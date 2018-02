Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile abundente si gerul fac ravagii in mai multe tari din Europa. Printre cele mai afectate state este Romania. Meteorologii au anuntat ca valul de frig va cuprinde treptat toata tara si se va mentine pana in data de 1 martie.

- Gerul va persista in urmatoarele zile in Bucuresti, iar ninsoarea va deveni abundenta incepand de luni seara, in timp ce temperaturile minime vor ajunge si la minus 18 grade Celsius, conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 26 februarie…

- Bucurestenii vor avea parte in continuare de vreme geroasa, minime de minus 18 grade Celsius. Asta pentru ca valul de frig se va intensifica in urmatoarele zile, arata prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, valabila in perioada 26 februarie - 1 martie.

- Capitala se afla, la aceasta ora, sub cod portocaliu de ninsori abundente, ger si viscol, insa meteorologii avertizeaza ca ce e mai rau abia urmeaza. Toate regiunile sudice si sud-estice sunt in...

- In noptile care vor urma temperaturile vor cobori extrem de mult. Potrivit meteorologilor, in judet se vor inregistra minus 22 de grade Celsius pe timp de noapte, nefiind exclus ca temperaturile sa fie si mai scazute.Din acest motiv a fost instituit cod portocaliu de ger. Codul este valabil din ...

- Temperaturi de -49 de grade resimțite luni dimineața in Romania din cauza vantului care a suflat cu putere, accentuand senzația de frig. Vantul puternic a accentuat puternic senzatia de frig in toate zonele aflate sub atentionare cod galben si portocaliu de ger si ninsori viscolite . Astfel, luni dimineata…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a oferit informații detaliate despre vremea din urmatoarea perioada. „Avem o avertizare de cod galben, inclusiv de cod portocaliu, pentru fenomenul de ger. Temperaturile in urmatoarea saptamana vor fi deosebit de scazute, chiar cu…

- PROGNOZA METEO PE TREI ZILE. Gerul extrem pune stapanire pe intreaga tara, temperaturile maxime vor fi de minus 8 grade Celsius Ne asteapta trei zile de frig extrem, cu temperaturi minime care vor cobori la minus 18 grade Celsius. Nici maximele nu vor fi generoase cu noi, in majoritatea regiunilor in…

- Primavara incepe cu cel mai sever episod de ger din acest an. Valul de aer rece care loveste aproape toata tara este adus de un vartej ce aduce temperaturi artice. „Masa de aer comasata deasupra polului, masa de aer foarte rece, tranziteaza catre latitudini mai sudice”, a explicat Gabriela Bancila,…

- ANM a emis un cod portocaliu de ger, valabil in peste jumatate de țara incepand de luni ora 03.00 pana joi ora 10.00. In Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea valul de frig se va intensifica, gerul va fi persistent chiar și pe parcursul zilelor, cand valorile termice vor fi comparabile…

- Pentru ziua de duminica, meteorologii au emis un cod galben de schimbare brusca a vremii. Astfel, temperaturile vor cobori in timpul noptii pana la minus 15 grade Celsius, iar in 26 februarie si 1 martie, chiar pana la minus 19 grade.

- In pragul primaverii, meteorologii anunta unele dintre cele mai friguroase zile din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata, aducand ger siberian. Nici valul de ninsori nu va ocoli Romania, majoritatea regiunilor fiind lovite…

- Vremea se va raci in weekend, anunta Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, temperaturile vor atinge si minus 20 de grade Celsius. De asemenea, nu vor lipsi precipitatiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor. Florinela Georgescu de la Administratia Nationala de Meteorologie: Iarna…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca in weekend se vor inregistra valori intre -13 si – 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade, din cauza patrunderii in tara o unei mase de aer rece de origine polara. „De la sfarsitul…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in zilele urmatoare, temperaturile scad pana la 5-6 grade, dar vor ramane peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea mentinandu-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam in cazul unor schimbari bruste de temperatura."Ramanem pe…

- Iarna nu a stat prea mult, se intoarce primavara. Meteorologii anunta o incalzire brusca a vremii, iar temperaturile la sfarsit de ianuarie ar putea ajunge la 15 grade. Ceea ce inseamna cu peste 30 de grade mai mult fata de ce am trait in aceasta saptamana.

