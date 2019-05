Oradea Snooker Open 2019 Competiția se va desfașura la sediul clubului (Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 19) și se afla la cea de-a 7-a ediție. Turneul reunește un numar de 32 de jucatori, distribuiți in opt grupe de calificare. Primii doi clasați in fiecare grupa se vor califica la piramida finala. Jocurile din grupe au loc joi și vineri, iar cele din piramida sunt programate sambata. Finala turneului se va desfașura duminica, de la ora 15:00. Fondul total de premiere este de 4.500 lei. Cei 32 de jucatori inscriși fac parte din elita snooker-ului din Romania și Ungaria. La competiție vor lua parte antrenorul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți angajați ai STPT s-au „inarmat” miercuri dimineața cu coșuri pline de oua prin mijloacele de transport in comun și le-au imparțit oua din ciocolata calatorilor. „Calatorii noștri au fost intampinați, in aceasta dimineața, simbolic, cu cate un ou de ciocolata. Angajați ai…

- Protestul inedit a fost inițiat de omul de afaceri Ștefan Mandachi, cel care a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova, pentru care a cheltuit 4.500 de euro și a carui inaugurare a avut loc in timpul protestului național de 15 minute. Numeroase companii și persoane au…

- „La data de 26 Februarie 2019, Patriarhia Romana a notificat Ministerului Justitiei intentia de a oferi gratuit fiecarei instante de judecata din Romania (in functie de numarul salilor de judecata) exemplare din Biblia – editia omagiala 100 de ani de la Marea Unire, necesare pentru buna desfasurare…

- Vineri, 8 Martie, de Ziua Internaționala a Femeii, Benson Joel va incanta publicul de la Zaza Resto Pub! Nascut in orașul indian Bangalore, Benson Joel este o figura binecunoscuta a concertelor din Timisoara. „Dupa ce am ajuns in Timisoara, in 2002, am inceput sa invat sa cant la chitara,…

- Fotografia a fost surprinsa de unul dintre conducatorii auto care au circulat, vineri dimineața, in sensul giratoriu de la ieșire din Timișoara, in Calea Aradului. A fost postata ulterior pe pagina de Facebook INFO TRAFIC jud. TIMIȘ și a strans zeci de comentarii in numai cateva minute.…

- Presedintele Colegiului de Arbitri Arad din cadrul Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (FRAS), Egon Zimmermann, este in cautare de „sange proaspat”, pentru completarea lotului de arbitri. Iata comunicatul primit spre publicare: „Va place automobilismul sportiv? Daca da, alaturati-ne…

- Pompierii americani au ajuns la resedinta din San Bernardino dupa ce o puma a fost vazuta intr-un copac, la inaltimea de 15 metri. Suprafata a fost imediat securizata, iar animalul, tranchilizat si coborat cu ajutorul unor hamuri. Puma a fost eliberata dupa ce a fost verificata de un grup…

- Doctorii de la Secția de Ortopedie și Traumatologie de la Spitalul Militar Timișoara au efectuat o intervenție chirurgicala in care s-au reconstruit extremitatea proximala a unui femur și acetabulul, in cadrul unei revizii de endoproteza de șold. Operația a fost posibila cu ajutorul unui transplant…