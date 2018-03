Orasul Atlanta a fost blocat de hackeri. FBI descrie incercarile Rusiei de preluare a controlului asupra sistemului energetic

Stiri pe aceeasi tema

- Deciziile unor tari din cadrul Uniunii Europene si Statelor Unite de a expulza diplomati rusi reprezinta "erori", iar Rusia va raspunde simetric la aceste "provocari", avertizeaza Administratia Vladimir Putin.

- Rusia isi va reduce bugetul anual al apararii pana la un nivel de sub 3% din produsul sau intern brut (PIB) pana in 2022, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale ruse, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Peskov a adaugat ca presedintele Vladimir Putin, care…

- Potrivit unor surse diplomatice, Theresa May vrea "actiuni coordonate" ale tarilor Uniunii Europene pentru condamnarea atacului chimic atribuit Rusiei care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie. "Rusia a efectuat un atac indraznet si lipsit de inteligenta impotriva Marii…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a transmis luni, in cursul unei convorbiri telefonice, omologului sau rus, Vladimir Putin, reales duminica pentru un al patrulea mandat, 'urarile sale de succes pentru modernizarea politica, democratica, economica si sociala a tarii', transmite AFP, citand…

- Ministrul german de Externe a precizat ca Uniunea Europeana trebuie sa continue dialogul cu Rusia, in pofida numeroaselor probleme.”Rezultatul alegerilor din Rusia a fost la fel de nesurprinzator precum circumstantele in care s-a desfasurat scrutinul. Din cate am vazut, nu putem spune ca…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) este ingrijorata ca protectionismul si sporirea tensiunilor comerciale pe plan global ar putea majora cererea pentru franci, chiar daca SNB mentine politica sa monetara ultra-expansiva. Francul elvetian, considerat ca o valoare de refugiu, este afectat de turbulentele…

- Procurorul special Robert S. Mueller a citat compania Trump Organisation in procesul care privește implicarea Rusiei in alegerile din SUA. Citația se refera la transmiterea de documente, inclusiv unele legate de afaceri cu Rusia. Folosirea cuvantului"citație" este deocadamdata nu…

- Liderii Frantei, Germaniei, Statelor Unite si Regatului Unit afirma joi, intr-un comunicat comun, ca responsabilitatea atacului cu novocioc, un agent neurotoxic de la Salisbury, pe 4 martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, revine Rusiei – ”singura explicatie plauzibila”, relateaza BBC…

- Rusia ar putea dobandi superioritate militara in Europa pana in anul 2025, depasind capabilitatile militare desfasurate de Statele Unite in tarile europene, avertizeaza generalul american Curtis Scaparrotti, seful Comandamentului SUA in regiune, pledand pentru continuarea modernizarii armamentului.…

- "Vom propune un nou SUV compact bazat pe platforma Dacia Duster, de aceeasi talie dar pozitionat diferit", a explicat Bruno Ancelin, vice-presedinte Renault responsabil de planificare produs. Acest Duster "premium" ar urma sa fie mai rafinat si putin mai scump, urmand a fi dezvaluit la salonul auto…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…

- The Economist: Liviu Dragnea dirijeaza o serie de prim-ministri fara insemnatate Jaroslav Kaczynski, seful partidului la guvernare in Polonia, premierul ceh Andrej Babis si Liviu Dragnea, presedintele PSD, sunt printre liderii europeni despre care publicatia The Economist afirma ca dirijeaza din umbra,…

- "Declaratiile ruse care ameninta sa vizeze aliati (NATO) sunt inacceptabile si contraproductive", a declarat purtatorul de cuvant al NATO, Oana Lungescu, intr-un comunicat."Nu vrem un nou razboi rece sau o noua cursa a inarmarilor", a declarat ea, adaugand ca sistemul antiracheta al NATO…

- Kremlinul a respins vineri acuzatii potrivit carora vrea sa se lanseze intr-o noua ”cursa a inarmarii” cu Statele Unite, la o zi dupa un discurs militarist al lui Vladimir Putin, in care a laudat noi arme nucleare ”invincibile” ale Rusiei, relateaza AFP. Presedintele rus a staruit indelung, in discursul…

- Rachete "invincibile", minisubmarine cu propulsie nucleara... Presedintele rus, Vladimir Putin, a prezentat joi cu mandrie noile arme ale complexului militaro-industrial rusesc, cu ajutorul imaginilor, avertizand Occidentul ca trebuie de acum sa "asculte" Rusia, relateaza France Presse. …

- Procurorul special care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, Robert Mueller, a renuntat la aproape 24 de acuzatii de frauda aduse lui Rick Gates, un martor cheie care a fost de acord sa coopereze in cadrul investigatiei, scrie The Guardian, conform news.ro.El…

- Senatorul PMP Cristian Lungu a fost prezent la Conservative Political Action Conference 2018, iar cu aceasta ocazie l-a abordat pe ambasadorul Statelor Unite la ONU, John Bolton, un personaj extrem de influent in cadrul administratie lui Donald Trump, privind rolul pe care Rusia il joaca in Europa…

