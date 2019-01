Orange nu se mai invata minte Pe cat de mare este compania, pe atat de mari sunt si problemele. Cele tehnice, bineinteles, pentru ca Orange si-a facut deja un renume in privinta dificultatilor pe care le intampina clientii cand vine vorba de conectare la retea. De data aceasta, problemele i-au exasperat pe cei ce au incercat, ieri, sa foloseasca Orange in […] Orange nu se mai invata minte is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Problemele RADET sunt vechi si toate partidele care au condus Capitala pana acum isi impart vina, insa "perspectiva colapsului" sistemului de termoficare este legata in mod direct de mandatul actualului primar...

- Pe langa alimentatie sanatoasa si miscare, mai este nevoie si de alte „ingrediente” pentru a putea trai fericiti si sanatosi pana la adanci batraneti. Odihna si zambetul sunt doar doua dintre ele. Reputatul neurochirurg Alexandru Vlad Ciurea face chiar acum un „decalog” al unei zile sanatoase. Prima…

- Dupa intrevederea avuta la Palatul Parlamentului, cu Calin Popescu Tariceanu si Florin Iordache, Jean-Claude Juncker s-a indreptat catre Palatul Victoria. Intalnirea cu presedintele Senatului si cu vicepresedintele Camerei Deputatilor – catre care Liviu Dragnea, al treilea om in stat, si-a delegat atributiile…

- Elevii vor canta imnul national la ora 10:00, daca invata dimineata, si la ora 14:00, daca invata dupa-amiaza. Ministerul Educatiei a transmis o nota catre inspectoratele scolare prin care “invita” toate scolile sa marcheze aniversarea Centenarului Marii Uniri “prin intonarea imnului national ‘Desteapta-te,…

- BERBEC S-ar putea sa fiti indispus si sa nu aveti chef de nimeni si de nimic. Este o zi buna pentru introspectie si pentru a analiza ce ati putea indrepta in relatiile cu cei apropiati. Aveti nevoie de momente de solitudine si meditatie, dar nu va izolati total de cei din jur. Problemele care va […]…

- Romanii care lucreaza in Austria, carora le-au fost modificate alocatiile pentru copii in urma schimbarilor legislative adoptate de Parlamentul Austriei, pot cere sprijinul Centrului SOLVIT Romania in cazul in care considera ca sunt discriminati si li s-au incalcat drepturile. Potrivit MAE, Centrul…

- Actrita, care a implinit recent 75 de ani, a decis sa vanda la licitatie toate creatiile sale vestimentare realizate special pentru ea de Yves Saint Laurent, creatorul de moda caruia marea doamna a cinematografiei franceze i-a fost prietena si muza. Aproape 300 de articole vestimentare – paltoane, taioare,…

- In conditiile in care, pana sa anunte ca declanseaza procedura de revocare a procurorului general, ministrul Justitiei invocase faptul ca in dosarul de candidatura a lui Lazar ar fi existat o ordonanta de neincepere a urmaririi penale pe numele presedintelui, aspect pe care, insa, cel dintai l-a negat,…