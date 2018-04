Orange a primit o amenda record. Inalta Curtea confirma ca a facut abuz de pozitie dominanta

Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a confirmat irevocabil incalcarea Legii concurentei de catre compania Orange, care „a abuzat de pozitia sa dominanta in relatia cu firma SC Netmaster Communications SRL”, se arata intr-un comunicat transmis luni de Consiliul Concurentei.

- Seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, Janos Lazar, a estimat ca integrarea refugiatilor musulmani sau proveniti din alte culturi este imposibila, el sustinandu-si afirmatia cu exemplul esecului integrarii rromilor. "De 60 de ani traim impreuna cu rromii si nici pana in ziua de…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost trimis in judecata pentru acte de coruptie intr-un nou dosar, asociat celui referitor la finantarea ilegala a campaniei electorale. Parchetul National Financiar (PNF) a cerut in octombrie 2017 trimiterea in judecata a lui Nicolas Sarkozy pentru…

- Studentii care au peste 26 de ani vor putea circula din nou gratuit cu trenul, anunta Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). Senatul Romaniei a adoptat amendamentul privind propunerea legislativa L 450/2017 care vizeaza studentii ce depasesc varsta anterior mentionata…

- Parchetul General a anuntat marti ca in urma unei analize a ajuns la concluzia ca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 cu Serviciul Roman de Informatii. Parchetul…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, anunta o noua ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, dupa modificarile ce vizau angajatii din domeniul IT si activitati independente, dar si contractele part-time. "Este o discutie la Comisia de Buget Finante pe acest act normativ,…

- Cazul din Marea Britanie, unde un fost agent secret rus a fost otravit cu o substanta neurotoxica creata in Rusia, se poate repeta in orice stat NATO, pentru ca Moscova joaca extrem de agresiv, spune ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor. "Intamplator sau nu, am avut o intalnire importanta,…

- Banca Nationala a Romaniei a respins tranzactia prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca, desi Consiliul Concurentei daduse deja avizul inca de la finalul anului trecut. Este pentru prima data cand BNR se opune unei tranzactii agreate intre parti in procesul de consolidare…

- Controalele efectuate in anul 2017 la mai multe instante si unitati de parchet au scos in evidenta mai multe disfunctionalitati si vulnerabilitati, a afirmat, luni, inspectorul sef al Inspectiei Judiciare (IJ), Lucian Netejoru, intr-o postare pe pagina de Facebook a institutiei. El a precizat ca Directia…

- Liviu Dragnea asteapta ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa ii raspunda la scrisoarea pe care confirma ca i-a trimis-o si in care ii cere explicatii despre cresterea ratei inflatiei. "Scrisoarea am trimis-o exact in ziua in care v-am anuntat, adica marti. I-am transmis numai lucruri bune",…

- Guvernul s-a razgandit in legatura cu o directiva europeana care prevede tinte foarte dure in ceea ce priveste reducerea emisiilor unor poluati atmosferici. Astfel, daca autoritatile romane contemplau anul trecut posibilitatea de a cere anularea actului european la Curtea de Justitie a Uniunii…

- Procurorul special care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, Robert Mueller, a renuntat la 24 de acuzatii de frauda aduse lui Rick Gates, un martor cheie care a fost de acord sa coopereze in cadrul investigatiei. El a pledat vinovat saptamana trecuta, dupa ce…

- Clientii Vodafone nu trebuie sa achite despagubiri companiei, daca reziliaza contractele inainte de expirarea duratei minime a acestora, in urma unei decizii definitive a Curtii de Apel Bucuresti. Astfel, instanta a mentinut hotararea Tribunalului Bucuresti din 2105, ca operatorul de telefonie…

- Prima reacție a lui Horia Georgescu dupa ce a fost condamnat la patru ani de inchisoare. Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI) susține ca a stat in arest patru luni, deși nu fost „nicio clipa acuzat de corupție, luare de mita și fapte de violența”. Fost șef al ANI a scris mesaj…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca legea 317 privind organizarea si functionarea CSM este partial neconstitutionala. In unanimitate, magistratii CCR au admis 5 dintre punctele de neconstitutionalitate din sesizarile PNL si ICCJ. Senatul a adoptat, in 21 decembrie 2017, in…

- Ministerul Finantelor a solicitat abia acum Comisiei Europene derogare pentru Split TVA de la directiva UE privind sistemul comun de TVA. Cererea vine dupa ce, anul trecut, ministerul a respins mesajele Comisiei prin care propunea sa ajute autoritatile romane in avans pentru a se asigura ca…

