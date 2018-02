Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto.

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de...

- Primarii oraselor Dusseldorf si Stuttgart au anuntat in mai multe randuri ca analizeaza posibilitatea interzicerii circulatiei masinilor diesel. Potrivit deciziei Tribunalului administrativ federal, autoritatile municipale pot impune masuri de interzicere a circulatiei vehiculelor diesel in cazul in…

- O instanta din Germania a decis ca orasele pot interzice masinile diesel pentru a lupta impotriva poluarii, hotararea avand potentialul de a cauza haos in trafic si o scadere dramatica a valorii acestui tip de masini. Una dintre instantele superioare din Germania a decis ca masinile care polueaza pot…

- Primariile oraselor germane pot dispune interdictii de circulatie pentru vehiculele cu propulsie pe motorina, a decis marti Tribunalul administrativ federal din Germania, informeaza publicatia Stern.

- Primariile oraselor germane pot dispune interdictii de circulatie pentru vehiculele cu propulsie pe motorina, a decis marti Tribunalul administrativ federal din Germania, informeaza publicatia Stern. Primarii oraselor Dusseldorf si Stuttgart au anuntat in mai multe randuri ca analizeaza…

- Un tribunal din orasul Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmite AFP, preluata de Agerpres.…

- Primaria Cugir s-a mobilizat inca de luni, incepand cu ora 16.00, sa intervina pentru a preintampina situațiilee neplacute generate de caderile de zapada. Dupa cum ne-a declarat șeful Biroului ADP Cugir, Ioan Simu, primaria s-a pregatit sa intervna cu utilajele din dotare (doua autoutilitare de tip…

- Cea mai inalta instanta administrativa germana, in Leipzig, a decis ca marile orase germane au dreptul de a interzice diesel-urile vechi, decizia putand sa afecteze 12-15 milioane de masini. Hotararea poate deschide calea aplicarii unor interdictii in mai multe orase germana, iar masurile impotriva…

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto.

- Blonda de 29 de ani, siliconata si botoxata, celebra in Arges pentru escapadele ei facute la beție, a fost condamnata la doi ani si doua luni inchisoare, cu suspendare si 120 de zile de munca in folosul comunitatii dupa ce, anul trecut, a furat un Mercedes si a plecat cu el catre Bucuresti, desi…

- Orasele germane, care trebuie sa testeze o serie de masuri pentru a reduce poluarea, nu doresc sa introduca transportul gratuit in comun, asa cum a propus recent guvernul federal, a anuntat luni primarul Berlinului, scrie AFP. "Niciun oras nu a propus transportul in comun complet gratuit", a declarat…

- Primarii vor si ei pensii speciale! Aceștia se considera uitati de parlamentarii pe care i-au sprijinit in campaniile electorale. Reprezentantii Asociatiei Comunelor din Romania s-au plans ca, dupa sapte mandate, au pensii foarte mici, chiar sub salariul minim. „Vrem ca și pensia, dupa ce o viața ți-ai…

- Un tribunal din orasul german Leipzig a amanat, joi, pentru saptamana viitoare, luarea unei decizii cu privire la posiblitatea marilor orase de a interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoarea de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule

- Un tribunal din orasul german Leipzig a amanat, joi, pentru saptamana viitoare, luarea unei decizii cu privire la posiblitatea marilor orase de a interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoarea de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule

- Cea mai inalta instanta administrativa germana, in Leipzig, va decide joi daca marile orase germane au dreptul de a interzice diesel-urile vechi, decizia putand sa afecteze 15 milioane de masini, scrie Reuters. Scandalul Volkswagen a afectat grav imaginea masinilor diesel si ponderea acestora in totalul…

- O strada închisa de ani de zile circulației spre Bulevardul Tomis va fi deschisa pentru evitarea ambuteiajelor din zona. Primaria municipiului Constanța a anunțat ca începând de marți, 20 februarie, strada Petru Vulcan, de pe latura Colegiului Tehnic Tomis, va fi deschisa…

- Primaria municipiului Constanta aduce la cunostinta constantenilor faptul ca incepand de astazi, 20.02.2018, str. Petru Vulcan va fi deschisa circulatiei spre bd Tomis langa Liceul Tomis , cu sens unic din str Flamanda. Potrivit Primariei Constanta, astfel, conducatorii auto vor putea alege aceasta…

- Pe locul Gradinii de vara a Salii Capitol din Timișoara, unde au loc concerte și proiecții in aer liber, va fi amenajat un Centru de Arta, Tehnologie și Experimentare. Acesta ar trebui sa fie gata in anul 2021, cand Timișoara va fi Capitala Culturala Europeana.