- In Capitala, vremea va fi usor mai calda decat in mod obisnuit la sfarsitul lunii ianuarie. Cerul va fi variabil, cu innorari in extremitatea de est-sud-est, iar temporar si in regiunile vestice, nordice si centrale, dar probabilitatea pentru precipitatii va fi foarte redusa. Vantul va sufla slab si…

- Prognoza meteo pentru weekend-ul 26-28 ianuarie. Dupa ciclonul polar care a inghetat Romania, incluisv Capitala, Administrația Naționala de Meterologie (ANM) anunta ca vremea se incalzeste ușor, in majoritatea regiunilor. Mai mult, in weekend-ul care va urma, temperaturile vor fi mai mari decat cele…

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru februarie – aprilie 2018. Vom avea parte de temperaturi mai ridicate decat in mod normal, in lunile februarie și martie, și de temperaturi mai scazute, in luna aprilie, potrivit Agerpres . Potrivit ANM, lunile februarie si martie vor fi caracterizate de…

- In satul Tomtor s-au inregistrat minus 65 de grade Celsius, iar in alte zone temperaturile au coborat recent pana la -67 de grade Celsius.In orasul Iakutk, temperatura a fost de minus 60 de grade Celsius.Valea Oimiakon din regiunea rusa Iakutia este cea mai friguroasa zona locuita…

- Temperaturile au scazut pana la minus 67 de grade Celsius in unele zone din regiunea rusa Iakutia, informeaza site-ul agentiei Tass, prezentand imagini din localitati situate in aceasta provincie din Extremul Orient rus.

- Potrivit informatiilor, patru persoane au murit din cauza frigului in regiunea vestica Lviv, doua victime au fost confirmate in Kiev, iar celelalte decese s-au produs in alte patru regiuni ale Ucrainei, conform autoritatilor regionale citate miercuri de media locale. Majoritatea victimelor…

- Scolile si gradinitele din mai multe orase siberiene si-au închis portile din cauza unui ger deosebit de aspru.Temperaturile au atins în unele zone minus 62 de grade, valori neobisnuit de mici chiar si pentru o regiune unde iernile geroase sunt comune. În regiunea Iacutia,…

- Fermierii se bucura de ninsorile din ultimele zile si spun ca este foarte bine ca stratul protector de zapada acopera culturile agricole. Este vorba de suprafetele insamantate cu cereale. Graul poate fi afectat din cauza gerului,iar zapada actioneaza ca un strat de protectie, sustine Dan Tanasescu,…

- Un ger cumplit s-a lasat peste Siberia. Temperaturi de minus 65 de grade Celsius s-au inregistrat in mai multe zone din Iakutia. Scolile au fost inchise, iar strazile din mai multe orase sunt aproape pustii.

- Cele mai scazute temperaturi din țara au fost inregistrate, luni dimineața, la Joseni, minus 21 de grade și la Miercurea Ciuc, minus 20 de grade, acestea fiind mai scazute decat normalul perioadei, dar nu sunt valori istorice. Cea mai ridicata minima a fost minus opt grade, la Sebeș și Alba Iulia. Meteorologul…

- Azi-noapte, la Cota 2000 - Transfagarasan a curs cu avalanse, iar temperaturile au scazut sub minus 16 grade Celsius. Chiar daca astazi e mult mai cald, temperaturile fiind puțin sub zero grade, si e senin, pericolul nu a trecut. Zapada a ajuns la 120 de centimetri, din care stratul proaspat…

- Meteorologii au emis, in cursul zilei de vineri, o informare de vreme rea, iar estimarile lor au fost corecte. Temperaturile scad cu repeziciune, in toate zonele tarii, ajungand chiar si pana la minus 36. La primele ore ale diminetii se inregistrau minus 13 grade la Intorsura Buzaului si minus 14 grade…

- Temperaturile au atins un nivel minim record pe Coasta de Est a Statelor Unite, in urma așa-numitului “ciclon-bomba”, o furtuna fenomen care a inghețat o mare parte din teritoriul SUA, aducand zapada in Florida pentru prima data in 29 de ani, scrie BBC. In unele zone din…

