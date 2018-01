Oradea: Bilete gratuite la SPA pentru cei care isi platesc online impozitele si taxele locale

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Oradea va premia persoanele care vor plati online taxele și impozitele datorate pe anul 2018 pana la data de 31 martie, acordand saptamanal, prin tragere la sorți, un voucher, constand intr-un bilet de familie pentru o zi la Aquapark Nymphaea, arata news.ro. Primarul municipiului Oradea, Ilie…

- Cei care dețin o locuința, o mașina sau cei care au venituri din contracte de comision chirii sau lucreaza ca liber-profesioniști trebuie sa faca niște drumuri la direcția de impozite și taxe locale de la primarie.

- In condițiile in care mulți dintre cetașenii romani iși pot achita taxele și impozitele locale inca din primele zile ale anului, pentru a beneficia de reduceri, la Șibot acest lucru nu este posibil. Consiliul local nu a aprobat nici pana acum proiectul de hotarare ce privește cuantumul acestora pentru…

- De marti, 16 ianuarie, locuitorii din Ocna Mures si localitatile apartinatoare pot plati online taxele si impozitele locale, transmite primaria. Consultarea informațiilor deținute de administratia locala și plata restanțelor se fac pe baza de CNP pentru persoane fizice respectiv CUI pentru persoane…

- Zeci de timișoreni de toate varstele s-au inghesuit, luni, la Direcția Fiscala. Este prima zi din an cand se pot plati taxele și impozitele locale, iar unii contribuabili au vrut sa scape de aceasta grija. Spre deosebire de anii trecuți, cozile sunt oricum mult mai mici. Cei ce iși achita…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost și anul acesta primul sucevean care și-a platit taxele și impozitele locale. Suma totala platita de Ion Lungu drept impozite pe terenuri, cladiri și mijloace de transport, precum și pentru taxa de ecologizare a fost de 496,6 lei. „Si in acest an, am fost primul cetațean…

- Aproximativ doua sute de galațeni, majoritatea vastnici, s-au așezat la coada, luni dimineața, ca sa-și achite taxele și impozitele locale din prima zi cand s-au deschis ghișeele. Deși aglomerația poate fi evitata prin folosirea unei aplicații on-line, cei mai mulți pensionari au spus ca nu știu sa…

- Taxele si impozitele locale pot fi achitate la casieriile Directiei de Venituri incepand cu data de 5 ianuarie, se arata intr-un comunicat de presa postat pe baiamare.ro. Baimarenii, contribuabili persoane fizice si juridice, pot beneficia si in 2018 de reducerea de 10% acordata de Administratia Publica…

- Surprize neplacute la început de an pentru români! Autoritatile locale au luat decizia de a majora taxele si impozitele pentru apartamente si terenuri, dupa ce deciziile luate de Guvern i-au lasat fara bani în 2018.

- Primaria Municipiului Blaj anunta ca marti, 9 ianuarie 2018, va incepe incasarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. Platile se pot face zilnic, de luni pana vineri, intre orele 8.15 si 15.15, la Biroul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Blaj. Blajenii (persoane fizice) care isi vor achita…

- Primaria Municipiului Arad anunța ca taxele și impozitele locale aferente anului 2018 se vor putea achita incepand din 15 ianuarie. Tot atunci vom putea afla și sumele pe care le datoram anul acesta bugetului local – sume noi, marite, dat fiind ca impozitul pe cladiri rezidențiale s-a majorat cu…

- Cluj-Napoca - Taxe și impozite locale - Taxele și impozitele locale se pot plati de luni, 8 ianuarie, începând cu ora 8.00, la sediul din Piața Unirii nr 1 și la toate primariile de cartier. De la 8.30, la sediul Centrului de Informare pentru Cetațeni de…

- Spre deosebire de anii anteriori, cand impozitele locale se achitau incepand cu a doua saptamana a anului, pentru ca Direcția de Impozite și Taxe (DIT) din cadrul Primariei Craiova invoca faptul ca avea nevoie de o perioada de timp sa ...

