectata din cauza alunecarilor de teren, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Opt familii din comuna damboviteana Glodeni vor fi evacuate din calea alunecarilor de teren, dupa ce casele lor au fost grav afectate. Jandarmii le-au pazit toata noaptea bunurile si locuintele pentru ca nu au mai dormit in ele.

- Cosmin Contra si-a laudat elevii, dar a criticat starea gazonului de la Craiova. Scandal IMENS dupa Romania - Suedia 1-0. "Parca ne-am intors cu 30 de ani in urma!" "Un meci complet din punctul meu de vedere, pe un teren foarte greu, impotriva unei echipe mult mai puternice ca noi din…

- Un drum judetean din Olt a fost inchis deoarece apa a erodat acostamentul acestuia, iar pe un altul circulatia a fost restrictionata pe un singur sens in urma unei alunecari de teren. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, in localitatea Teslui, pe DJ 546, circulatia…

- “Solicitam coalitiei de guvernare PSD-ALDE si Guvernului Dancila sa se implice serios in proiectele si dezbaterile legate de preturile la medicamente si taxa clawback. Altfel, in doi ani, Romania risca sa nu mai fabrice medicamente esentiale, iar pacientii vor fi pusi pe drumuri sa-si gaseasca si…

- Punctul de trecere a Frontierei Turnu Magurele a fost inchis, joi dupa-amiaza, din cauza vremii rele care s-a abatut asupra sudului Romaniei in luna martie. Probleme sunt și la Bechet, unde apele Dunarii au crescut considerabil. Acolo mai pot trece cu bacul doar autovehiculele cu masa mai mica de 3,5…

- Forta alunecarilor de teren este devastatoare in comuna damboviteana Valeni Dambovita. In urma alunecarii de teren din satul Valeni, punctul Lunca, 10 gospodarii au fost evacuate din cele 14 grav afectate, reteau de electricitate a fost avariata precum si cea de apa potabila dar si drumul de acces.…

- Este dezastru in localitatea Valeni din Dambovița, acolo unde un sat intreg traiește sub teroare, din cauza riscului ca va fi in curand inghițit de malul de pamant. Zece din cele 14 locuințe afectate de alunecare au fost evacuate.

- Alunecarea de teren activata saptamana trecuta in comuna dambovițeana Valeni Dambovița nu s-a stabilizat. Autoritațile așteapta ca pamantul sa se Post-ul VALENI DAMBOVIȚA: 500 de familii nu au apa, dupa ce alunecarea de teren a rupt conducta prinicipala apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Forța alunecarilor de teren este devastatoare in comuna dambovițeana Valeni Dambovița. In urma alunecarii de teren din satul Valeni, punctul Lunca , 10 gospodarii au fost evacuate din cele 14 grav afectate , rețeau de electricitate a fost avariata precum și cea de apa potabila dar și drumul…

- Invitat la Romania TV, Traian Basescu a fost intrebat de moderatoarea Denisa Pascu daca ar fi revocat-o pe șefa DNA din funcție, in situația in care ar mai fi fost președintele Romaniei. Fostul președinte a spus ca n-ar revoca-o din cauza unor persoane care ar fi impotriva justiției, indicandu-l…

- SC APA CTTA SA ALBA anunta ca in data de 19.03.2018, incepand cu ora 7.00, se vor efectua lucrari de spalare a tronsonului Miraslau- Inoc, din aductiunea cu apa potabila Dn 600 mm SP Galda-Aiud-Ocna Mures, iar durata se estimeaza la 18 h. Consumatorii, posibil afectati de intreruperea furnizarii…

- O firma din județul Vaslui cu activitate in domeniul construcțiilor a fost amendata cu suma de 72.050 de euro de catre Inspecția Muncii din Austria, dupa ce s-a constatat ca desfașoara activitate ilegala pe teritoriul țarii respective. Autoritațile austriece au transmis o informare in acest sens Inspectoratului…

- Autoritatile au confirmat ieri trei noi decese provocate de gripa, bilantul de la inceputul sezonului ajungand astfel la 90. Este vorba despre o tanara de 17 ani din Covasna si doua femei de 79 si 75 de ani din Mures si din Arad. Cele trei persoane nu erau vaccinate antigripal si sufereau si de alte…

- Platim scump pentru benzina și motorina. Dar nu știm precis ce calitate au carburanții și cat de mult polueaza. Romania risca amenzi usturatoare din partea Curții Europene de Justiție. Autoritațile nu aplica cele mai noi metode de monitorizare a calitații combustibililor.

