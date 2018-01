Orange Romania si Groupama Asigurari isi extind parteneriatul: Clientii isi pot plati politele de asigurare prin Orange Money

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul acestui an se aplica noi reguli pentru politele de asigurare auto RCA. Intre acestea: introducerea decontarii directe, serviciu care ii permite unui pagubit sa-si repare masina pe propria asigurare, urmand ca firma sa de asigurari sa recupereze prejudiciul de la asiguratorul soferului…

- Globecast, furnizor global de soluții pentru media, a extins parteneriatul cu SES pentru servicii premiu de distribuție TV pe care le ofera Orange România. Aceasta din urma utilizeaza capacitatea de satelit a SES. Globecast va închiria mai multe transpondere pe satelitul ASTRA…

- Acest mecanism nou, care este optional, poate functiona numai daca se indeplinesc simultan trei conditii, a explicat Sorin Greceanu, director in cadrul Biroului Asiguratorilor Auto din Romania, potrivit rador.ro. Citeste si Lovitura NEASTEPTATA pentru soferii romani. Masinile inmatriculate…

- Apple a anunțat oficial ca telefoanele, tabletele și calculatoarele produse de companie sunt afectate de probleme de securitate. Mai precis, compaia a anunțat ca breșele ale procesoarelor grafice Meltdown și Spectre afecteaza și produsele Apple, ceea ce nu era chiar dificil de dedus. Problemele de securitate…

- Publicatia New York Times a descoperit peste 250 de jocuri din magazinul virtual Google Play care folosesc un software special care inregistreaza ce urmaresc utilizatorii la televizor. Programul a fost dezvoltat de firma Alphonso. Acesta activeaza microfonul de pe smartphone fara ca utilizatorul sa…

- Arc System Works a lansat Double Dragon IV pentru iOS via App Store și Android via Google Play. Poate fi descarcat gratuit și jucata prima misiune, iar pentru acces la celelalte trebuie sa platești. Double Dragon IV a fost lansat anterior pe PlayStation 4, PC și Switch. The post Double Dragon IV disponibil…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in zilele de 24 si 25 decembrie 2017, este anuntata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturi. Autoritatile portugheze recomanda pasagerilor…

- Banca Transilvania a finalizat procesul de dezvoltare a aplicatiei mobile BT Pay, aceasta fiind acum in faza-pilot, urmand ca lansarea sa aiba loc la finalul lunii ianuarie 2018, conform unui comunicat de presa emis de catre banca. Aplicatia permite plati contactless, bazat pe tehnologie inteligenta…

- Banca Transilvania lucreaza la o aplicație de cumparaturi cu telefonul Societatea bancara clujeana a anunțat ca din ianuarie va lansa o aplicație de tip wallet pe telefon, aceasta fiind acum in faza pilot. BT Pay este primul wallet din România care va permite plați contactless, bazat pe…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a avizat in total, pana la data de 29 noiembrie 2017, 67.100 cereri de plata pentru petenții celor trei societați de asigurare, in faliment: Astra Asigurari, Forte Asigurari și Carpatica Asig, iar valoarea aprobata la plata pentru aceste cereri se ridica la…

- Utilizatorii dispozitivelor mobile Apple vor putea precomanda jocurile si aplicatiile de iOS inainte ca acestea sa fie lansate oficial. Dezvoltatorii isi vor putea lista aplicatiile si jocurile cu pana la 90 de zile inainte de lansarea oficiala in App Store. Acestea vor fi vizibile intr-o…

- Potrivit MAE, condiții meteorologice severe cu vanturi puternice, temperaturi scazute și precipitații abundente, inclusiv sub forma de ninsoare, sunt prezente pe intreg teritoriul țarii, afectand circulația rutiera și mersul trenurilor, indeosebi in nordul Italiei și conexiunile maritime cu insulele…

- Conditiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea de sud a Olandei, urmand ca, treptat, ninsorile sa se extinda in partea de nord a Olandei, iar in sud sa se transforme in ploaie. Stratul de zapada poate atinge intre 5 cm si 10 cm, chiar pana la 15 cm in nord, iar viteza vantului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie local a emis, pentru data de 10 decembrie 2017, un cod galben de atenționare pentru vant puternic, care va inregistra valori medii de 14-17m/s, cu…

