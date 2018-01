Oracolscop saptamanal Astrocafe.ro 16 - 21 ianuarie. Mesajele Osho Zen Tarot pentru toate zodiile Mintea ta tot creeaza scenarii, incercand sa manipuleze situatiile si oamenii din jur pentru a obtine ce isi doreste. Priveste-te cu atentie si observa ce rol joci, caci continuand acest joc doar vei avea de pierdut. Adevaratul succes vine la tine prin ceea ce esti. Aminteste-ti sa fii recunoscator si pastreaza o atitudine de smerenie in fata darurilor pe care Universul ti le aduce. Intentiile tale clare, izvorate din inima, capata acum raspuns, iar tu culegi roadele lor. Viata isi revarsa binecuvantarile asupra ta, prin lucruri tangibile. Lasa deoparte orice iluzie legata de lipsuri. Taur… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Berbec In 2018 si 2019 incepi sa culegi roadele muncii de pana acum, ajungand la apogeul carierei. Practic, te mentii la acest nivel pentru inca 15 ani de acum incolo. Abia din 2020 se poate spune ca vin si castigurile financiare adevarate. Un an extrem de prolific va fi 2022, cand…

- HOROSCOP IANUARIE 2018 BERBEC Daca esti intr-o relatie, vei pune pret pe libertate si independenta, intrucat vezi asta ca fiind o parte importanta a intimitatii de cuplu. Venus te incurajeaza sa gasesti un echilibru, astfel incat sa ii arati partenerului ca tii la el atat cand sunteti impreuna,…

- Horoscopul Mihai Voropchievici 8 - 14 ianuarie. Berbec - E pe picior de plecare. Taur - Il așteapta lucruri bune. Gemeni - E in cautare, schimba locul de munca. Rac - Va primi cadouri de la persoane dragi. Leu - Are o saptamana buna. Fecioara - Tensiune, are nevoie…

- Berbec – Deep Freeze Iarna rece te cheama sa incetinesti ritmul si sa ingheti acele lucruri care inca nu sunt pregatite sa infloreasca. E timpul potrivit pentru regenerare si hibernare, uitand de toate activitatile ambitioase. O pauza de acest gen permite ideilor sa germineze, proiectelor…

- Jalal ad-Din Muhammad Balkhi mai cunoscut sub numele de Rumi a fost un poet persan care a trait in seculul XIII. Iata 7 lectii care sa te inspire sa traiesti o viata autentica, frumoasa, plina si iubire si semnificatie. Renunta sa fii mic. Esti Universul in miscare „Te-ai nascut cu potential.…

- Alege una dintre ușile din poza de mai sus și citește ce inseamna alegerea facuta. UȘA NUMARUL 1 Tanjești dupa o viața simpla, lipsita de griji. Ești tacut, iți place singuratatea. Preferi sa stai cu prietenii și familia, nu ai mereu chef sa cunoști oameni noi. Vei avea parte de un viitor fericit, deoarece…

- Berbec Se pare ca vei incepe sa culegi roadele muncii tale din ultimii 10 ani, in care ai tras pe branci si in care poate ai avut impresia ca totul efortul este in zadar. Gemeni Pentru nativii din zodia Gemeni, urmatorii cinci ani sunt ideali pentru flirt, dragoste si iubire. Este posibil…

- Horoscop 23-24 decembrie. BerbecIn aceste zile de weekend este bine sa te linistesti, sa te detasezi de evenimentele in care esti implicat si sa te inveselesti prin mijloace diverse. Chiar daca starea ta interioara lasa mult de dorit, ai incredere ca poti depasi totul cu bine. Autocontrolul,…

- Fericire, noroc, bunastare. Sunt doar câteva dintre atributele care vor caracteriza viata anumitor zodii în urmatorii 5 ani. Berbec Se pare ca vei începe sa culegi roadele muncii tale din ultimii 10 ani, în care ai tras pe brânci si în care poate…

- Unele persoane îsi cauta norocul toata viata si tot nu dau de el. S-ar parea ca totul tine de semnul zodiacal care te guverneaza. Iata care sunt cele mai ghinioniste persoane ale zodiacului. Gemeni Nimic nu îti merge bine si asta pentru ca ai tendinta sa gândesti negativ.…

