Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) anunța deschiderea expoziției temporare „Basarabia – 100 de ani de la Unirea cu Romania”. Vernisajul va avea loc joi, 29 martie a.c., incepand cu ora 13:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București. Publicul care va vizita aceasta…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța instituirea unor restricții de circulație sambata, 24 martie 2018, cu ocazia marșului ”Promovarea dreptului la viața”. Marșul va avea loc incepand cu ora 16.00, pe urmatorul traseu: Piata Unirii – B-dul Eroilor, pietonal – Piata Avram Iancu – Calea Dorobantilor…

- 250 tone de sare și 60 tone clorura de calciu impraștiate in cursul nopții trecute 74 de utilaje și 177 de muncitori au intervenit in noaptea trecuta pentru deszapezirea arterelor principale și secundare din Sectorul 1. In plus, utilajele Companiei Romprest au impraștiat materiale anti-ingheț și antiderapante.…

- "Haideti sa restabilim adevarul! Adevarul este ca inaintea Congresului PSD din 2015, Liviu Dragnea m-a sunat si m-a invitat la sediul PSD, spunandu-mi ca doreste sa ma roage ceva. I-am raspuns ca il astept la sediul UNPR din aceeasi curte. Imi amintesc si azi - poate domnul Dragnea a uitat…

- Ordinul National de Merit al Frantei, conferit decanului Facultatii de Medicina a UMF Cluj, Anca Buzoianu Decanul Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) din Cluj-Napoca, Anca Buzoianu, a primit, marti, de la ambasadorul Michele Ramis, Ordinul National de Merit…

- "Fotbal infinit", cel mai nou film regizat de Corneliu Porumboiu, s-a bucurat de aprecierea criticilor la Festivalul de la Berlin, iar din 9 martie va intra in cinematografele din Romania. Personajul principal e Laurențiu Ginghina, un funcționar la Prefectura Vaslui. Acesta se ocupa de 30 de ani sa…

- MERGI LA FILM ȘI POȚI CAȘTIGA O BICICLETA PEGAS ȘI MULTE ALTE PREMII PE ROȚI (Brazilia), film de aventuri pentru intreaga familie regizat de brazilianul Mauro D’Addio, va avea premiera in cimematografele din Romania in 2 martie. Filmul va rula in prima saptamana in sali din București, Botoșani, Cluj,…

- Premiera documentarului jurnalistic “Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, realizat de Agenția Naționala de Presa a Romaniei AGERPRES, a avut loc la 28 februarie 2018 la Centrul Cultural „Odeon” din Chisinau.

- Cel mai nou film al regizorului Corneliu Porumboiu, Fotbal infinit, intra in cinematografele din Romania incepand cu 9 martie, dupa ce a fost prezentat in premiera mondiala la Berlin, unde s-a bucurat de aprecierile criticilor. Filmul, care prezinta o abordare inedita a jocului de fotbal, „a fost lansat…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu considera ca sunt doua categorii de protestatari - care habar n-au de ce ies in strada si care sunt pusi de 'sistemul care a creat toata aceasta nebunie in Romania'.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui Liviu Dragnea: trei grei ai partidului spun PAS…

- „Protestele pot fi, așa cum știți, de doua feluri. Oameni care habar nu au de ce protesteaza și daca ii veți intreba pe mulți dintre ei, cred ca habar n-au și oameni care sigur, sunt puși de sistemul care a a creat toata aceasta nebunie in Romania, ca sa protesteze, deci este foarte simplu (...)…

- O fetița orfana de numai 6 ani e nevoita sa se mute cu familia unchiului sau in sensibilul debut autobiografic al Carlei Simon, „Vara lui 1993”. Cu un echilibru atent intre narațiune și atmosfera, regizorul ilustreaza un portret viu al unui fulger atunci cand fetița trebuie sa se confrunte cu pierderea…

- Pelicula "Vara lui 1993", lungmetrajul de debut al regizoarei catalane Carla Simon, va putea fi vazut in cinematografele din Romania incepand cu 9 martie, informeaza un comunicat transmis, luni, AGERPRES. Filmul este despre o fetita orfana de numai 6 ani care e nevoita sa se mute cu familia unchiului…

- Incepand de saptamana viitoare devin functionale primele automate de carduri RATB. Acestea sunt amplasate in statiile RATB de la Gara de Nord, Bucur Obor, Piata Sudului, Piata Unirii si Piata Romana, potrivit Digi24. "Vor fi functionale saptamana care vine. Urmand ca restul sa devina…

- Elan Schwartzenberg, despre Grupul de la Monaco. Omul de afaceri, urmarit internațional dupa ce a plecat din țara in urma cu șase ani, a declarat ca așa-numitul grup de la Monaco nu reprezinta nimic cand vine vorba de influența, comparativ cu procurorul șef al DNA, Codruța Kovesi, președintele Klaus…