- Activitatea rețelei de socializare Facebook a fost perturbata la nivel global, potrivit datelor portalului Down Detector. Astfel, nu funcționeaza site-ul și aplicația mobila. Utilizatorii au intimpinat dificultați in Rusia, Ucraina, Europa, Vietnam, Coreea de Sud și in alte țari. De asemenea, dupa caderea…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- "Va amintiti momentul in care Vladimir Putin a castigat razboiul civil din Siria? Era in primavara anului 2016; aflat in vizita in acest stat afectat grav de razboi, presedintele Rusiei le spunea trupelor: «Cred ca misiunea Ministerului Apararii si a fortelor armate ruse a fost indeplinita in totalitate.…

- Un sportiv rus prins dopat și la Jocurile Olimpice de iarna 2018 din Coreea de Sud. Rusul Aleksandr Kruselnitki, medaliat cu bronz in concursul curling la dublu mixt in cadrul Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, a fost depistat pozitiv cu ocazia unui control antidoping, a anuntat luni Tribunalul…

- Astfel, cheltuielile militare s-ar putea ridica de la 612 miliarde de dolari in 2018 la 686 miliarde in 2019. Aceasta inseamna o crestere a bugetului Pentagonului cu peste 10%, in conditiile in care cheltuielile umanitare si diplomatice sunt drastic reduse. Administratia presedintelui american…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

- Rusia, NATO și securitatea Europei. Raportul Conferintei pentru Securitate Munchen are concluzii ingrijoratoare pentru orice locuitor al Europei, aratand ca am ajuns „mai aproape - mult mai aproape! - de un conflict militar semnificativ”.

- Crizele din ultimul an au adus lumea mai aproape de un "conflict semnificativ", pe fondul tensiunilor dintre tari si amplificarii tendintelor nationaliste, arata raportul Conferintei pentru Securitate Munchen, notand ca Europa trebuie sa isi configureze viitorul in contextul diminuarii rolului SUA.…

- Politia rusa nu va mai avea dreptul sa aresteze judecatorii care au comis infractiuni in trafic, chiar si in caz de conducere in stare de ebrietate, conform unui amendament al codului rutier care a intrat in vigoare vineri, relateaza France Presse. Noul cod rutier, publicat in Monitorul…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, in replica presedintele Igor Dodon calificand documentul drept „cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc…

- Matsegora a facut aceste declaratii presei din New York, miercuri. "Mai multi guvernatori au inceput sa ii deporteze pe muncitori nord-coreeni in vederea implementarii acestei rezolutii", a precizat acesta. El a mai informat ca aceasta masura demonstreaza angajamentul Rusiei privind implementarea…

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit pe acesta sa refuze orice interviu cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei cu implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times. Jurnalistii americani subliniaza ca SUA are o luna de zile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva raportului care contine numele unor membri ai administratiei prezidentiale din Rusia, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul de Trezorerie…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. De asemenea, el a adaugat ca in „cateva…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse, informeaza AGERPRES . Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre…

- Duma de Stat a Rusiei a adoptat miercuri o declaratie cu privire la inadmisibilitatea discriminarii mass-media ruse in Republica Moldova, relateaza deschide.md.Prin documentul adoptat, deputatii rusi indeamna Organizatia Natiunilor Unite, Consiliul Europei si Organizatia pentru Securitate…

- Prima mare acțiune ornitologica a anului a adus și prima mare surpriza – o specie noua de pasare in fauna Romaniei, un cufundar cu cioc alb. Ornitologul Jozsef Szabo a identificat pe raul Olt primul exemplar din specia cufundar cu cioc alb (Gavia adamsii), specie care nu a mai fost semnalata niciodata…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, sambata, ca Guvernul de la Budapesta are o relatie mult mai buna cu SUA in timpul Administratiei Donald Trump, spre deosebire de perioada in care presedintele Statelor Unite era Barack Obama, relateaza Politico.eu. Ministrul…

- Ministerul american al Apararii vrea sa diversifice arsenalul nuclear al Statelor Unite. Astfel, americanii ar urma sa dispuna de "mini-arme nucleare" pe care se le poata folosi in caz de conflict fara a produce insa pagube colaterale de proportii. Desi intr-un document al Pentagonului se…

- Marea Neagra va fi cheia securitatii in aceasta parte a Europei, a avertizat, luni, la UVT, oaspetele american, iar cheltuielile efectuate pentru dezvoltarea aviatiei militare, dar mai ales a marinei, vor trebui sporite in urmatorii ani pentru a putea contrabalansa puterea in crestere a Rusiei, a…

- Mai mulți preoți români au fost folosiți de Rusia ca agenți de influența în timpul protestelor împotriva gazelor de șist, potrivit unui raport realizat de senatorii americani Analiza detaliaza metodele Rusiei pentru a se impune în Europa, inclusiv pe plan energetic.…

- "Statele Unite au dispus montarea unor astfel de sisteme in bazele militare americane din Romania si Polonia, in apropierea frontierelor vestice ale Rusiei, prin incalcarea Tratatului INF din 1987, care interzice instalarea unor astfel de sisteme terestre", a subliniat oficialul rus. "Faptul…