- Activitatile Guvernului Statelor Unite sunt blocate, incepand de vineri, dupa ce Senatul nu a reusit sa adopte un acord referitor la finantarea bugetului pe urmatorii doi ani. Acordul ar fi majorat plafonul pentru finantarea Apararii si cel pentru unele cheltuieli interne cu aproape 300 de…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. "Vom introduce obligatia…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, o cotatie de 4,6538 lei pentru un euro, in crestere cu 1,15 bani (+0,25%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6423 de lei. De asemenea, leul s-a depreciat cu 2,72 bani in raport cu dolarul american, pana la un…

- Reprezentatii sindicatului PROJUST, care au mers, miercuri dimineata, la discutii cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au transmis ca sunt multumiti de negocieri, dar au precizat ca, in cazul in care nu se ia o decizie concreta in aceste zile, 70% dintre salariile grefierilor vor fi diminuate.…

- Angajatii din departamentele Financiar si Administrativ de la DIICOT pierd 25% din salariu, in urma modificarilor fiscale, a declarat procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu. El a precizat ca salariile procurorilor raman nemodificate - nu scad, dar nici nu cresc. "Exista angajati…

- Parlamentarii au primit, in luna februarie, indemnizatii majorate cu aproximativ 10%, ca urmare a cresterii salariului minim la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit unor informatii obtinute de Mediafax, indemnizatia neta a unui parlamentar, in data de 5 februarie, este de 9.993…

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca. Ziua de sambata este cea mai sangeroasa pentru…

- FBI a contestat intentia republicanilor de a face public un memoriu care ar arata o atitudine anti-Trump a agentiei. Democratii sustin ca documentul reprezinta o incercare a republicanilor de a discredita ancheta FBI cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane. "Suntem…

- Departamentul de Justitie si Comisia pentru bursa si valori mobiliare din Statele Unite au inceput o ancheta pentru afla daca Apple a incalcat legislatia financiara dupa ce a incetinit functionarea iPhone-urilor mai vechi. In urma cu cateva saptamani, compania a recunoscut ca incetineste performantele…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania si spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate. Intrebat de jurnalisti ce parere…

- Guvernul a decis ca angajatii din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Fondurilor Europene si cei din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale care gestioneaza fonduri europene vor primi un spor salarial de pana la 35%, potrivit unor surse. Ratiunea acordarii sporului ar fi ca cei care urmeaza sa…

- De sambata, romanii care folosesc carduri nu vor mai plati unele comisioane bancare precum cel de administrare si de interogare a soldului. Eliminarea mai multor comisioane percepute de banci este prevazuta de Legea nr. 258/2017 care va intra in vigoare la sfarsitul acestei saptamani.…

- Pe modelul Radu Mazare sau Sebastian Ghita, se pare ca si alta inculpata celebra si-ar fi gasit un colt de lume unde sa fuga de justitie. Este vorba despre Alina Bica. Fosta sefa DIICOT avea luni termen intr-unul din procese la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cel referitor la o despagubire…

- ”Noi avem niște aberații și niște anomalii cumplite. Ma uit la Consiliul Concurenței condus de lugubrul personaj Bogdan Chirițoiu, lugubru din toate punctele de vedere. In orice țara, baiatul asta era anchetat și, pentru tot ce a facut, lua cu miile de ani de condamnari.” a spus Codrin Ștefanescu,…

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman (foto), se plaseaza in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, urmand sa intalneasca in turul doi un rival proeuropean. Este vorba despre Jiri Drahos, cu care Zeman se va confrunta electoral in al doilea tur,…

- Consiliul Concurentei a anuntat, marti, ca a amendat 12 companii de pe piata productiei, distributiei si comercializarii de acumulatori auto cu amenzi in valoare totala de 3,29 milioane lei. "In cadrul investigatiei, Consiliul Concurentei a constatat incheierea unor intelegeri anticoncurentiale…

- Publicatia britanica Auto Express a prezentat topul celor mai bune masini din clasa supermini pe care le poti cumpara in 2018. Prima pozitie in ierarhia masinilor cumparate in general de cei care fac multi kilometri in orasele aglomerate este ocupata de Ford Fiesta. Noua generatie…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Compania americana Amazon, cel mai mare retailer din lume, a inceput angajarile pentru viitorul sediu de la Bucuresti. Pe site-ul companiei sunt deja postate 20 de anunturi de angajare. "Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in Bucuresti, Romania. Acest birou gazduieste deja mai…

- Moneda virtuala Bitcoin a inceput prost noul an. Pentru prima ora in ultimii trei ani, Bitcoin-ul se devalorizeaza inca din prima zi de tranzactionare a anului. Fata de ultima zi din 2017, moneda virtuala a pierdut deja 4,8 puncte procentuale. La New York, moneda virtuala valora…