Oraşele secundare ale României şi rezilienţa teritorială (I) Unele teritorii se adapteaza noilor mecanisme si morfologii spatiale reconstruindu-si logica de functionare pe aceleasi centralitati regionale si pe geometrii apropiate ale axelor majore de transport anterioare socului; altele, dimpotriva, sufera perturbari atat de grave, incat marile orase nu-si mai pot juca rolul de loc central la nivel regional decat cu mare dificultate. In acest ultim caz, teritorialitatea - privita ca mod de practicare al teritoriului, se sprijina pe (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața spațiilor industriale și logistice din Romania traverseaza cea mai buna perioada din istorie, atat din prisma cererii, cat și a ofertei, dezvoltarea fiind concentrata intr-o serie de orașe mari cu acces la cel puțin o autostrada care faciliteaza transportul și distribuția marfurilor intr-un timp…

- Firmele de pompe funebre vor realiza in 2018 o cifra de afaceri de 1,3 miliarde de lei, in crestere cu 150% fata de 2013, potrivit unei analize realizata de firma de consultanta Frames, citata de Mediafax. In sectorul firmelor funebre activeaza, in prezent, 806 companii, cu aproape 100 mai multe fata…

- Unitatile de cazare din Alba Iulia si orasele invecinate nu mai dispun practic de locuri de cazare pentru mini-vacanta de Ziua Nationala, mai fiind disponibile doar cateva garsoniere si apartamente scoase la inchiriat contra unor sume care ating cateva mii de lei pentru o noapte. Pentru noaptea de 30…

- Primaria Capitalei vrea sa deconteze combustibilul persoanelor care folosesc în comun o mașina. Potrivit proiectului de va fi dezbatut de Consiliul General al Municipiului Bucuresti deconturile pot fi de maxim 500 de lei. ”Stimularea…

- Turneul extraordinar “Orchestra Unirea leaga orașele Unirii” a debutat aseara, la Focșani, in aplauzele furtunoase ale celor prezenți in Sala Mare a Ateneului “Maior Gheorghe Pastia”. Orchestra Unirea, sub bagheta dirijorului Vincent Gruger, a incantat publicul cu lucrarile simfonice ale lui Sigismund…

- Analistul ucrainean Dmitro Tujanski, expert in relatiile ucraineano-maghiare, sustine ca, in contextul in care politica Budapestei vizeaza restaurarea unitații politice, juridice, economice si culturale a tuturor maghiarilor, este puțin probabil ca Ucraina sa ajunga la un compromis cu guvernul ungar,…

- Lipsa cabinetelor medicale scolare se resimte acut in judetul Mures, atat in mediul rural, cat si in orasele mici. In schimb, in orasele importante, medicii scolari sunt foarte solicitati si trebuie sa...

- Castanul centenar de langa Biserica evanghelica e amenintat cu taierea si doar protestele civice ale catorva bistriteni responsabili l-au scapat de la disparitie. Un martor viu al evolutiei burgului bistritean, cu doua ghene Supercom sub coronamentul impunator isi asteapta, prin bunavointa administatiei…