- „Musai-Muszaj” cere executarea silita a Primariei Cluj in cazul placuțelor multilingve FOTO Membrii miscarii „Musai-Muszaj” au organizat un flashmob in centrul Clujului, in semn de protest fața de refuzul municipalitații de a monta cele 12 placuțe multilingve la intrarile in oras. La evenimentul…

- CHIȘINAU, 20 feb — Sputnik. UE își extinde influența în baza ultimatumurilor: sau cu Europa, sau cu Rusia, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. "În ceea ce privește cerințele înaintate de Uniunea Europeana (fața de Serbia n.r.)…

- Filmul "Breaking News", in regia Iuliei Rugina, cu Andi Vasluianu si Voica Oltean in rolurile principale, va reprezenta Romania la cea de-a doua editie a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, informeaza ICR Madrid intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Cea de-a doua editie a…

- Duminica se anunța un nou protest, în Piața Victoriei, din București, împotriva noului Executiv numit de PSD și condus de Viorica Dancila.Astfel, manifestanții sunt nemulțimiți de numirea noului Guvern, pe care l-au numit ”Guvernul Sluga 3.0 lui Dragnea””Zilele…

- Liga 1, etapa 23. Sepsi – ACS Poli Timișoara (ora 18.00, Digi, Telekomsport, Look). Covasnenii au ”foame” de puncte. Se anunța un meci foarte incins, in care gazdele, cu doar 15 puncte, vor trage tare sa stranga o „zestre” cat mai mare in perspectiva returului. Anul fotbalistic 2018 va fi deschis de…

- ”O spun foarte raspicat: mare atenție și pentru hashtagii din strada și chiar și pentru liberali cand folosesc terminologia de ciuma roșie. Cine știe istoria și știe despre ce vorbim, vedeți ca originea istorica este nazista și cu astfel de chestiuni ar fi bine sa nu se mai joace intr-o lume care…

- Filmul eveniment "120 BPM/batai pe minut&", recompensat cu marele premiu al juriului la Cannes 2017 si care a fost propus de Franta pentru o nominalizare la premiile Oscar, intra în cinematografele din România de astazi.

- Un protest antiguvernamental este anuntat pentru miercuri, in Capitala, urmand ca manifestantii sa faca o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia ”Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor…

- Un protest antiguvernamental este anuntat pentru miercuri, in Capitala, urmand ca manifestantii sa faca o hora in Piata Victoriei intr un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor…

- Filmul "Banditul Whisky/ The Whisky Robber", de Nimrod Antal, povestea adevarata a banditului plecat din Romania care a jefuit 27 de banci si oficii postale in Ungaria, strangand peste o jumatate de milion de dolari, are premiera in cinematografele romanesti vineri, potrivit distribuitorului.

- Ecaterina Andronescu, senatoare a PSD, a declarat, intr-o interventie la Digi24, faptul ca o parte dintre protestatari ar fi fost platiti sa iasa in strada sa strige impotriva Puterii. „Pot sa va transmit si dumneavoastra ca sa vedeti mesajele care spun ca unii primari - si va dau exemplu concret mesaj…

- Senatorul ii felicita pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le transmite ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere a Justitiei. Felicitari zecilor si sutelor de…

- Grupul a ajuns vinera seara la Otopeni, iar sambata dimineata, la ora 10:00, a plecat spre Bucuresti, urmand sa parcurga urmatorul traseu: Primaria Otopeni – Baneasa – Piata Presei – Arcul deTriumf – Sediul ALDE – Sediul PSD – Piata Victoriei – Piata Romana – Piata Universitatii. Liderul si initiatorul…

- “€Școala Mamei SAMAS” Pitești aniverseaza, in luna ianuarie 2018, doi ani de la inființare. Componenta de baza in structura Asociației SAMAS – Sanatate pentru Mame și Sugari, “Școala Mamei SAMAS”・este proiectul social de educație pentru sanatate și prevenție, 100% sustenabil, pe care asociația il dezvolta…

- Mobilizare in Gara de Nord pentru protestul din 20 ianuarie. Mai mulți studenți au afișat parcate cu mesaje prin care ii indeamna pe oamenii care circula cu trenul sa participe la manifestația care avea loc peste șase zile in Piața Victoriei din București. Tinerii au venit in Gara de Nord cu pancarte…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- „Via Regis" a fost realizat in anul 1995 de Radu Igazsag si Alexandru Solomon si a fost produs de Fundatia Arte Vizuale. Pelicula a obtinut Marele Premiu al Uniunii Cineastilor din Romania pentru anul 1995. Filmul-confesiune prezinta povestea Regelui Mihai I al Romaniei si a familiei sale, in anii exilului…

