Ora Pământului-Mumă Cu vreo 15 ani in urma, spre sfarsitul domniei lui Adrian Nastase, mi-a cazut in mana un proiect hidrografic intitulat, parca, "Romania navigabila". Profesionist intocmit, cu numeroase capitole justificative, harti detaliate, legende explicative si estimari financiare, studiul atragea atentia asupra apropiatelor pericole generate de schimbarile climatice din lume, care ne vor afecta inclusiv pe noi, si oferea cateva solutii. Fiindca princi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a spus, la Romania TV, ca justiția a evoluat in ultimii ani in Romania. Fostul președinte a declarat, in același timp, insa, ca "Inspecția Judiciara trebuie scoasa de sub controlul celor doua secții ale CSM, daca vrem sa-și faca treaba cum trebuie.""In 2004, justiția se facea…

- Am 46 de ani si inca mai sunt pretuita pentru ceea ce sunt ca profesionist. Dar citind toate marturiile post mortem referitoare la felul in care a fost marginalizat Andrei Gheorghe, nu pot sa nu ma intreb „pana cand?”, noteaza Revista CARIERE. 0 0 0 0 0 0

- Un fost presedinte a fost retinut de politie. De remarcat ca nu de DNA. Dar nu acesta este motivul pentru care presa din intreaga lume nu a explodat la stirea ca Nicolas Sarkozy a fost retinut. Pur si simplu pentru ca este vorba despre un fost presedinte al unei tari care nu-si face un titlu de glorie…

- Guvernul cere socoteala Comisiei Europene pentru o scrisoare trimisa in Romania in urma cu mai bine de cinci ani, prin care erau cerute, pentru intocmirea raportului privind starea justitiei, date privind mai multe dosare penale. Pe lista europenilor se regasesc nume precum Adrian Nastase si Dan Voiculescu.…

- Un nou scandal imens a erupt in viata politica. O presupusa scrisoare trimisa de Comisia Europeana in 2012 a declansat un adevarat razboi. Oficialii europeni s-ar fi interesat de stadiile unor dosare de mare coruptie. Printre acestea si cel al fostului premier, Adrian Nastase.Citește și: Se…

- Razboi total si acuzatii extreme in lumea politica dupa zvonul conform caruia Comisia Europeana ar fi transmis, in 2012, o scrisoare prin care se interesa de dosarele de mare coruptie din Romania. Condamnat la puscarie cu executare in doua dosare de coruptie, Adrian Nastase s-a dezlantuit. Fostul…

- Gestul premierului Viorica Dancila de a-i trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, in legatura cu așa-numita „lista neagra” de la Bruxelles nu a trecut neobservat in politica din Romania. Fostul premier Adrian Nastase a comentat inițiativa prim-ministrului, vorbind despre…

- Scrisoarea premierului Viorica Dancila catre presedintele CE J.C. Junker În calitate de prim-ministru al Guvernului României, am responsabilitatea sa apelez la toate pârghiile legale si morale pentru protejarea si promovarea României ca stat democratic în care functioneaza…

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader. "Avem masuri de natura legislativa pe care trebuie sa le propunem in aplicarea…

- Patronul Stelei, Gigi Becali, ar fi fost si el inclus in presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari pentru mai multi grei din Romania. In direct la Romania TV, Becali a dezvaluit cum a aflat el ca va fi condamnat. Ar fi aflat totul de la judecatorul care ii clasase dosarele…

- Fostul premier, Adrian Nastase, a lansat acuzatii dure in direct la Romania TV. Nastase a vorbit despre condanarile sale si despre presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari ale oamenilor politici importanti. Nastase considera Comisia Europeana, dar si pe Traian Basescu vinovati…

- Antena 3 a prezentat un document care ar arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei și prezinta o lista de cerințe, in legatura cu MCV. Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurta descriere a situației curente…

- ”O tema importanta, respectiv acea lista, intr-un document MCV am inteles, de persoane care erau in diverse faze ale unor proceduri judiciare, dosare sau procese pe rol. Doamna prim-ministru ne-a informat ca Guvernul sau/si ministrul Justitiei vor transmite o scrisoare de solicitare de clarificari…

- Pe data de 16 martie o delegatie a Fundatiei Europene Titulescu (FET), condusa de fostul prim - ministru Adrian Nastase, a participat la Moscova la conferinta Vecinatate si buna vecinatate in relatiile internationale cu privire speciala la relatiile romano-ruse, organizata de Fondul Gorceakov pentru…

- Adrian Nastase, pe LISTA NEAGRA a CE despre ”CORUPȚI”. Prima reacție a fostului premier Amintim, pe scurt, ca intr-un document din 2012, Comisia Europeana a transmis Romaniei un document cu 21 de puncte, unde la punctul 20 se solicitau informații cu privire la urmatorii pași procedurali…

