- „Perspectiva consolidarii pietei prin achizitia UPC Romania de catre Vodafone si a formarii astfel a unui nou jucator cu operatiuni fix-mobil a dat un nou ritm discutiilor de preluare ale AKTA. Orange este una dintre companiile aflate in discutiile de preluare ale AKTA si poate si cea mai determinata…

- Oltin a abandonat carul si s-a indreptat spre zona unde se afla personalul medical, prezent mereu in preajma concurentilor, scrie wowbiz.ro. Dupa o scurta examinare, i-au administrat calmante, insa nu a putut reveni pe traseu. Citeste si Anuntul care I-A SOCAT pe fanii EXATLON ROMANIA. "Nu…

- Sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, pleaca din Romania. Nu! Nu este vorba despre vreo gluma in asteptarea zilei de 1 aprilie, numita si cea a pacalelilor. Kovesi are parte de o destinatie surpriza. Antena 3 anunta ca procurorul sef al DNA este invitat sa predea lecții…

- In ultima vreme a aparut in spatiul public un zvon incredibil. Presedintele Klaus Iohannis nu-si mai doreste al doilea mandat in fruntea Romaniei si se pregateste sa devina seful Consiliului European. Fostul presedinte, Traian Basescu a lansat o ipoteza incredibila in direct la Romania TV. Iohannis…

- Dupa ce recent Forumul Judecatorilor din Romania i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa trimita cele trei legi ale justitiei in Parlament pentru reexaminare si sa solicite opinia Comisiei de la Venetia, un judecator de la Tribunalul Covasna, membru al Forumului vine cu acuzatii dure la adresa…

- In urmatorii ani localitatea va fi un adevarat smart city in care se vor investi peste 30 de milioane de euro. Orasul Turda a iesit din umbra in ultimii ani, atunci cand Salina a fost modernizata si a reusit sa atraga turisti din intreaga lume. Ca sa mentina standardele, edilul a participat la o competitie…

- Potrivit comunicatului ANCOM, in urma sesizarilor primite din partea utilizatorilor de cartele preplatite, arbitrul pietei comunicatiilor din Romania a declansat o investigatie privind modul in care acestia au fost informati despre modificarea conditiilor in care Vodafone furnizeaza serviciul de…

- Orange și Vodafone au primit amenzi pentru nerespectarea regulamentului de roaming. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a amendat Vodafone cu 130.000 leid, iar Orange a fost sancționat cu 50.000 de lei deoarece nu au respectat Regulamentul european „Roam…

- Echipa nationala Under 19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima competitie inaintea Campionatului European. Selectionerul Adrian Boingiu a analizat meciul la ProSport LIVE. "Sunt copii buni. E o generatie la fel de…

- HISTORY® difuzeaza in exclusivitate marți, 20 martie, de la ora 22:00, documentarul „Ascensiunea și declinul celui de-al Treilea Reich”. Construita din doua parți, „Ascensiunea” și „Declinul”, noua serie aduce in prim-plan cele mai importante momente din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial și evenimentele…

- Romania se intalnește cu Israel intr-o partida amicala care se va disputa pe Stadionul Netanya, samata, 24 martie, de la ora 20:30. Federația Israeliana de Fotbal a anunțat prețurile biletelor pentru acest meci. Un tichet va conta doar 50 ILS, adica aproximativ 55-56 de lei romanești. Prețul a fost…

- Convinși ca viitorul este aici și ca suntem, cu toții, dependenți de robotica (de pilda telefoanele mobile și autoturismele sunt tot mai inteligente), dascalii și studenții hunedoreni au prezentat, ieri, peste o suta de inventii, inovatii si proiecte stiintifice la sediul Facultatii de Inginerie…

- Florin Bratu vrea sa-l foloseasca pe Pesici atacant central, adica a patra poziție pe teren de cand a venit la Dinamo. "Am plecat de la Hajduk pentru ca ma puneau sa joc pe toate posturile posibile, cand eu cel mai bine ma simt aripa stanga. La formația din Split s-a schimbat sistemul intr-unul fara…

- EXATLON ROMANIA: Luni seara, in urma pierderii luptei pentru casa si imunitate, #Razboinicii au fost nevoiti sa nominalizeze trei dintre ei pentru eliminare Cei trei nominalizati au fost Anca, din partea echipei, Ionut, din partea Alinei si Stefan din partea lui Alex Moraru. Telespectatorii…