- Berbec: Exista un echilibru in tot si in toate. Pe un taler sunt iubirea si pasiunea, iar pe celalalt taler sunt muzele creatoare, sapte la numar. Taur: Comunici perfect cu spiritele inalte care te inspira. Gemeni: Viata iti spune ca banii sunt importanti si iti permiti sa fii inspirat.…

- Fericire, noroc, bunastare. Sunt doar câteva dintre atributele care vor caracteriza viata anumitor zodii în urmatorii 5 ani. Berbec Se pare ca vei începe sa culegi roadele muncii tale din ultimii 10 ani, în care ai tras pe brânci si în care poate…

- Sa nu marturisesti stramb impotriva aproapelui tau" Exodul 20:16In acest moment, Luna in Gemeni pe gradul 11:40 se afla in opozitie cu Soarele in Sagetator gradul 11:40 , este o Luna stralucitoare, puternica, magica, toate activitatile ajung la momentul culesului. Acuma, ideile Gemeni din trecut sunt…

- Horoscopul zilei de Duminica 3 Decembrie 2017 HOROSCOP 3 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Esti multumit de cursul anumitor evenimente, chiar daca inca nu se petrece nimic iesit din comun, dar aceasta normalitate e binevenita. Trateaza orice hop, orice impas, orice obstacol care se mai…

- BERBEC In ziua de 2 decembrie preocupari banești nascute din situații complicate, greu de rezolvat pe termen scurt; uneori, bunele lor intenții se vor lovi de tendințele ascunse ale unor persoane care le pun „bețe-n roate”. Nemulțumiți de felul in care se desfașoara un proiect (afacere, demers,…

- ”Ca și cum nu ne-ar fi de ajuns scurtarea timpului, la sfarșitul vieții traim mult mai repede ceea ce ne-a mai ramas. O ora la varsta de 10 ani echivaleaza cu 5 ore traite la 60 de ani sau, altfel spus, un copil de 10 ani traiește in 60 de minute pe plan fiziologic și psihologic cat un adult de 60 de…

- BERBEC – In decembrie, nativii vor fi concentrați mai mult pe cariera lor decat pe viața sentimentala. Este inceputul unei perioade de succes, care va dura pana la jumatatea lui ianuarie! Iar oamenii vor fi mai atrași de ei, dar ar putea sa se apropie de Berbeci mai degraba pentru bani sau succes.!…

- Iata care sunt zodiile care vor trai bucurii mari in aceasta luna, potrivit ele.ro. Gemeni Te-ai sacrificat mult in ultimele luni. Ai muncit, aproape fara oprire, ai tras din greu ca sa ajungi acolo unde ti-ai dorit. Parea la un moment dat ca tot efortul e in zadar, insa in decembrie…

- Berbec – The Diamond Dreamer Daca in ultimul timp ti-ai indreptat atentia mai ales catre lucrurile materiale, din viata de zi cu zi, e posibil sa le fi lasat pe celelalte pe plan secund. Acum e un moment bun pentru a redescoperi valoarea si bogatia ce se revarsa din experientele spirituale…

- Berbec Ai nevoie de mai multa credința! Se poate sa te identifici cu un personaj cheie din Biblie care sa te faca sa reflectezi mai mult asupra condiției tale de muritor și asupra Divinitații. E important sa știi cine ești și sa crezi intr-o putere mai mare ca a ta, pentru a fi mulțumita de…

- Berbec – SparkEste o saptamana potrivita pentru a demara o activitate sau o relatie noua, sau orice altceva iti doresti. Permite ca toata acea creativitate, ce se afla in interiorul tau, sa devina o torta si intretine aceasta lumina cu optimism si speranta. Onoreza-ti senzitivitatea purtandu-te…

- Traim, sau aceasta cred ca ar trebui sa fie principala activitate in aceasta calatorie numita Viata. Sa treaca prin tine trimilimiliardele de trairi, emotii, sunete, respiratii, atingeri, intru un cuvant Simtirea. Cu bune cu rele, pe rand sau de a valma, cu picatura, sau oceanul. Energia. Fiecare dintre…