- Baimarenii, contribuabili persoane fizice și juridice, pot beneficia și in 2018 de reducerea de 10 % acordata de Administrația Publica Locala a Municipiului Baia Mare, achitand integral pana la data de 31 martie 2018 taxele și impozitele locale. Aceste plați pot fi efectuate online pe site-ul www.baiamare.ro…

- In municipiul Suceava, colectarea taxelor și impozitelor locale va incepe luni, 8 ianuarie. Primarul Ion Lungu a declarat ca pina atunci vor fi puse la punct programele informatice. La Suceava, darile locale au crescut, in medie, cu 19% fața de anul trecut. Majorarea s-a impus pentru a compensa o parte…

- La ultima ședința ordinara din acest an, Consiliul Local Campina a aprobat taxele și impozitele pentru 2018, iar vestea buna este aceea ca, in cea mai mare parte, nu sunt modificari comparativ cu 2017. Mai exact, nivelul taxelor și impozitelor ramane cel din 2017. Cu o singura excepție.

- Taxele și impozitele locale in municipiul Sibiu nu vor crește in 2018! potrivit anunțului facut de administrația locala, cuantumurile vor ramane la același nivel ca in 2017. Totuși, modificarile legislative vor avea ca rezutat doua schimbari in modul de impozitare a imobilelor monument istoric și a…

- In acest moment consilierii municipali se afla la masa dezbaterilor și incearca sa stabileasca, prin analize și discuții, urmate de vot, nivelul taxelor ce vor fi platite de toți botoșanenii, cetațeni sau agenți economici, incepand cu anul viitor.

- Miercuri, 27 decembrie 2017, de la ora 14 are loc ultima ședința pentru acest an a Consiliului Local Onești. Pe ordinea de zi a acestei ședințe ordinare cel mai important proiect de hotarare este cel privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora aplicabile incepand…

- Conducerea Primariei Piatra Neamt a anuntat ca, din luna ianuarie 2018, cresc taxele si impozite, iar consilierii locali au aprobat in ultima sedinta majorari de 12 pana la 15%. Principalul motiv al acestei cresteri este decizia Guvernului de modificare a Codului Fiscal, care afecteaza administratiile…

- Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Pitești de joi, 21 decembrie, s-a aflat, printre altele, și proiectul de Hotarare initiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.139 din 27.04.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2018, proiect adoptat…

- Primaria Municipiului Turda – Direcția Impozite și Taxe Locale, aduce la cunoștința contribuabililor ca pentru anul 2017, ultima zi in care se lucreaza cu publicul este data de 28 decembrie. Impozitele,

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a precizat ca salariile nete ale angajatilor din Primaria Deva vor scadea cu 20% de la 1 ianuarie 2018, deoarece, in lipsa resurselor, conducerea institutiei nu poate majora salariile brute pentru a compensa efectul trecerii contributiilor sociale la angajati.…

- La conferința de presa de miercuri, 20 decembrie, primarul Piteștiului, Cornel Ionica, a anunțat majorarea taxelor și impozitelor locale. Inca nu s-a hotarat de cand vor crește impozitele, insa majorarea va fi de maxim 18 – 20%. ”Impozitele și taxele locale in Pitești nu au mai fost majorate de 11 ani.…

- Potrivit informatiilor primite de la patronatele IMM-urilor locale, membre ale CNIPMMR, precum și din mass-media/transparența decizionala, trecerea contribuțiilor de la angajator la salariat genereaza creșterea taxelor și impozitelor locale in multe localitați, cu afectarea semnificativa a mediului…

- Taxele si impozitele locale din mai multe localitati vor creste din 2018, odata cu trecerea contributiilor de la angajator la salariat, potrivit informatiilor transmise de patronatele IMM-urilor locale, precum si din mass-media/transparenta decizionala.

- In cadrul ședinței Consiliului Local a fost aprobat și proiectul de hotarare care prevede majorarea taxelor și impozitelor locale cu 10%. Pentru ca buzoienii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar incepand de anul viitor, primarul Constantin Toma a explicat și care sunt motivele care au…

- Unul din proiectele de pe ordinea de zi a ultimei sedinte ordinare din acest an a Consiliului Local Baia Mare, care va avea loc joi, 21 decembrie, este cel privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. Vezi mai jos ce contine proiectul de hotarare ce urmeaza a fi supus votului alesilor…

- Consilierii municipali , intruniți intr-o ședința ordinara pe luna decembrie, au votat miercuri, 13 decembrie 2017, un proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. Taxele și impozitele locale nu vor fi modificate și vor ramane la fel și in anul 2018. S-au propus…

- Consilierii locali din Dej, intruniți intr-o ședința ordinara pe luna decembrie, au votat azi un proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. La fel ca in ultimii ani, taxele și impozitele locale nu vor fi modificate și vor ramane la fel și in anul 2018. S-au…

- Emil Boc a explicat ca pentru ca cetațenii sa nu sufere din cauza deciziilor luate la nivel național, se vor pierde din bugetul local aproximativ 28 de milioane de euro, o treime din bugetul de investiții. „Pierderea aceasta de 28 de milioane de euro rezulta din diminuarea cotelor din…

- Primaria Cluj-Napoca intentioneaza sa pastreze taxele si impozitele locale din 2018 la nivelul celor din acest an, desi orasul va pierde aproximativ 30 de milioane de euro, dupa modificarile aduse de Guvern Codului Fiscal.