- Deputatul PNL de Brașov, Gabriel Andronache, spune ca toate cauzele referitoare la familie și minori trebuie soluționate numai de catre tribunal, ca instanța specializata. Acesta a criticat astazi, intr-o conferinta de presa, inconsecvența legiuitorului, care a facut imposibila specializarea instanțelor…

- Germania vrea sa faca gratuit transportul public pentru a reduce emisiile de poluanți in atmosfera, pe masura ce Berlinul se chinuie sa indeplineasca țintele impuse de Uniunea Europeana astfel incat sa evite o serie de amenzi mari, scrie TheLocal.de . Mișcarea vine dupa devastatorul scandal al emisiilor…

- In timp ce producatorii auto au anunțat ca o sa renunțe in urmatorii ani sa mai fabrice autovehicule cu motorizare diesel, iar orașele din vestul Europei iau masuri tot mai drastice impotriva mașinilor pe motorina, in Romania crește numarul județelor in care autoturismele pe motorina sunt preferate…

- Aeroportul Londra-City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a fost inchis luni in urma gasirii unei bombe de o jumatate de tona datand din al Doilea Razboi Mondial, scrie AFP. Toate zborurile au fost anulate, ceea ce a afectat 16.000 de pasageri, iar sute de zboruri au fost redirectionate…

- Rex Tillerson a declarat ca Statele Unite, Mexicul si Canada au avut deja o intrevedere trilaterala, saptamana trecuta, in cadrul careia au analizat impactul unei astfel de decizii.Tillerson a mai adaugat ca l-a informat pe presedintele american cu privire la dezvoltarea acestei idei."Mi-a…

- Unele din cele mai bine platite meseii din Romania nu necesita diploma de bacalaureat. Mii de euro intra lunar in conturile unor oameni care nu au prea multa carte, dar au știut sa iți aleaga meseriile și sunt buni in ceea ce fac. Conform Business Magazin salariul unui controlor de trafic aerian ajunge…

- Gheorghe Schipor, angajat la Primaria din Vicovu de Sus, a fost condamnat de Judecatoria Radauti la zece luni de inchisoare cu suspendare pentru fals in declaratii si uz de fals. Barbatul este acuzat ca a mutat un ucrainean la domiciliul unui localnic din Vicovu de Sus, pentru ca acesta sa-si poata…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca autoritatile federale vor colabora cu primariile oraselor unde exista un grad ridicat de poluare, pentru a dezvolta rapid solutii de reducere a emisiilor, evitand in acelasi timp interzicerea automobilelor diesel, transmite Reuters, conform news.ro.Merkel…

- Primaria a avut in 2017, incasari cu 38% mai mari decat in anul precedent. Asta in conditiile in care sumele incasate din amenzi au scazut iar cele intrare din plata cu telefonul si din folosirea parcarii de la Primarie au crescut seminificativ. „Asta inseamna o crestere a gradului de conformare…

- George Vlai, avocatul aradean trimis in judecata pentru trafic de influenta si infractiuni de fals, a vrut sa scape de unul dintre dosare. Este vorba despre acel dosar in care este trimis in judecata pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. In timp ce se afla in arest la domiciliu, Vlai…

- Mercedes-Benz este primul brand care afirma ca electrificarea automobilelor este o decizie pripita. Un oficial al companiei din Stuttgart sustine ca urmatorii ani sunt rezervati automobilelor alimentate cu hidrogen pentru ca abia mai apoi sa apara electricele in toata splendoarea. 0 0 0…

- Jurnalistul Catalin Tolontan și echipa sa, a dezvaluit intr-un dosar din 2005 cum polițiștii interceptați de DIICOT au protejat o rețea de prostituție. In acest dosar controversat sunt implicate nume grele, iar de ani de zile niciunul dintre polițiștii, procurorii și inspectorii de Garda care ii ajutau…

- Saptamana trecuta, o serie de cladiri din Ramnicu Valcea au fost inscriptionate cu un mesaj jignitor la adresa primarului Mircia Gutau. Politistii au reusit dupa o saptamana sa-l identifice pe vandalizator, iar acum se fac cercetari pentru a se vedea daca vinovatul se va alege cu o amenda sau cu un…

- Numeroase experimente bizare au fost efectuate de-a lungul timpului, iar rezultatele au fost de cele mai multe ori pe masura. Fie ca au fost facute in numele stiintei sau pur si simplu din ambitii personale, unele dintre ele au insemnat doar esecuri rasunatoare.

