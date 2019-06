Stiri pe aceeasi tema

- Seare Mekonnen a fost atacat de "mercenari", a spus Abiy Ahmed, care a aparut la televiziune imbracat in uniforma militara. El a afirmat ca alti oficiali au fost impuscati sau ucisi in timpul unei intruniri de catre "colegi", conflict care a avut loc in capitala regiunii Amhara, Bahir Dar. Premierul…

- Un tanar a fost batut crunt saptamana trecuta intr-un sat ucrainean de la granita cu judetul Suceava, pentru ca le-a cerut traficantilor sa nu se mai traga cu mitraliera prin localitate. Politistii care au anchetat cazul au descoperit in sat un adevarat arsenal. Autoritatile au ramas stupefiate cand…

- Guvernul ungar se asteapta de la autoritatile romane sa readuca cimitirul militar din Valea Uzului ''la starea sa initiala'', a declarat marti in Parlamentul de la Budapesta ministrul ungar de externe Peter Sz...

- Ministrul turc al apararii Hulusi Akar a anuntat ca livrarea sistemelor de rachete rusesti S-400 catre Turcia "ar putea fi amanata pana dupa iunie", a informat marti presa locala, citata de Xinhua. "Ele ar putea sa nu prinda luna iunie, dar vor sosi in urmatoarele luni. Procesul a inceput", a spus Akar…

- Politia din Kazahstan a arestat joi mai multi opozanti, in timp ce unele site-uri de informatii si retele sociale au fost dezactivate odata cu apropierea alegerilor prezidentiale programate sa aiba loc in iunie in aceasta tara din Asia Centrala,

- Autoritațile ruse au organizat o parada militara care se desfașoara joi, la Moscova, pentru a sarbatori 74 de ani de la victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei in timpul celui de al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul agenției Tass, conform Mediafax.Parada a inceput cu un marș cu…

- Gabriel Leș a spus ca a observat ca este o dezbatere ca el, ca ministru al Apararii, nu a parcurs stagiul militar obligatoriu, insa a subliniat ca ministrul este numit politic și ca nu se simte vinovat ca nu a facut armata, deoarece nu a fost „luat de pe strada” și adus in MApN, ci are experiența.„Vad…

- Un elicopter Mi-8 al Ministerului Apararii din Kazahstan s-a prabusit miercuri in regiunea Kizilordinsk din sudul tarii, in apropiere de granita cu Uzbekistanul, si toti cei 13 aflati la bord si-au pierdut viata, a anuntat presedintele Kasim-Jomart Tokaev, transmit Xinhua si...