- Vești bune pentru locuitorii din municipiul Motru! Autoritațile au anunțat ca taxele și impozitele locale nu vor suferi majorari de anul viitor. Primarul din Motru, Gigel Jianu admite faptul ca bugetul local ar putea avea de suferit din aceasta cauza, insa a anunțat ca taxele și impozitele locale nu…

- Primaria Municipiului Turda și-a actualizat recent site-ul www.primariaturda.ro . Noua platforma are un conținut mai structurat intr-o forma mult mai accesibila și mai prietenoasa, astfel incat accesul la informațiile de

- Primaria Baia Mare a postat pe site-ul oficial proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, proiect ce urmeaza a fi supus votului Consiliului Local in viitorul apropiat. Redam mai jos continutul proiectului: Art. 1. Se stabilesc valorile impozabile, cotele…

- Primarul Cristian Sten reaminteste targovistenilor potentiali beneficiari ca alesii locali au aprobat proiectul de hotarare privind acordarea de inlesniri la plata obligatiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din municipiul Targoviste. Concret, incepand cu data de 15 noiembrie, se aproba scutirea…

- In ultima sedinta a Consiliului Orasenesc Racari a fost aprobat proiectul de hotarare privind acordarea de facilitati contribuabililor persoane fizice. Potrivit primarului Marius Caraveteanu, este vorba de inlesniri la plata obligatiilor fiscale care constau in scutirea de la plata majorarilor de intarziere…

- In Radauți, in 2018 taxele și impozitele locale vor ramane la același nivel ca-n 2017. Anunțul a fost facut de primarul Radauților, Nistor Tatar. El a mai spus ca nici fondul de salarii nu va fi modificat. Primarul a adaugat ca nu va taia din banii pentru investiții, pentru marirea de salarii, așa cum…

- Taxele si impozitele locale in municipiul Suceava pentru anul 2018 vor creste in medie cu 19%. Anuntul a fost facut miercuri de primarul Ion Lungu, care a declarat ca aceasta crestere va compensa o parte din pierderile municipalitatii cauzate de diminuarea impozitului pe venit de la 16 la 10% de la…

- Primaria Suceava a lansat in dezbatere publica noile taxe si impozite locale pentru anul 2018, care se vor majora cu aproape 20 de procente. Primarul Ion Lungu se declara ”fortat” sa faca aceste majorari pentru compensa o parte din pierderile cauzate de modificarea Codului Fiscal. Dupa…

- El a spus ca, ''pentru a diminua pierderile'' generate de reducerea impozitelor pe venit de la 16 la 10%, alesii locali vor vota cresterea impozitelor si taxelor locale cu o medie de 19%, in conditiile in care deficitul bugetar pentru municipalitate in 2018, dupa modificarea Codului Fiscal, va fi…

- Autoritațile locale sunt lovite din plin de "revoluția fiscala" a Guvernului Tudose. Edilii spun ca reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10% se va vedea direct în bugetele administratiilor pe care le conduc care ar putea scadea cu peste 20%.

- Primaria Municipiului Blaj organizeaza, in data de 14 decembrie 2017, dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. Dezbaterea publica va avea loc in Sala Mare a Primariei Blaj, de la ora 13.00. Pentru anul 2018, la Blaj, conform proiectului…

- Primaria Municipiului Blaj organizeaza in data de 14 decembrie 2017 dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. Pentru anul 2018, la Blaj, conform proiectului supus dezbaterii publice, impozitele si taxele locale vor ramane la nivelul…

- Pe site-ul Primariei Campina a fost publicat proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018, astfel incat sa poata fi studiat de persoanele interesate. Ulterior, proiectul va fi aprobat de Consiliul Local, fie in ședința de la sfarșitul acestei luni, fie in decembrie.

- La conferința de presa de la sediul Primariei Pitești, care a avut loc miercuri, 1 noiembrie, edilul Cornel Ionica a vorbit despre investiții, dar și despre problemele administrative ale orașului. Primarul a declarat ca de 11 ani, taxele și impozitele in Pitești nu au mai fost marite, iar acest lucru…