- EXATLON ROMANIA. Anca de la Razboinici a fost eliminata de la EXATLON ROMANIA, in ediția de marți seara. EXATLON ROMANIA. "Numele celei care va pleca in Romania, dar o parte din sufletul ei va ramane aici, este Anca", a anuntat Cosmin Cernat. EXATLON ROMANIA. "Asa sunt eu, sunt un om…

- Pretul Samsung Galaxy S9 a fost comunicat si pentru Romania. eMAG, Orange si Vodafone au deja pagini cu precomanda pentru telefon. Samsung Galaxy S9 a fost anuntat in Barcelona pe 25 februarie. E mai scump decat modelul de anul trecut, dar are si o camera foto mult mai buna. Totodata,…

- Surpriza in prima ediție ”iUmor”din cel de-al cincilea sezon. Un concurent va marturisi ca a batut drumul tocmai din Venezuela cu un motiv ascuns. Mai exact, artistul in varsta de 30 de ani va marturisi duminica, de la ora 20.00, ca este complet indragostit de Delia! ”N-ai idee cat timp mi-a luat sa…

- O organizatie care sustine drepturile persoanelor de origine sinti si roma din Frankfurt i-a acuzat pe oficialii orasului german de comportament ''scandalos'' ca urmare a stampilarii pasapoartelor unor migranti romi, relateaza website-ul The Local. Asociatia de sprijin pentru romi (Forderverein Roma)…

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, achizitioneaza pachetul majoritar, in proportie de 90%, al companiei Ghencea Medical Center din Bucuresti, ajungand la un total de 18 achizitii. 0 0 0 0 0 0

- Simona Halep va reveni in fotoliul de lider si va avea un avans confortabil de 440 de puncte in clasamentul de saptamana viitoare, dupa ce Caroline Wozniacki nu s-a inscris la turneul de la Dubai (19-24 februarie). Jucatoarea din Danemarca, aflata inca pe locul 1 WTA, a explicat decizia prin care…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a condamnat marti, definitiv, la inchisoare pe fratii Ioan si Victor Becali, in dosarul "Mita pentru judecatoare". Surprinzator, din tot lotul inculpatilor, cel care a scapat a fost fostul actionar Cristi Borcea - achitat. Victor Becali a primit 5 ani…

- Hocheistul sloven Ziga Jeglic este al treilea sportiv depistat pozitiv la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang si a fost suspendat pentru restul competitiei, au anuntat, marti, judecatorii Tribunalului de Arbitraj Sportiv(TAS) Jeglic, care a fost testat pozitiv la fenoterol, nu a contestat…

- eri, judecatorii de la Tribunalul Iasi au decis condamnarea membrilor unei retele de crima organizata specializata in inselaciuni comise in special impotriva clientilor Orange. Sute pe persoane au cazut victime ale acestei retele, insa multe dintre acestea au abandonat lupta la Tribunal in momentul…

- Dincolo de prejudecațile care poate inca persista printre straini in ceea ce privește Romania, Alba Iulia este o surpriza placuta pentru cei care o viziteaza. Istorie, ziduri, catedrale, piațete, cafea și bere, oameni minunați, muzee și ghizi competenți, sunt doar cateva dintre imaginile cu care au…

- Cererea trimisa de Romania catre CE ridica perspectiva unei posibile decizii de respingere de catre Executivul european și, trebuie menționat, ca vine dupa ce, in toamna anului trecut, ministrul Finanțelor de la acel moment a respins mesajele Comisiei, care propunea sa ajute autoritațile romane in avans…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prezentat condoleante rudelor celor decedati in accidentul aviatic de la Moscova si a cerut crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS.Citește…

- Proiecte de amploare in Capitala. Primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, anunta construirea mai multor spitale in urmatoarea perioda. Firea a reiterat faptul ca sanatatea este o prioritate pentru municipalitate, dar spune ca nici proiectele de infrastructura nu vor fi neglijate.Citește și: Surpriza…

- Dupa ce a fost pus pe lista de transferuri de catre Osmanlispor si varianta FCSB a picat dupa ce Becali a fost incantat de cum se descurca Alibec in pregatiri, fostul golgheter al Romaniei a negociat cu FC Voluntari, scrie TelekomSport.Aflat in dizgratiile antrenorului de la Osmanlispor, care a anuntat…

