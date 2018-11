Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis membrilor Cabinetului Dancila, in frunte cu premierul, aflati la ceremonia de investire a ministrului delegat George Ciamba, ca inca se poate o pregatire rezonabila pentru presedintia Consiliului UE. "Domnule ministru, sper sa reusiti, impreuna cu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea nu a vrut sa comenteze, luni, demisia ministrului pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, care a aparut in spatiul pubic, in week-end, pe surse. Dragnea spune ca doar Negrescu este cel care trebuie sa explice acest gest. In plus, spune presedintele PSD, premierul Vioroca…

- Josef Weidenholzer, vicepreședintele Grupului S&D din din Parlamentul European, i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa reformeze Serviciul Roman de Informații, pe care l-a catalogat drept ramașita a regimului Ceaușescu.”Urmarim cu ingrijorare situația politica din țara dumneavoastra.…

- Elena Udrea a ajuns in arestul poliției din Costa Rica incalțata cu o pereche de sandale albe, Hermes, al caror preț este de aproape 700 de dolari. In momentul arestarii, Elena Udrea a fost ridicata de Interpol din Costa Rica in timp ce iși bea cafeaua la cafeneaua ei preferata, Starbucks din San Jose…

- Anuntul a fost facut luni de Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, informeaza MTI si Reuters.Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a denuntat miercurea trecuta periclitarea valorilor democratice de catre Ungaria si a cerut Comisiei…

- Aceasta procedura a fost lansata de Comisia Europeana contra Poloniei in decembrie anul trecut. Cu 448 voturi pentru, 197 voturi contra si 48 de abtineri, eurodeputatii au adoptat raportul elaborat de eurodeputata ecologista Judith Sargentini, aceasta fiind prima data cand co-legislativul…

- Directorul Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale “Ion I.C. Bratianu” al Academiei Romane, prof. Dan Dungaciu, considera ca generatia politica actuala risca sa fie cea care a ratat Centenarul si atentioneaza ca marcarea, in 2020, a 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon…

- 38 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, au fost recepționate zilele trecute de catre ANL in municipiul Sacele. Locuințele (8 apartamente cu o camera și 30 de apartamente cu 2 camere) au fost construite in amplasamentul din str. Episcop Popeea f.n. si sunt repartizate pe 2 tronsoane cu regim…