- Sarbii din Timișoara au scapat de pacate și vor avea un an binecuvantat și roditor. Asta le-a spus Badnjakul aprins anul acesta in curtea Bisericii Ortodoxe Sarbe din Piața Unirii din Timișoara. Oficial, comunitatea sarba din Banat, cea mai mare din Romania, a intrat in sarbatoarea Craciunului, pe care…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta volumul exploziv cu titlul 'Fire and Fury: Inside the Trump White House', aparut sub semnatura lui Michael Wolff, pe care Donald Trump a incercat sa-l blocheze pentru a nu fi publicat.Prevazuta initial sa fie pusa in vanzare martea viitoare, cartea a fost lansata…

- Nordul Frantei este afectat de o furtuna puternica, iar aproximativ 200.000 de locuinte au ramas, miercuri, fara electricitate, dupa ce vantul a atins viteze de 200 de kilometri pe ora, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Compania de energie electrica Enedis a precizat ca…

- Medicii de familie din Romania isi mentin decizia ca, incepand de miercuri, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacientii fiind afectati de faptul ca nu vor mai primi trimiteri si retete compensate, in timp ce cadrele medicale sustin ca vor lucra „pro-bono”. Societatea…

- Duminica, incepand cu orele 19:00, in Piata George Enescu din Capitala, va avea loc ”Revelionul 2017-2018”, eveniment la care organizatorul estimeaza ca vor participa aproximativ 30.000 de persoane. Pentru buna organizare, circulatia rutiera este deja restrictionata pe str. Benjamin Franklin,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, ca la intalnirea pe care a avut-o miercuri cu reprezentantii protestatarilor din Piata Victoriei s-a ajuns la concluzia ca nu se pot intelege. "Numitorul comun cu care as incepe a fost (...) posibilitatea dialogului, un dialog de bun simt, argumentat,…

- Concert in Piata George Enescu de Revelion 2018. Circulatia rutiera va fi restrictionata in ziua de 31 decembrie 2017, incepand cu orele 19.00, in Piata George Enescu, unde va avea loc Revelionul 2017-2018, informeaza Brigada rutiera a Capitalei. Restrictiile vor fi impuse pe str. Benjamin Franklin,…

- Alianța Strada transmite cu privire la aceasta intalnire: ”Consideram aceasta inalnire ca un compromis inacceptabil facut de aceste grupari civice cu guvernul caruia noi, si alte sute de mii de oameni, ii cerem DEMISIA de aproape un an! Oricum acest demers vine prea tarziu, tinand cont de…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca invita clujenii și turiștii deopotriva sa petreaca noaptea de Revelion impreuna in Piața Unirii, avand in vedere ca Revelionul 2018 are o insemnatate aparte. Vom sarbatori nu doar trecerea in Anul Nou, dar și trecerea in anul Centenarului, un an plin de semnificație…

- Gigi Becali vrea sa revina in politica și sa devina liderul protestatarilor #rezist: ”Eu pot fi liderul tinerilor frumoși și liberi care protesteaza”, a declarat Gigi Becali la Romania TV. ”Ii vad pe tinerii aceia care protesteaza aproape in fiecare zi in Piața Victoriei. Degeaba protestezi,…

- Zilele de Craciun nu au fost deloc linistite pentru ca Romania este ingrozita de evenimente socante. Unul dintre cele mai tragice este cel al tinerilor soti Maleon din Iasi, oameni educati si cu o stare materiala buna care au recurs la gesturi extreme ce le-au pus capat zilelor. Potrivit oamenilor legii…

- Romani, sarbi, unguri, asiatici, italieni, francezi, englezi, australieni, chiar și americani. Prin Timișoara ii poți intalni pe toți, in orice perioada a anului. Ii vezi dezorientați sau cu privirile bine orientate pe frumusețile orașului, admirand ornamentele de pe cladiri, mesajele scrijelite…

- Meghan Markle a participat la liturghia de Craciun, alaturi de familia regala britanica. Logodnica prințului Harry se afla la Sandringham, acolo unde regina Elisabeta a II-a iși petrece de ani buni sarbatorile de iarna. Meghan Markle a aparut la braț cu prințul Harry , alaturi de cei doi fiind ducele…

- Cand Guvernul codus de Sorin Grindeanu a dorit sa aduca modificari legilor justiției prin OUG, deși a existat o consultare in acest sens, au avut loc cele mai rasunatoare proteste din Piața Victoriei. Tudor Carstoiu este unul dintre liderii protestatarilor din Piața Victoriei. El a fost invitat…

- 2.500 de protestatari impotriva legilor justiției Peste 2.500 de persoane au protestat sambata seara in Bucuresti si in mai multe municipii din tara fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei. Coloana de manifestanti de la București s-a deplasat pe banda de biciclete de pe…