- Numarul de decese datorate gripei crește vertiginos. De la inceputul anului pana astazi 71 de romani și-au pierdut viața pe fondul agravarii starii precare de sanatate din cauza virusului gripal. Niciuna din aceste persoane nu era vaccinata! In paralele, in Romania acționeaza și gripa porcina și cea…

- Operatorul Regional Gospodaria Comunala SA Sfantu Gheorghe a anuntat, marti, ca este nevoit sa intrerupa furnizarea apei potabile in satul Anghelus, comuna Ghidfalau, intrucat conducta de alimentare a inghetat din cauza temperaturilor scazute. Potrivit reprezentantului Gospodariei Comunale, Dezso Csaba,…

- Autoritațile nu pot estima cand se va da drumul circulației pe Autostrada A2 din cauza viscolului și a ninsorii, dar romanii cred ca este doar rea-voința. Astfel ca au facut coada la intrarea pe Autostrada A2 dinspre București, in speranța redeschiderii drumului. Autoritațile au instituit Codul Portocaliu…

- Mai multe curse aeriene de pe Aeroportul Ciampino, Roma, decoleaza cu zeci de minute intarziere spre Romania, din cauza vremii nefavorabile. Este pentru prima data, in ultimii sase ani, cand ninge la Roma. Patru curse aeriene au avut, pana la aceasta ora, intarzieri spre Romania. …

- S-a convocat Comandamentul de iarna la Ministerul de Interne pentru ora 14,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Romania TV. La sedinta ar urma sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Școli inchise in Constanța, Dolj și Giurgiu din cauza ninsorii și gerului. Autoritațile locale au decis suspendarea cursurilor in toate unitațile de invațamant, dupa ce meteorologii au emis coduri portocalii de ninsori abundente, ger și viscol. Inspectoratul Școlar Dolj a dispus ca toate școlile și…

- Mihai Bendeac va avea batai de cap inca din prima editie a celui de-al cincilea sezon ”iUmor”! Cea mai indragita emisiune de umor din Romania revine duminica aceasta, 25 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1.

- O fetita de zece luni, bolnava de rujeola, a fost internata aseara, la Spitalul de Urgenta Bacau. Ea este intubata, iar medicii sunt rezervati in legatura cu sansele de supravietuire. Pacientii de la sectia anestezie terapie au fost mutati, iar salonul este in carantina, in acest moment. Cazurile de…

- Consiliul județean Dambovița a anunțat, astazi, ca din 21 februarie se vor relua lucrarile pe DJ 710 Pucioasa – Bezdead, Post-ul DJ 710 a luat-o la vale din cauza alunecarilor de teren și a eroziunii malurilor paraului Bizdidel apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Stare de catastrofa naturala in Cape Town din cauza secetei. Autoritațile sud-africane au decretat stare de catastrofa naturala in intreaga țara din cauza secetei istrice care afecteaza de mai multe luni Cape Town, un oraș care ar putea ramane in curand fara aprovizionare cu apa potabila. Decizia,…

- Autoritatile din Africa de Sud au decretat, marti, stare de catastrofa naturala in intrega tara, ca urmare a secetei prelungite care a afectat mai multe regiuni sud-africane si care pune in pericol aprovizionarea cu apa potabila a orasului Cape Town, relateaza site-ul postului RTE. Decizia…

- Un nou local din Romania s-a inchis din pricina noilor masuri ale „revolutiei fiscale“. '80-'90 Gastropub & More din Bucuresti se infiintase in urma cu 4 ani. La sfarsitul lui ianuarie, proprietarii unui local cu specific canadian din Cluj au anuntat, tot pe Facebook, ca noile masuri fiscale ii determina…

- Un barbat cautat la nivel internațional de autoritațile române, condamnat pentru furturi din locuințe, a fost depistat, în urma colaborarii dintre Poliția Româna și autoritațile portugheze. Au fost demarate procedurile de aducere în țara a celui în cauza,…

