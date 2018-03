Stiri pe aceeasi tema

- Ferma Vedetelor 2018. Iulia Vantur a ajuns la ferma. Iubita lui Salman Khan a luat-o prin surprindere pe Monica Barladeanu, dupa ce au aparut pe internet imagini cu aceasta la ferma. Fosta prezentatoare TV a avut cate un gand pentru fiecare concurent de la cunoscuta competiție, dar și pentru nea Rața…

- Urmatorul rover ce va fi trimis pe Marte va cauta semne ale mediilor prielnice vietii in timp ce incearca sa descopere urme ale viata microbiane. De asemenea, Mars 2020, dupa cum a fost denumit robotul, va preleva probe de pe Planeta Rosie...

- Intr-o conferinta de presa a primarului Daniel Harpa, acesta a tinut sa-i linisteasca pe cei care-l critica pe retelele de socializare ca nu le sunt asfaltate drumurile din Targu Neamț. Edilul le-a reamintit ca legea nu-i permite sa asfalteze un drum pana nu sunt asigurate utilitatile, respectiv apa…

- Competitia „Alege miscarea azi” a luat sfarsit, dupa 15 zile in care romani din 24 de orase din tara au demonstrat ca iubesc miscarea, sportul si stilul de viata activ. Concursul a fost organizat de catre Asociatia 11even, ca parte integrata a programului “Bucurie in Miscare” 2018, program sustinut…

- Incasarile din taxe și impozite au crescut cu peste 12 milioane, in primele doua luni ale anului, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, pana la 28 februarie 2018, Directia Fiscala Brașov a incasat 43,092 milioane lei, fata de 31,203 milioane lei de milioane de lei, cat a incasat in aceeasi…

- Cateva sute de buzoieni au așteptat astazi ore bune in fața Salii Sporturilor in speranța ca vor prinde un loc la concertul de muzica populara susținut sambata de orchestra „Lautarii” din Chișinau. Organizatorii au imparțit celor prezenți aproximativ 500 de invitații duble. Primele persoane au sosit…

- Aproape 400 de cereri au fost depuse in județul Covasna și peste 31.600, la nivel național, in primele doua zile din calendarul de inscriere in invațamantul primar – joi, 8 martie și vineri, 9 martie (pana la ora 18,00), conform datelor centralizate de Ministerul Educației. Ministerul Educației a transmis…

- Chisinaul este considerat unul dintre orasele de dimensiuni medii din Europa cu cele mai avantajoase costuri ale vietii, potrivit unui studiu comandat de publicatia Financial Times.Capitala tarii noastre este pe locul al treilea, dupa Lugansk si Nikolaiv, din Ucraina.

- Congresul PSD. Și-a retras candidatura și Ecaterina Andronescu: Fac apel la romani sa nu-și piarda increderea in PSD Nicolae Banicioiu si Ecaterina Andronescu, candidati la functia de presedinte executiv al PSD s-au retras intr-un final, și i-au acuzat pe organizatorii congresului extraordinar al partidului…

- UPDATE: Corona Wolves va intalni, pe gheața Patinoarului Olimpic din Brașov, duminica, 11 martie, și luni, 12 martie, formația MAC Budapesta, pentru doua partide din semifinalele Erste Liga. In acest moment, dupa primele doua meciuri jucate in Ungaria, „lupii” sunt conduși cu 2-0 la general. Miercuri,…

- Primele declarații ale lui Ionuț Popa ca director tehnic la UTA. Ce spune despre razboiul cu suporterii. ”Am incercat sa vorbesc cu suporterii, nu au vrut sa ne intalnim, mi-am cerut scuze daca am deranjat la baraj. Așa sunt eu, fac tot ce imi sta in putința ca echipa la care antrenez sa invinga. Poate…

- Laurette, primele declarații despre grecul alaturi de care a fost surprinsa. Mulatra marturisește ca este inca o femeie casatorita și merge regulat la soțul ei, care se afla in arest. Dupa ce au aparut zvonuri, cum ca mulatra are deja o relație cu un alt barbat, Laurette a ținut sa puna punct speculațiilor.…

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters. Toate persoanele aflate la bord - 26 de pasageri si sase membri ai echipajului - si-au pierdut viata in accident, a indicat…

- Compania franceza Edenred este pregatita din punct de vedere tehnic, operațional și comercial pentru a lansa tichetele de masa in Republica Moldova și estimeaza ca va produce primul tichet de masa in luna martie, dupa primirea autorizației de la Agenția de Servicii Publice.

