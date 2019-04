Stiri pe aceeasi tema

- Un oradean a postat un anunt inedit, miercuri, pe OLX, in care se ofera sa „fertilizeze si insemineze natural” orice femeie „generoasa si discreta” care doreste sa apeleze la un barbat "fertil si fara vicii"

- Un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism,violare de domiciliu si lipsire de libertate a fost anihilat de procurorii DIICOT si ofiteri de politie, in urma a 12 descinderi in Bucuresti, Dambovita si Calarasi.

- Politistii de investigatii criminale din Bucuresti, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat in aceasta dimineata 12 perchezitii in Bucuresti, Dambovita si Calarasi.Actiunea a vizat locuintele a 12 persoane, banuite de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane,…

- Doi tineri au fost arestati preventiv, miercuri, de Tribunalul Calarasi, fiind suspectati ca faceau parte dintr-o grupare care se ocupa cu proxenetism si trafic de minori. Gruparea ar fi fost condusa chiar de tatal celor doi, pentru care procurorii DIICOT Calarasi au cerut arestarea in lipsa.

- Tribunalul Brașov a decis condamnarea barbatului care și-a injunghiat mortal sotia si cei doi copii, in timp ce dormeau, anul trecut, la inchisoare pe viata, fiind obligat sa plateasca daune de 200.000 de euro familiei sotiei sale. Decizia nu este definivita.Barbatul care si-a ucis sotia si…

- Condamnare pentru barbatul care facea trafic de influența din izolatorul CNA.Procuratura Anticorupție anunța despre condamnarea unui barbat din Ialoveni pentru corupere pasiva și trafic de influența.

- La data de 28.01.2019, procurorii DI.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galați si au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, a inculpatilor T. S. in varsta de 29 ani (cunoscut cu antecedente penale), D. M.-A. in varsta de 26 ani (cunoscuta cu antecedente penale) si D.…