- Mihai Gadea a prezentat, duminica, la ”Sinteza Zilei”, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei și prezinta o lista de cerințe, in legatura cu MCV. Fostul premier, Adrian Nastase, a avut luni o reacție…

- Fostul premier Victor Ponta a dezvaluit, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, cum a decis sa candideze pentru prima data, desi era inca liderul Tinerilor Social Democrati. Fostul lider PSD a povestit ca ideea i-a venit dupa ce Adrian Nastase s-a hotarat sa renunte la candidatura.Citeste…

- Expozitia 'Hartile Basarabiei' in cadrul careia sunt expuse 43 de harti reprezentand patru secole de cartografie, incepand cu anul 1545, a fost vernisata miercuri la Muzeul National al Satului 'Dimitrie Gusti'. Exponatele prezentate sunt piese rare care fac parte din colectiile persoanele…

- Chirieac spune ca lucrurile par tranșate in acest moment in interiorul Partidului Social Democrat, iar Liviu Dragnea iși va face echipa pe care o dorește. "Acest Congres va fi perfect organizat. Vor fi aleși numai cei care vor fi doriți de președintele partidului, de domnul Liviu Dragnea.…

- Afacerea numarul unu Facem tot felul de clasamente și de ierarhii, cu precadere in domeniul economic. Banii fiind, desigur, elementul cel mai important al lumii contemporane. Dar v-ați gandit care e cea mai avantajoasa afacere dintre toate? Voi începe direct cu concluzia: cea mai buna afacere…

- Viscolul care a lovit Romania in ultimele zile i-a pus in dificultate pe soferii care si-au cumparat autoturisme ecologice, ce protejeaza mediul inconjurator, acestia fiind nevoiti sa invete cum se conduce o masina electrica pe zapada pentru a nu pierde aderenta. „In primul rand, masina electrica nu…

- Intr-o incercare disperata de a atrage atentia ca elevii de azi sunt copii fara copilarie, dar si niste fapturi carora le punem sanatatea in pericol, ei au pus pe hartie „Manifestul unui elev tacut”. Acela pe care dimineata nu-l vezi de ghiozdanul pe care trebuie sa-l poarte in spinare. „Sunt ghiozdanul…

- Miron Costin, pe care Romanul și-l asuma, scria: ”Nu este alta mai frumoasa si mai de folos in toata viata omului zabava decat cetitul cartilor”. Despre cata lume mai zabovește sa citeasca și despre perspectiva librariilor am discutat, la libraria ”Vasile Alecsandri”, cu doamna Liliana Tiron. – Cum…

- Vestea ca Elena Basescu este insarcinata a treia oara, a luat prin surprindere lumea mondena din Romania. Se știa deja ca ea are o relație cu un tanar de 25 de ani, Catalin Tomata. Se pare ca diferența de varsta – Elena are 37 de ani – nu este o problema pentru cei doi și nici Catalin nu se considera…

- Niculae Badalau nu vrea sa mai fie președinte executiv al PSD. Prezent in conferința de presa la sediul PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau a fost intrebat daca la Congresul Extraordinar din luna martie va candida la funcția pe care o deține acum – aceea de președinte executiv al PSD, potrivit opiniagiurgiu.ro…

- Asaltul pe viața și pe moarte impotriva procurorilor, cu sprijinul unor indivizi ca fugarul Sebastian Ghița, in legatura cu care nimeni dintre razboinicii luptei impotriva DNA nu se arata deranjat ca nu este adus in țara, deși s-a emis un mandat de arestare pe numele lui, este o manipulare uriașa,…

- Unul din cei mai puternici ministri de la noi s-a retras de mai bine de cinci ani din viata publica, iar ”miscarea” ii prieste de minune! A Marian Sarbu, fostul ministru al Muncii in timpul guvernarii lui Adrian Nastase, isi petrece timpul alaturi de persoanele apropiate si a trecut cu bine peste toate…

- Mesaj incredibil al lui Klaus Iohannis pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Șeful statului i-a transmis lui Toader sa aiba curaj și sa fie profesionist."Ma aștept de la Toader sa fie profesionist și sa aiba curaj", a spus Iohannis care nu este interesat de inregistrarile aparute la…

- In cadrul audierii, Victor Ponta a spus ca, dupa anul 2014, se intalnea aproape zilnic cu Tariceanu, la locuinta unuia dintre ei, insa niciodata in oras.De asemenea, Ponta a explicat ca relatia dintre Tariceanu si Tal Silberstein era una contractuala, deoarece "oamenii politici nu sunt…

- ”Suntem socati de aceasta pedeapsa pe care o vad ca pe o pedeapsa politica”, a declarat, joi, secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, dupa anunțul privind condamnarea in prima instanța a lui Darius Valcov, ”eminența cenușie” a PSD, care a elaborat Programul de Guvernare al coaliției PSD-ALDE.…

