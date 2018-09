Oradea: Amenzi pentru cei care hrănesc porumpei Cel mai mult au de suferit fatadele cladirilor istorice a caror restaurare, a fost costisitoare. Crescatorii ii linistesc, pe iubitorii de animale, si spun ca porumbeii se descurca, sa-si gaseasca singuri hrana. O fetita imparte paine porumbeilor in centrul orasului. Aceasta scena o sa devina istorie la Oradea unde consilierii locali au decis ca cei care hranesc animalele fara stapan si porumbeii risca pana la 2000 de lei amenda. Citeste continuarea pe s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