- Se reitereaza, pentru cetatenii romani care sunt obligati sa calatoreasca sau se afla in zona Los Angeles, faptul ca exista restrictii de circulatie rutiera in zonele in care actioneaza autoritatile americane de protectie civila si se recomanda sa se respecte cu strictete indicatiile date de reprezentantii…

- Vodafone vrea sa inveți istoria prin benzi desenate. Operatorul telecom a lansat Istori@, o noua secțiune a aplicației Biblioteca Digitala, prin care utilizatorii pot explora trecutul romanilor cu ajutorul unor ilustrații. Aplicația poate fi folosita și de catre elevii care nu au manualul de istorie…

- Apple si Google au dat publicitatii lista cu cele mai descarcate produse digitale ale propriilor magazine pe anul 2017.Cele doua platforme rivale au castigatori diferiti dar si nume comune in categoriile principale de continut oferite de magazinele disponibile pe iOS respectiv Android.…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca vor disparea biletele pentru transportul in comun, motiv pentru care si chioscurile Regiei Autonome de Transport vor fi inchise. "Noi vom introduce in curand plata de pe telefon, si nu doar de pe telefon,…

- De multe ori, singura optiune posibila pentru cumparatorii din tari cu economie mai putin dezvoltata, telefoanele low-cost bazate pe Android reprezinta o proportie semnificativa din totalul dispozitivelor comercializate, motiv suficient pentru Google sa livreze acestora o versiune personalizata de Android…

- Datally ajuta utilizatorii sa inteleaga, controleze si economiseasca folosirea conexiunii de internet mobil. Aplicatia monitorizeaza in timp real consumul de date mobile si ofera recomandari personalizate pentru economisirea conexiunii la internet, precum si notificari despre hotspot-urile Wi-Fi publice…

- YouTube Go, aplicatia de YouTube pe care Google a dezvoltat-o ca alternativa la aplicatia obisnuita, este lansata oficial. Google vrea ca site-ul sau de video sa fie accesibil si in regiunile in care nu exista o conexiune stabila la internet sau aceasta este de slaba calitate. In acest scop,…

- Datele statistice despre evolutia pietei de telefonie mobila in perioada ianuarie – septembrie 2017 arata ca pe aceasta piata continua sa se mentina tendintele prefigurate anul trecut: cresterea usoara a numarului de utilizatori si a traficului de voce in retelele mobile si scaderea veniturilor obtinute…

- Totodata, pentru aceeasi perioada (23 - 24 noiembrie 2017), a fost emis un cod roșu de avalanșa (nivelul 4 - maxim pe scala internaționala de risc de avalanșa) pentru zone extinse din Rogaland și Hordaland. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei…

- Dupa ce a fost lansat in Japonia, saptamana trecuta, Naruto x Boruto: Ninja Voltage este disponibil acum in toata lumea pe iOS via App Store și Android via Google Play ca titlu free-to-play cu micro-tranzacții. The post Naruto x Boruto: Ninja Voltage disponibil in toata lumea appeared first on ComputerGames.ro…

- Vodafone Romania ofera tuturor utilizatorilor de servicii mobile, persoane fizice, indiferent de reteaua pe care o folosesc, posibilitatea de a primi, in reteaua Supernet 4.5G, bonusuri de date in functie de traficul de date consumat. Pentru a beneficia de bonus, clientii celorlalte retele trebuie sa…

- Apple a reusit cu iOS 11 sa realizeze probabil cea mai diferita versiune de la prima pana in prezent, modificand multe aspecte ale sistemului de operare pentru mobile. Utilizatorii nu sunt insa tocmai multumiti de noile moduri in care noul software schimba modul in care scurtaturile pentru antenele…

- Coca-Cola România le ofera acces tinerilor români la conținut digital de calitate, prin noua platforma online WOAH, disponibila sub forma de aplicație mobila și website. Aceasta este cea mai recenta inovație din universul digital Coca-Cola, construita pentru a se adresa publicului adolescent…