- Simona Halep a aruncat mingea de start, miercuri seara, la partida din FIBA Europe Cup dintre U BT Cluj si Keravnos, decisiva pentru calificarea in faza play-off a competitiei.Partida de la Cluj-Napoca, disputata in Sala ”Horia Demian”, de 2.525 de locuri, datorita faptului ca BT Arena este…

- Viața bate filmul! Romania versus SUA! Cazuri concrete: proiectul metroului spre Drumul Taberei si cel al rachetei Falcon Heavy au demarat aproape in acelasi timp- dar numai unul dintre ele s-a incheiat pana acum cu succes. Mai exact, licitațiile la metroul din Drumul Taberei au inceput in 2008, lucrarile…

- Un polițist a fost prins drogat la volan in Lugoj, in timpul unui control de rutina al colegilor sai de la Rutiera. Surpriza de proporții pentru oamenii legii care au tras pe dreapta un șofer de 23 de ani, pentru verificari de rutina. Testerul a raspuns pozitiv la THC (tetrahidrocarbinol, substanța…

- Orange, Samsung Electronics si Cisco au anuntat miercuri un parteneriat ce presupune testarea tehnologiei 5G, incepand din a doua jumatate a anului 2018, in mai multe zone urbane din Romania. Timp de o luna, cele trei companii vor demonstra modul in care tehnologia 5G vine in completarea retelelor de…

- Deși mai sunt 11 zile pana la Derby de Romania, dinamoviștii au intrat deja in febra intalnirii cu marea rivala. Roș-albii vand zilnic, intre 09:00 și 20:00, bilete pentru urmatoarele doua meciuri din campionat, cu Chiajna și FCSB, iar fanii vor avea parte de o noua surpriza azi: Ionuț Nedelcearu și…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ana Bogdan a urcat trei locuri, pana pe locul 86, cu 731 de puncte, cea mai buna clasare a carierei, scrie news.ro.De luni, Romania are un nou…

- Compania de stat Romtehnica a cumparat un radar tridimensional, în valoare de 64,46 milioane de lei fara TVA, echivalentul a peste 13,9 milioane de euro, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe SEAP.

- Standardul 5G este pe cale sa revoluționeze lumea digitala și nu numai. Va fi mai mult decat un salt in materie de viteza de transfer a datelor pentru telefoanele mobile. Intr-adevar, vom vedea și asemenea imbunatațiri, iar predicțiile vorbesc despre viteze de transfer de 10 ori mai mari decat in prezent.…

- Descoperire uriașa pe raul Olt! Surpriza a fost mare cand s-a vazut ce a aparut in urma cu cateva zile, la suprafața apei. Chiar daca inițial nu s-a crezut ca ar fi vorba despre ceva real, ulterior informația a fost confirmata!

- Protestele #rezist au fost in prim-plan sambata, cand zeci de mii de romani au iesit pe strazile marilor orase pentru a-si exprima nemultumirile fata de masurile legislative pe care le pregateste actuala guvernare. Acest eveniment a mobilizat principalele televiziuni de stiri, unele dintre ele reusind…

- Pentru al patrulea an consecutiv, filmele din cadrul MyFrenchFilmFestival sunt disponibile exclusiv online in Orange TV Go, intre 19 ianuarie si 19 februarie. Ajuns la editia cu numarul opt, MyFrenchFilmFestival este primul festival online de film francez accesibil publicului din Romania in mod gratuit.…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, având o participatie de peste 66% împreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, au anuntat, marti, reprezentanti ai bancii. BT si BERD sunt actionari majoritari…

- Un studiu realizat de o platforma online de verificare a istoricului mașinilor second-hand arata ca mai puțin de 10% din totalul mașinilor rulate comercializate in Romania anul trecut au avut istoricul verificat. Majoritatea mașinilor mai vechi de 10 ani sunt cumparate fara sa o verificare prealabila…

- Viața Simonei Halep s-a schimbat radical de când a ajuns numarul unu mondial. Sportiva a povestit amuzata ca de fiecare data când iese sa ia masa într-un restaurant din Capitala, nu platește nota pentru ca patronii o recunosc și nu o lasa sa dea niciun ban. Chiar și antrenorul ei…

- Cele mai noi informatii in legatura cu divortul Danei Grecu de tatal copiilor sai au scos la iveala adevaratul motiv al despartirii dupa mai bine de 20 de ani de la nunta. Sursele DAS au dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, ca prezentatoarea TV si Bogdan Grecu au divortat de mai bine…