- De aceea, guvernul Arabiei Saudite a initiat un proiect care ar putea da un impuls economiei tarii: un mega-oras de 500 de miliarde de dolari, care se va conecta la Iordania si Egipt si care va fi alimentat complet de energie regenerabila. In octombrie 2017, printul Arabiei Saudite Mohammed bin Salman…

- Liderul aliatilor bavarezi ai cancelarului german Angela Merkel, Horst Seehofer, a afirmat miercuri ca Germania ar trebui sa organizeze noi alegeri daca membri ai Partidului Social Democrat (SPD) voteaza impotriva unei noi coalitii cu blocul conservator al cancelarului, relateaza Reuters. Cei 464.000…

- Fostul europarlamentar, Adrian Severin, a facut primele marturii dupa ce a scapat de puscarie. Acesta continua sa sustina ca judecarea si condamnarea sa au reprezentat o farsa si ca nu a luat niciodata mita. Mai mult, acesta spune ca in puscarie sunt foarte multi oameni nevinovati.Citește…

- Operatorul aerian de stat Tarom a anunțat, miercuri, ca va lansa mai multe zboruti interne, in sezonul de vara. Astfel, potrivit companiei, în sezonul de vară, Tarom lansează zborurile directe Cluj - Timișoara și Iași – Timișoara. Primele zboruri sunt…

- Editia a saptea a festivalului Metalhead Meeting va avea loc pe 6 si 7 iulie la Arenele Romane din Bucuresti. Primele trupe confirmate la festival au fost finlandezii de la CHILDREN OF BODOM, olandezii de la EPICA, canadienii de la KATAKLYSM, olandezii de la Carrach Angren si americanii de la Skeletonwitch.…

- Laura Codruța Kovesi iși susține punctul de vedere in fața procurorilor CSM, dupa ce ministrul Justiției și-a prezentat raportul in ședința de astazi. „Am sa prezint punctul de vedere in legatura cu propunerea de recovare. (…). Aceste motive invocate sunt nereale, nedovedite, iar unele dintre ele nu…

- Alexandria este orașul din Romania cu cel mai scazut grad de siguranța a vieții. Potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si de agentia D&D Research, cele mai dezavantajoase orase din punctul de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria si Vaslui. Oradea este orașul…

- Ecranele fara margini, care au devenit foarte populare in 2017, nu i-au determinat pe oameni sa cumpere anul trecut mai multe smartphone-uri decat in 2016. Pentru prima data dupa noua ani de crestere, piata globala de smartphone-uri a inregistrat un mic declin, de 0,1%, potrivit firmei de cercetare…

- Quentin Tarantino a reactionat dupa ce Uma Thurman a dezvaluit ca la filmarile pentru „Kill Bill“ a obligat-o sa-si faca singura o cascadorie in urma careia a fost spitalizata, regizorul declarand ca acea decizie reprezinta cel mai mare regret al vietii sale.

- Ruinele fostului oras antic Antigonea, fondat in anul 295 i. Hr. de regele Pirus din Epir ca un "Oras al iubirii", se afla in centrul unui proiect de dezvoltare a 100 de sate din Albania, dintre care mai multe au aparut in jurul parcului arheologic de cercetare a sitului istoric, informeaza agentia…

- Potrivit unui studiu Brasovul este orasul în care se traieste cel mai bine. A iesit pe locul al doilea la capitolul siguranta si servicii medicale, dupa Oradea, scrie adevarul.ro Brasovul a fost desemnat ca fiind orasul cu cel mai avantajos cost al vietii din România, potrivit…

- Barbatul care a semanat panica, astazi, pe strazile din Italia, in orasul Macerata, impuscand mai multi imigranti, se numeste Luca Traini. Barbatul care a semanat panica, sambata, pe strazile din Italia, in orasul Macerata, impuscand mai multi imigranti, se numeste Luca Traini și…

- Potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro și agentia D&D Research, municipiul Satu Mare este unul dintre cele mai dezavantajoase orașe din punct de vedere al costului vieții. Realizatorii studiului au luat in calcul perceptia pe care romanii o au asupra costului vietii din orasul…

- FCSB a anuntat, prin intermediul unui mesaj postat pagina de Facebook a clubului, despartirea de Florin Nita (30 de ani), cel care va semna cu Sparta Praga. Cel mai constant fotbalist al vicecampioanei se desparte de formatia ros-albastra dupa patru sezoane si jumatate, timp in care si-a trecut…

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- Luni, 22 ianuarie, UrbanizeHub a lansat “Topul celor mai performante orase si administratii locale din Romania”. UrbanizeHub este un un agregator de idei, opinii, proiecte si stiri despre orase inteligente si dezvoltarea urbana sustenabila, infiintat de catre mai multi experti din intreaga lume. In…

- Inspectoratul National de Patrulare informeaza ca, din cauza stratului mare de zapada, circulatia este blocata pe traseul R 35 km 4, care leaga orasul Basarabeasca de orasul Comrat. Pe traseul R 30 este blocat drumul de acces catre satul Ciobanovca, Anenii Noi, transmite IPN.