- Scolile primare vor ramane inchise pe parcursul zilei luni in provincia Teheran din Iran, cu exceptia a trei orase mici, din cauza nivelului ridicat de poluare, au anuntat autoritatile locale citate de AFP, conform agerpres.ro. Autoritatile au luat de asemenea decizia de a impune masura traficului…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea au descoperit, în compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni care intentionau sa intre in România, patru motociclete dezmembrate, care figurau în bazele de date ca bunuri cautate pentru…

- Sase fotbalisti cunoscuti din Liga 1 au fost martorii unor evenimente desprinse, parca, din filmele cu gangsteri. Sub privirile lor, mai multe persoane s-au incaierat, iar cutitele nu au lipsit din tabloul de groaza. Din fericire, jucatorii nu au avut de suferit. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania…

- Alimentarea cu apa potabila este fi intrerupta, de vineri, in 16 localitati din judetele Dolj si Gorj, din cauza unei avarii la conducta Izvarna-Craiova. Oamenii vor putea avea apa la robinete cel mai probabil duminica dupa-amiaza, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- "Din cauza conditiilor nefavorabile de vreme, tot traficul aerian a fost suspendat momentan", scrie pe pagina oficiala de Twitter a aeroportului. Cel putin 260 de zboruri au fost anulate. De asemenea, gara principala din Haga a fost inchisa din cauza ingrijorarii ca furtuna ar putea darama o parte…

- Municipiul Tulcea este izolat complet din cauza condițiilor meteorologice deosebit de grele din ultimele ore. Autoritațile locale au decis ca niciun autoturism care nu aparține instituțiilor de intervenție sa nu iasa din oraș, pentru ca drumurile sunt inchise. In acest scop, au fost instituite filtre…

- Zborurile de pe Aeroportul Schipol au fost anulate, din cauza vremii. Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, cel putin 260, au fost anulate joi, 18 ianuarie, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice,…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a vorbit, joi, despre situația din țara. Codul portocaliu de ninsoare si viscol face ravagii in Romania. Este haos in trafic pe Valea Prahovei, iar drumurile nationale din Moldova sunt acoperite cu zapada, informeaza Centrul Infotrafic din Politia Romana.

- Instabilitatea politica din Romania a umbrit vizita premierului japonez! Chiar daca nu a aratat-o, Shinzo Abe a fost nemultumit de faptul ca nu s-a intalnit cu un omolog al sau. Acest lucru a reiesit clar de pe postarile pe contul lui Twitter. De altfel, gafa autoritatilor de la Bucuresti a fost remarcata…

- Doua locuinte din comuna doljeana Cetate sunt in pericol din cauza unei alunecari de teren. Oamenii sustin ca drumul national a fost distrus pe o portiune de 200 de metri anul trecut in primavara, iar de atunci au ajuns sa stea cu frica in san. Localnicii se tem ca in orice moment louintele pot fi distruse.

- Un barbat din Iasi a adormit la volan si a intrat cu masina intr-o curte. Din cauza oboselii, șoferul din Iași a pierdut controlul volanului. Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, potrivit Romania tv. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut…

- Mats Wilander, expertul Eurosport care in perioada 15-28 ianuarie va analiza zi de zi actiunea de la Australian Open, mizeaza mai mult pe Maria Sarapova decat pe Serena Williams sa isi regaseasca ]n 2018 forma atinsa anterior in circuitul feminin de tenis Suedezul cu sapte titluri de Mare…

- La o perioada de cativa ani, Primaria demareaza procesul de curatare a albiei raului Dambovita, care traverseaza Capitala. De aceasta data, s-a intamplat chiar in debut de an! Autoritatile au secat raul, pe bucati, iar oamenii au fost martorii unor scene desprinse parca din filme ca ”Sfarsitul lumii”.…

- In aceasta dimineata, Capitania Zonala Tulcea, a raportat ca ieri, in jurul orei 14.15 a avut loc o coliziune intre remorcherul Sfanta Ana, pavilion Romania, si o ambarcatiune neinmatriculabila.In urma coliziunii ambarcatiunea neinmatriculabila a luat apa.Cele doua persoane din ambarcatiune au fost…

- Cotidianul: Despre nevoia reducerii birocrației pentru beneficiarii fondurilor europene se discuta de multa vreme. Cum se vor reflecta noile masuri direct in activitatea beneficiarilor romani? Corina Crețu: O politica de coeziune mai simpla și mai flexibila reprezinta o prioritate pentru noi, nu doar…