- Tinerii romani au de acum acces la conținut digital de calitate, prin noua platforma online WOAH , disponibila sub forma de aplicație mobila și website. Aceasta este cea mai recenta inovație din universul digital Coca-Cola, construita pentru a se adresa publicului adolescent – nativ digital, in permanența…

- Conform unui comunicat de presa al MAE, de vineri, transportul public și administrația de stat vor fi cele mai afectate, fiind anunțate perturbari semnificative la nivelul transportului aerian, feroviar, maritim și al transportului in comun din Italia. De asemenea, sindicatul USB a anunțat manifestații…

- Ubisoft a anunțat disponibilitatea spin-off-ului free-to-play pentru The Fractured But Whole, South Park: Phone Destroyer, dupa o perioada de cateva saptamani de beta. Dezvoltat de cei care s-au ocupat de Trials, RedLynx, jocul este o combinație de RTS și card-battler, iar jucatorul intra…

- Din aceasta cauza, activitatea vamala este asigurata doar de personal de urgenta. Ministerul Afacerilor Externe recomanda, intr-un comunicat, sa va informati cu privire la conditiile specifice punctului de frontiera pe care il veti traversa pe traseu. Aceasta poate insemna si sa va luati in…

- Iluminatul public pare sa fie pe un nivel mai redus pe piramida nevoilor in Romania, avand in vedere ca in cele mai multe regiuni din tara statul incalca normele Uniunii Europene, nerespectand parametrii de luminozitate si de siguranta, subliniaza, intr-un interviu exclusiv pentru wall-street.ro,…

- Mastercard, companie de tehnologie în industria globala de plați, susține dezvoltarea aplicației Pago, care se lanseaza în România. Pago este singura aplicație din România prin care poate fi efectuata plata tuturor facturilor lunare, cu orice tip de card bancar, dintr-un…

- ”Pe teritoriul Regatului Belgiei ca nivelul de alerta terorista se menține și in prezent la nivelul 3 (pe o scara de la 1 la 4), ceea ce inseamna ca exista o amenintare `serioasa, posibila si credibila`.” anunța MAE. ”In perimetrul marilor centre comerciale, garilor, aeroporturilor si obiectivelor…

- Konami a lansat recent PES Card Collection pe App Store și Google Play, un titlu unde jucatorii colecteaza carți cu jucatori din care sa iși creeze echipa, care mai apoi ia parte la meciuri 3D. PES Card Collection este Free to Play pe ambele platforme. Daca va intrebați ce cauta imaginea…

- Compania de cai ferate intrerupe activitatea intre orele 05:00-08:00, 13:00-16:00 si 21:00-00:00, potrivit MAE. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 si +302106728875, apelurile fiind redirectionate catre Centrul…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, joi, o atenționare de calatorie pentru românii care vor sa calatoreasca în Italia sai care se afla acolo. În cursul dimineții de vineri, principalele organizații sindicale din domeniul transportului vor organiza o greva generala…

- Vrei sa fii mai productiv? Sa iți monitorizezi somnul? Aportul de calorii? Activitatea sportiva? Nimic mai simplu: cu un „search” in Google Play sau App Store iți poți instala in cateva secunde orice aplicație crezi ca ți se potrivește.

- Cetatenii romani sunt sfatuiti sa monitorizeze mass media locale, pagina de Internet a ambasadei Romaniei la Jakarta, sa urmeze sfaturile autoritatilor locale indoneziene si sa ramana in afara zonei de 9-12 kilometri distanta fata de craterul vulcanic, informeaza un comunicat al MAE. In cazul…

- O mașina care circula incontinuu prin București, pe marile artere, dar și pe straduțele laturalnice, pentru a vedea ce probleme sunt pe teren și a semnala imediat echipajelor de intervenție. Așa poate fi descrisa, pe scurt patrula Apa Nova. “Patrula Apa Nova a venit ca element de inovare in activitatea…

- Vodafone Romania a inceput sa-si anunte clientii ca, incepand din 1 decembrie 2017, serviciul de transfer de bani si plati, numit M-Pesa, prin care clientii operatorului pot trimite si primi bani sau face plati cu orice tip de telefon mobil, fara a avea nevoie de un cont bancar sau o conexiune de internet,…