- Sevil Shhaideh a precizat: ”Am primit raportul expertizei. Aceasta expertiza are niște obiective, le vom analiza. Pana nu vad despre ce este vorba, ce conține, imi cer scuze, nu pot sa ma pronunț.” Intrebat daca i-au spus ceva experții, Sevil Shhaideh a afirmat ca ”Nu ne-a spus nimeni nimic,…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a fost impuscat mortal, din greseala, la o partida de vanatoare care a avut loc in apropiere de orasul Otelu Rosu din judetul Caras- Severin, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Alimentele care mențin creierul tanar: Vezi CE TREBUIE sa consumi ca sa iți PROTEJEZI…

- Un adolescent a fost omorât și alți cinci oameni au fost raniți duminica, în Sudan, în timp ce particiau la un protest privind prețul ridicat al pâinii. Prețul pâinii a devenit dublu în aceasta țara din Africa de Nord, lucru care a favorizat izbucnirea…

- Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in Romania in primele 10 luni ale anului trecut, dublu fata de anul 2016. George Dinca a declarat ca inca din ianuarie 2017 s-a observat o crestere exploziva a numarului solicitarilor pentru activitati specifice…

- Peste 90 la suta dintre cetațenii Republicii Moldova se declara creștin-ortodocși. Și ei, cetațenii Republicii Moldova, afirma de fiecare data, in orice sondaj, ca au cea mai mare incredere in biserica. Daca ești creștin-ortodox și ai atat de mare incredere in biserica, de ce nu asculți ce spune biserica…

- Franta a inregistrat putin peste 100.000 de cereri de azil in anul 2017, un nivel ‘istoric’, cu o crestere masiva a numarului dosarelor depuse de cetatenii albanezi si ce cei din Africa Occidentala, a anuntat luni directorul Biroului francez pentru protectia refugiatilor si a apatrizilor (OFPRA), Pascal…

- Cinefilii pot incepe deja sa lucreze la lista cu filme musai-de-vazut la TIFF. Ediția cu numarul 17 a Festivalului Internațional de Film Transilvania va avea loc intre 25 mai și 3 iunie, la Cluj. Primele zece titluri confirmate vin de la festivalurile de film de la Veneția și San Sebastian.

- Numarul cererilor inregistrate de OFPRA au sporit cu 17% anul trecut fata de 2016, dupa o crestere de 6,5% in 2016 fata de anul precedent.Este vorba despre o crestere 'sustinuta chiar daca nu este un aflux masiv', a adaugat Brice, in opinia caruia acest lucru confirma ca Franta este printre…

- Zece persoane, intre care un copil, au ramas fara locuinta, dupa ce constructia modulara in care traiau in orasul Curtea de Arges a luat foc din motive care nu au fost stabilite inca.Citeste si: Inalta Curte a HOTARAT: Cand vor decide magistratii SOARTA lui Radu Mazare Potrivit reprezentantilor…

- „Cu caldura nu te inveti niciodata – inveti in schimb sa traiesti cu ea”. * Drumul catre Dubaiul de astazi. * Orasul, creuzet de nationalitati: Dubaiul multicultural. * Unde sunt emiratii? * Orasele care alcatuiesc Orasul: o istorie in straturi. * Viata de dinainte de petrol – si pregatirile pentru…

- Comisarii Garzii Nationale de Mediu (GNM) au efectuat, in primele zece luni din 2017, un numar de 33.999 de actiuni de control la nivel national, in scadere cu 4,41% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand s-au inregistrat 35.568 de controale, fiind aplicate amenzi in valoare de circa 33,81…

- Artista considera ca fiul sau este inca prea mic. Din acest motiv, Adela Popescu i-a pus cadouri sub brad baiețelului sau, urmand ca Moșul sa vina abia peste vreo doi ani. Adela Popescu și Radu Valcan sunt niște parinți tare grijulii cu fiul lor. Aceștia se ocupa ca micuțului sa nu-i lipseasca nimic.…

- Capitala Romaniei pierde 16 pozitii in clasamentul mondial al competitivitatii urbane si cade pe locul 188 din 200 de orase analizate, potrivit ultimului Raport Global al Competitivitatii Urbane 2017-2018 publicat de catre UN Habitat si CASS, se arata intr-un comunicat al INACO, remis duminica AGERPRES.In…

- Real Madrid a pierut fara drept de apel pe Bernabeu, scor 0-3, in fata rivalei Barcelona, in El Clasico cu numarul 270. Desi spaniolii au declarat ca scaunul lui Zinedine Zidane se clatina dupa inceputul slab de sezon, francezul de 45 de ani nu a capitulat si a anuntat ca orice e posibil in lupta…

- Grupul francez Lactalis a anuntat joi retragerea de pe pietele din Franta si din strainatate a inca 720 de loturi de lapte praf din cauza riscului contaminarii cu salmonela, la doua saptamani dupa ce a retras 625 de loturi din acelasi motiv, informeaza AFP. "A fost luata decizia de extindere…