Orășel din turtă dulce, construit la Londra (FOTO + VIDEO) Construite din zahar, zeci de case din turta dulce pot fi admirate in toata splendoarea lor. Pe langa exponatele cu arome delicioase, turiștii au ocazia sa vada si unele realizate de un robot. La construirea acestui orasel din turta dulce au contribuit arhitecti si ingineri, care au construit inclusiv un teleferic, piste pentru ciclisti si trotuare, toate preparate integral din zahar. Mai mult, doritorii pot depași stadiul de admiratori ai casuțelor dulci și pot participa la ateliere care sa ii invețe cum pot face singuri minunațiile din zahar. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arhitectii britanici au inlocuit materiale de constructie traditionale cu zaharul si condimentele pentru a crea un oras al viitorului, comestibil si realizat din turta dulce, la V&A Museum din Londra, cu scopul de a demonstra vizitatorilor ca planificarea urbana poate fi amuzanta si gustoasa, informeaza…

- Foaierul loji al Teatrului Regina Maria a devenit miercuri gazda expozitiei de pictura „Oradea mea de turta dulce” a Adelei Lazar, a doua expozitie personala a artistei. Actrita, inconjurata de familie si de foarte multi prieteni, a pregatit expozitia de suflet ca pe o mica surpriza. In loc de tablouri…

- Targul de Craciun "Vine Mosu' in Obor" este deschis de miercuri pana duminica, in fata Primariei sectorului 2, intre orele 8,00 - 22,00, vizitatorii fiind asteptati cu produse traditionale, casuta uriasa din turta dulce imbracata in martipan, ateliere de creatie pentru copii, vizita lui Mos Craciun,…

- Londra declara razboi obezitatii la copii, considerata o bomba cu ceas! Astfel, reclamele la alimente de tip fast-food vor fi interzise in toate mijloacele de transport in comun. Nici bauturile care contin o cantitate insemnata de zahar nu vor scapa.

- Turta dulce este un desert specific perioadei de iarna pentru foarte multe popoare. Retetele pot fi diferite de la o tara la alta. Unele “bucatarii” o prefera sub forma de biscuiti, altele sub forma de prajitura sau chec, glazurata sau nu, indulcita cu zahar, miere sau melasa. La noi, foarte populara…

- Gradinita cu Program Prelungit Casuta din turta dulce, Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual aprobat prin H.G. numarul 286 201, modificata si completata de H.G. numarul 1027 2014, in cadrul institutiei.Denumirea postului administrator de patrimoniu, post vacantat…

- Gradinita Program Prelungit ldquo;Casuta de turta dulce", Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027 2014, in cadrul institutiei.Denumirea postului ingrijitoare grupa prescolari: post vacantat temporar…

- Aflat la Buzau, la deschiderea unui targ de toamna, ministrul Agriculturii, Petre Daea, și-a cumparat produse de la aproape toate standurile producatorilor prezenți. Sapun de lavanda, turta dulce pentru fiica sa, 10 kilograme de ceapa de apa și un kilogram de usturoi de Ramnicelu sunt doar cateva din…