- A fost publicat ghidul solicitantului dedicat finanțarii iluminatului public in orașe. Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), cea care gestioneaza Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 in partea noastra de țara a anunțat ca apelul va fi deschis in perioada 18 februarie-18 august,…

- Primaria sectorului 4 are un buget anual de aproape 700 de milioane de lei. Anul trecut, primarul l-a considerat insuficient ca sa sustina si paza scolilor, asa ca a renuntat la contract. In Ajun de Craciun, insa, consilierii locali au majorat lefurile angajatilor, pe motiv ca de la 1 ianuarie creste…

- Premierul Mihai Tudose anunțat planurile Guvernului pentru incurajarea introducerii mașinilor noi pe piața din Romania, accentuand faptul ca nu dorește sa inlocuiasca o taxa cu alta. Despre timbrul de mediu, șeful Executivului a declarat pentru Antena 3 intr-un interviu difuzat sambata ca trebuie gasita…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un cetatean din Vietnam care a incercat sa iasa din Romania cu un document de calatorie apartinand altei persoane, cu intentia de a ajunge in Germania. Aseara, in jurul orei 19.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat…

- Fostul presedinte al LPF, Dumitru Dragomir, a spus ca intelege filosofia lui Gigi Becali, care de multa ori ii comanda lui Nicolae Dica primul 11 in anumite partide. Dragomir a comparat situatia de la FCSB cu cea dintr-un restaurant, spunand ca patronul ia deciziile, nu seful de sala. Invitat la…

- Mio Mio MiVue 786 WIFI duce mai departe functionalitatea camerelor video auto oferind in plus receptor GPS si conectivitate Wi-Fi. Modelul este primul din gama capabil sa transmita in direct pe contul de Facebook al utilizatorului imagini din timpul calatoriei. Pentru a folosi Mio MiVue 786 WIFI la…

- Judecatori și procurori din județul Cluj protesteaza in fața Tribunalului, in tacere. Aceștia iși manifesta astfel dezacordul fața de modificarile adoptate de Camera Deputaților la pachetul legilor Justiției și fața de amendamentele propuse la Codul penal și Codul de procedura penala. In cursul zilei…

- Moscova este mai sigura decat Parisul, susține primarul capitalei Rusiei, care adauga ca orașul pe care il conduce s-a dezvoltat foarte mult și repede in ultima perioada, scrie RT. Primarul din Moscova, Serghei Sobyanin, a declarat reporterilor ca educația și transportul in comun din Capitala Rusiei…

- Primaria orașului Cugir este mobilizata sa intervina pentru decongestionarea strazilor de zapada și gheața ori de cate ori este necesar. Avand in vedere ca intretinerea drumurilor in sezonul rece este realizata in regim propriu, administrația locala s-a pregatit pentru iarna 2017-2018 cu utilaje noi,…

- Teatrul Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj va gazdui vineri, 8 decembrie, de la ora 18, cea de-a VII-a ediție a Galei premiilor lugojene. La ediția din acest an a manifestarii, organizata de Primaria municipiului Lugoj și Fundația Europeana Dragan, in parteneriat cu saptamanalul ”Redeșteptarea”,…

- Autoritațile de la București anunța un proiect care prevede ca toate firmele de taximetrie trebuie sa aiba licența pentru a opera in mod legal, astfel ca serviciile furnizate de Uber și Taxify ar putea fi interzise.

- Pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose, presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta, duminica seara, la sediul partidului, pe liderii din teritoriu. Conducerea PSD a decis, la propunerea insistenta a lui Codrin Stefanescu, sa organizeze, la weekend-ul viitor, mitinguri…

- Capitala Banatului „se dezbraca” de secrete daca o privești de pe Bega. O plimbare cu unul dintre vaporașele cumparate de Primarie pentru transportul public arata o alta fața a orașului, nevazuta pana acum, direct de pe canal. Atmosfera este calda, liniștita, departe de agitația cotidiana a orașului.…

- Este vorba despre aleile Baișoara și Scarișoara din cartierul Gheorgheni. Astfel, pe aleea Baișoara se va circula dinspre parkingul Baișoara înspre aleea Baița, iar pe aleea Scarișoara se va circula dinspre aleea Baișoara înspre strada Liviu Rebreanu. Potrivit Primariei,…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța inversarea sensurilor unice de circulație pe aleile Baișoara și Scarișoara din cartierul Gheorgheni. Astfel, pe aleea Baișoara se va circula dinspre parkingul Baișoara inspre aleea Baița, iar pe aleea Scarișoara se va circula dinspre aleea Baișoara inspre strada…

- Proprietarul cladirii in care a functionat Primaria municipiului Galati a cerut municipalitatii galatene sa-si ia ”Lupoiaca” din parculetul de langa cladirea din str. Domneasca, nr. 38, deoarece parcul se va inchide. Monumentul este o copie realizata de sculptorul Gheorghe Terescenco, in 1992, dupa…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța inversarea sensurilor unice de circulație pe doua alei importante din cartierul Gheorgheni. Este vorba despre aleile Baișoara și Scarișoara din cartierul Gheorgheni. Astfel, pe aleea Baișoara se…