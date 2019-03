Orășeanul de ieri, țăranul de azi Ultimele date ale Institutului Național de Statistica au scos in evidența o situație inedita: peste 109.000 de romani s-au mutat de la oraș la sat in anul 2017, in timp ce numai 87.000 de romani s-au mutat, in aceeași perioada, de la sat la oraș.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Potrivit Institutului National de Statistica, in anul 2017, peste 109.000 de romani s-au mutat de la orase la sate, in timp ce numai 87.000 de romani s-au mutat de la sate la orase in aceeasi perioada. In acelasi timp, mai mult de 111.000 de romani s-au mutat dintr-un oras in altul in 2017, mai arata…