- Dragnea, atac dur la șeful SPP: Mergea la Parchete, la instanțe, vorbea cu judecatori, cu procurori; E o problema de securitate naționala, a spus liderul PSD, duminica seara, la Romania TV. El a dat asigurari ca nu se dorește mutarea SPP-ului și a STS-ului de la președinte. ”Știu de anii trecuț, ca…

- Ungureanu a expus cazul lui Adrian Vințan, un tânar de 31 de ani care sufera de cancer și care așteapta o soluție salvatoare din partea celor dragi, nu din partea statului român. Fiindca în România nu are acces la medicamentele de care are nevoie. Dupa care, i-a transmis un…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Sucursalei AMR Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European, a participat joi,1 februarie 2018, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, o coalitie care considera ca politica de coeziune a UE trebuie sa ramana, in continuare,…

- A trecut o luna de cand Simona Halep a ramas fara sponsor tehnic, dupa ce si-a incheiat colaborarea cu Adidas. „Adevarul“ a vorbit cu specialisti in marketing sportiv pentru a afla motivele acestei situatii bizare.

- "Din pacate, protestele nu pot salva Romania. Ele arata doar ca Romania poate fi salvata, de vreme ce exista oameni capabili sa se angajeze atat de direct intr-o lupta civila. Cata vreme guvernarea e indiferenta, suverana, sigura pe dreptatea ei...Problema acestei guvernari este ca se crede infailibila.…

- Fostul principe Nicolae urmeaza sa se intoarca in Romania, potrivit cotidianului The Telegraph, care a publicat un articol despre fostul membru al Casei Regale. Cotidianul anunța ca fostul principe intenționeaza sa revina in tara, weekendul acesta, impreuna cu noua sa sotie, Alina Binder, unde ar…

- Presa straineza scrie, si nu o face din senin, ca Printul Nicolae va veni in Romania. Dar nu ca sa-i curete stelele lui Duda. Oamenii rai speculeaza ca Duda poarta o galaxie pe umeri. Informatia trebuie coroborata cu o declaratie a lui Adrian Nastase, potrivit careia PSD nu vrea sa-i puna un contracandidat…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu este invitat astazi, la ora 10.30, in platoul Libertatea Live, pentru a dezbate cele mai importante teme de politica interna și externa de pe agenda publica. Cristian Diaconescu este unul dintre cei mai respectați analiști de politica externa din Romania.…

- Neajunsurile din Romania au determinat tot mai mulți romani sa plece peste hotare, in cautarea unui loc de munca mai bine platit. Din pacate, de multe ori, conaționalii noștri au fost nevoiți sa iși lase copiii acasa.

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat in PSD-ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in UE. Am condus PSD-ul si Guvernul care in 2012 - 2015 a scos Romania din dezastrul…

- Ponta susține ca ca trebuie construita in afara ”o soluție de ieșire din criza”, ”daca din interiorul Partidului Social Democrat nimeni nu are curaj si putere”. ''Am intrat in PSD-ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in UE. Am condus PSD-ul si Guvernul care…

- "Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase și in Guvernul care a dus Romania in NATO și in Uniunea Europeana / am condus PSD -ul și Guvernul care in 2012-2015 a scos Romania din dezastrul economic și social al "epocii Basescu"! Acum ma uit cu mare tristețe la un PSD condus de traseisti impostori…

- Fostul premier Victor Ponta se arata dezamagit și indignat de ceea ce se petrece in interiorul partidului și lanseaza un atac dur la adresa liderului Liviu Dragnea și apropiații acestuia.„Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in Uniunea…

- Conducerea Colegiului Medicilor spune ca are loc un asalt media asupra lumii medicale, "fiind creata impresia ca asistenta medicala din Romania este in declin si ca profesionistii lipsesc sau ca nu isi fac corect meseria". Ei arata ca au incredere ca justitia isi va face datoria si ca trebuie asteptate…

- Coruptie, favorizarea infractorului sau mutilare. Problemele penale ale medicilor romani, de la Naum Ciomu la Mihai Lucan Sistemul medical se confrunta cu multe probleme, insa, de-a lungul timpului, situatii precum cea a medicului Mihai Lucan, care a ajuns in fata procurorilor, nu au fost singulare,…

- Numerosi politicieni au transmis, duminica, mesaje de Anul Nou pe Facebook, in care le-au urat romanilor sa aiba un 2018 mai bun, mai prosper, plin de bucurii si sanatate. Oamenii politici au tinut sa precizeze ca 2017 a fost un an al provocarilor si al deciziilor importante.Citeste si: Lider…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunand ca s-a saturat ca “niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri…

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.…