- Temperaturile pot scadea uneori pana la minus 36 - minus 40 de grade Celsius, in special in Noua Anglie. "Este suficient sa spunem ca va fi un weekend brutal de rece'', a anuntat Serviciul de meteorologie. Vremea rece a provocat probleme multor oameni care calatoresc in principalele aeroporturi din…

- Un ger naprasnic si un vant taios a pus stapanire pe o treime din regiunea estica a Statelor Unite, aducand temperaturi mult sub cele normale pentru regiune, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Conditiile extreme sunt atribuite unui val arctic masiv care a venit dinspre Canada, dupa cum a explicat…

- Deși suntem la început de ianuarie, când toata lumea se teme de "gerul Bobotezei", soarele ne bucura cu razele sale primavaratice. Dupa ziua de ieri, astazi avem înca o zi calda de primavara, cu o atmosfera însorita. La CONSTANȚA, la amiaza se vor înregistra astazi 12…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi, o atentionare pentru cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Canadei, dupa ce Ministerul Mediului local a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec si Manitoba.

- Documente atasate: Prognoza meteo pana pe 14 ianuarie PROGNOZA METEO MUNTENIA Temperaturile medii diurne se vor incadra de la 11 grade in prima zi pana la 6...8 grade in intervalul 2 - 6 ianuarie. In zilele de 7 și 8 ianuarie, vremea se va incalzi, astfel incat mediile diurne se vor apropia de 10…

- Frigul polar a cuprins practic intreaga Canada, mercurul din termometre coborand frecvent sub minus 40 de grade Celsius si neexistand sperante privind o incalzire in urmatoarele zile, au avertizat joi autoritatile.

- In Harghita, iarna se face tot mai simțita. In ultimele nopți și dimineți s-au inregistrat temperaturi din ce in ce mai scazute. Cel mai frig a fost la Bucin, unde au fost minus 13 grade Celsius.

- Vremea va fi anormal de rece in urmatoarele zile, avertizeaza meteorologii. Ne așteapta temperaturi negative in toate regiunile țarii, cu pana la minus 11 grade Celsius. Cea mai mare parte a tarii va fi ferita de ninsori si viscol in zilele urmatoare. Aceste fenomene vor aparea in special pe la munte…

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va fi mai mult acoperit in nordul, centrul si partial in vestul tarii si va avea innorari trecatoare in rest. Va ninge slab in Maramures, local in Transilvania, jumatatea nordica a Moldovei si in zonele montane, pe arii restranse in Banat si doar cu totul izolat in celelalte…

- Racirea vremii va continua, astfel incat, minimele termice, preponderent negative, vor avea valori de la -10 grade in estul Transilvaniei, pana la 1...2 grade in sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult noros. A Vor cadea precipitatii slabe, pe arii restranse in sud-vestul si sudul tarii - predominant…

- Primii fulgi de zapada au inceput sa cada duminica seara, si la Ploiesti. Luni, se face si mai frig, norii persista si o sa ninga trecator. Temperaturile ajung la normal: pe la pranz se vor inregistra 2-3 grade. Marti, avem alta zi rece, cu ceva fulguieli. Pe la pranz vor fi cam 2 grade; iar noaptea…

- Vreme extrema in urmatoarele zile, mai degraba de primavara decat de iarna autentica. Meteorologii anunta temperature bulversante. Astfel ca, daca duminica minima fost de -12 grade Celsius, pana marti, temperaturile vor ajunge la maxime de 16 grade Celsius, in timp ce in Baragan sunt anuntate maxime…

- Vremea va fi in general inchisa, cu ploi, in cursul zilei de marti, in cea mai mare parte a tarii, iar noaptea in sud vest si sud si pe arii din ce in ce mai restranse, in restul teritoriului, informeaza ANM Vremea va fi rece, mai ales dimineata si noaptea. Temperaturile maxime se vor incadra intre…

- La sfarsit de minivacanta, viscolul a lovit in plin Romania! Ninge necontenit in aproape jumatate de tara, iar vantul sufla chiar si cu 100 km/h. Si temperaturile au scazut brusc. In zonele montane, valorile resimtite sunt si de minus 20 de grade.