- Berbec – Lupta In mintea ta pare sa fie un imens camp de lupta pe care o multime de ganduri vin si pleaca, precum norii de pe cer. Armura pe care o porti in fata lumii iti da iluzia ca te afli in siguranta, ca nimic nu te poate atinge, dar atata timp cat ranile sunt acoperite, ele nu pot fi…

- Taur Mediul de lucru de la locul de munca este foarte animat și punctat cu note conflictuale. Fii prudent in relațiile colegiale, pentru ca exista riscul sa te implici in controverse gratuite. Ocupa-te numai de indatoririle tale și lasa-i pe ceilalți sa se ocupe de ale lor. Sanatatea este vulnerabila…

- BERBEC: In prima parte a zilei relațiile cu cei din jur, serviciul și sanatatea sunt pe primul loc. Trebuie sa ai grija in aceasta perioada pentru ca s-ar putea sa existe tensiuni pe toate planurile. Ai grija la ce spui. In a doua jumatate a zilei s-ar putea ca aceste tensiuni sa se…

- GEMENI – In aceasta luna, nativii in Gemeni se vor concentra foarte mult pe altii. Familia, partenerii si prietenii vor avea nevoie de ei. Din cauza acestei energii consumate, este important sa nu piarda din vedere propriile nevoi. RAC – In general, aspectele planetare le vor oferi bucurie,…

- In relatiile sentimentale este posibil sa se constate o tendinta de detasare, cu mai putina tandrete, dar si cu mai putine tensiuni. La nivel social, creste probabilitatea unor actiuni de protest. HOROSCOP 9 NOIEMBRIE Berbec (21 martie - 20 aprilie) Joci un rol salvator pentru o persoana…

- Berbec – The Winged Wise OnesOricare ar fi situatia in care te afli, in aceaste zile primesti ajutor si indrumare, mai ales pe cai nestiute pana acum. E ca si cum o mana magica iti netezeste drumul si te ajuta sa gasesti acele solutiilor de care ai nevoie. Totodata, in urmatoarele zile…

- HOROSCOP 6 NOIEMBRIE 2016 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Timpul trece mult prea lent, parca, dar pe tine nu te deranjeaza deloc acest ritm scazut, pentru ca iti ofera de fapt starea potrivita pentru a te ocupa pe indelete de o actiune care oricum nu poate ajunge la rezultate peste noapte. Esti multumit…

- BERBEC Fa un pas inapoi si doar respira adanc! Ai lucrat prea mult in ultima perioada, ceea ce e un lucru bun de cele mai multe ori, dar acum trebuie sa iei o pauza si sa te indepartezi de tot, scrie eva.ro. Fii increzatoare in tot ceea ce ai creat si obtinut. Nimic nu se va strica…

- Foarte multe din problemele omului din epoca noastra sunt datorate faptului ca acesta nu iși acorda timp pentru a lucra cu interiorul sau: cu mintea, cu sufletul, cu spiritul sau. Traim intr-o epoca in care avem acces la foarte multe resurse. Daca in țari din Africa de exemplu intalnim foarte multe…

- Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 1 noiembrie 2017. BERBEC Mai aveti putin timp de gândire pâna când trebuie sa oferiti un raspuns partenerului de viata. În functie de acesta, va puteti face planurile pentru sfârsitul anului.…

- Berbec Iubirea e cel mai frumos lucru de care ai parte azi, pentru ca te simti, pur si simplu, rasfatat in gesturi de afectiune si de simpatie din partea celor din jur, nu doar partenerul de suflet te alinta si te invaluie in cuvinte calde, ci chiar reusesti sa intri in gratiile tuturor, datorita…

- Berbec (21 martie – 20 aprilie) O saptamana plina tocmai ce a trecut, dar, in mod surprinzator, voi mai aveți energie pentru inca doua saptamani ca aceasta. Din acest motiv, tot weekendul veți fi plini de viața și veți cauta constant activitați cu care sa va omorați timpul, ba chiar veți vrea sa…

- HOROSCOP 22 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Finalul acestei saptamani iti aduce cheltuieli importante. Poate fi vorba atat despre cheltuieli comune cu neamurile, partenerul de viata, cat si cheltuieli profesionale. Dar se contureaza variante noi de castig prin activitatea desfasurata…