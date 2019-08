Oracle are probleme si cu cofondatorul: dat in judecata de actionari pentru o tranzactie de 9,3 miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Romanca Anastasia Soare se afla in topul celor mai de succes femei de afaceri din Statele Unite. Drumul de la o simpla angajata care lucra 14 ore pe zi la cea de manager general al unui adevarat concern nu a fost ușor, insa a meritat, caci a ajuns sa fie numita "Regina Sprancenelor de la Hollywood".

- Huawei Technologies a anuntat luni ca va investi 3,1 miliarde de dolari in Italia si va crea 1.000 de locuri de munca, in urmatorii trei ani, cerand guvernului de la Roma sa asigure utilizarea "transparenta, eficienta si corecta" a "dreptului sau de veto" in dezvoltarea retelei 5G.

- Uzina de Alimentare cu Apa și Agent Termic Motru are pierderi de circa 16 miliarde de lei vechi pe primele 5 luni ale anului. Eugen Corcoața spune ca societatea a ajuns pe minus din cauza achiziționarii certificatelor de CO2 pentru energia produsa pe anul 2018. Administratorul special…

- Grupul farmaceutic american AbbVie a anuntat marti preluarea compatriotului Allergan, producatorul Botox, in cadrul unei tranzactii mixte, numerar si actiuni, cu o valoare de aproximativ 63 miliarde dolari, transmite Reuters.Investitorii Allergan ar urma sa primeasca 0,8660 actiuni AbbVie…

- Fondatorul lui Microsoft poate fi unul din cei mai mari antreprenori tech ai tuturor timpurilor, dar nu inseamna ca nu a facut si greseli in cariera: la un eveniment gazduit de Village Global a spus ca pe una o regreta inca – aceea de a o fi lasat pe Google sa lanseze Android. Comentand cum „lumea software,…

- Finanțarea deficitului bugetar în anul 2018 s-a realizat în principal din surse interne prin emisiuni de titluri de stat lansate pe piața interna și în completare din surse externe, potrivit raportului anului al Ministerului Finanțelor Publice. Sursele necesare refinanțarii…

- Piata mondiala a jocurilor video si electronice ar urma sa genereze venituri de 152,1 miliarde dolari in 2019, in crestere cu 9,6% comparativ cu 2018, potrivit unui studiu publicat marti de firma olandeza de cercetare de piata Newzoo, transmite Reuters.

- Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a anuntat, joi, ca a inregistrat anul trecut o pierdere de 1,1 miliarde lei, din cauza diferentelor de curs valutar aferente creditelor de investitii pentru indeplinirea cerintelor de mediu impuse de UE si, in principal,…