Oraşul antic Babilon, pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO Orașul civilizației antice, situat la sud de Bagdad, a fost inclus pe lista UNESCO dupa trei decenii de lobby intens din partea Irakului. Situat pe malul fluviului Eufrat, la 100 de km sud de Bagdad, orasul a fost inima vechiului imperiu babilonian cu peste patru mii de ani in urma. "Era cel mai mare oras populat din istoria antica", a declarat Qahtan al-Abeed, directorul Antichitatilor din Basra, care a prezentat dosarul Babilonului la UNESCO, acesta fiind aprobat vineri in urma unui vot al Comitetului organizatiei la Baku, in Azerbaidjan. Includerea Babilonului in Patrimoniul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

