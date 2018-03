Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in intervalul orar 20.30-21.30, iluminatul public si iluminatul principalelor cladiri de interes public din municipiul Pitesti vor fi oprite. Astfel este simbolizat efortul factorilor de decizie la nivel mondial in ceea ce priveste ...

- De la Empire State Building din New York City pana la piramidele din Egipt, numeroase cladiri emblematice de pe glob participa astazi, la Earth Hour (Ora Pamantului), eveniment organizat pentru mobilizarea contra schimbarilor climatice si, in premiera cu ocazia editiei din acest an, pentru protejarea…

- Biroul de Presa al Primariei Galati anunta ca Agentia pentru Protectia Mediului Galati invita municipalitatea galateana sa participe la cea mai mare manifestare voluntara de mediu denumita "Ora Pamantului" (Earth Hour). Cu acest prilej, municipalitatea ii anunta pe galateni ca iluminatul public din…

- Alba Iulia este printre orașele marcheaza și in acest an „Ora Pamantului”, printr-un concert susținut de corul Theotokos. Recitalul se va desfașura sambata, 24 martie, timp de o ora, intre 20.30 – 21.30, in curtea Catedralei Incoronarii, și va fi susținut in absența luminii artificiale generata de iluminatul…

- Primaria Municipiului Zalau, alaturi de unitațile subordonate Transurbis, Citadin, Serviciul de Administrare a Domeniului Public, Poliția Locala Zalau, Direcția de Asistența Sociala, Casa Municipala de Cultura și Ocolul Silvic “Stejarul” se implica activ in campania WWW Earth Hour (Ora Pamantului),…

- Astazi, doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Franceza din Camera Deputaților, a avut o intrevedere, la Palatul Parlamentului, cu Excelența Sa doamna Michele Ramis, ambasadorul Republicii Franceze in Romania. ...

- In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Ora Pamantului este un eveniment internațional, organizat in ultima sambata a lunii martie a fiecarui an,…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega readuce in discuție faptul ca, in 2017, Romania a semnat CETA (Acordul de comerț intre Uniunea Europeana și Canada) cu condiția suspendarii regimului de vize pe care Canada il aplica cetațenilor romani (și bulgari).Citeste si: Guvernul grabeste pasul! Premierul…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a participat ieri la forumul "Managementul Deseurilor in Economia Circulara", care a avut loc la Palatul Parlamentului, in cadrul caruia au fost prezentate planurile Municipalitatii in ceea ce priveste gestionarea deseurilor din Capitala. Aceste planuri…

- Traian Basescu a dat ca exemplu un alt moment cand s-a lovit de refuzul unui șef al instituției și nu a avut nici o putere pentru a putea reacționa. "Aduceți-va aminte ca eu am cerut desecretizarea de la SIE a realitații daca Victor Ponta a fost ofițer acoperit. Am primit un refuz de nu m-am…

- Camera Deputatilor achizitioneaza servicii de expertizare tehnica a spatiilor cladirii Palatul Parlamentului, pentru cerinta esentiala de securitate la incendii. Potrivit site-ului www.e-licitatie.ro, valoarea estimata a contractului se ridica la 588.235,29 lei.Citeste si: DOCUMENT - Sindicatele…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu este impotriva pensiilor speciale. Asta deși propunerea legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de varsta este semnata și de un parlamentar PMP. El a explicat ca cei care au pensii…

- Au mai ramas doua saptamani pana la Ora Pamantului (Earth Hour), cea mai mare miscare voluntara de mediu din toate timpurile. Pentru a zecea oara consecutiv in Romania, WWF incurajeaza indivizi si organizatii, companii, institutii publice si centre culturale din toata tara sa stinga lumina timp de o…

- Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, joi, ca faptul ca Romania are o femeie premier este un semnal foarte puternic si va face femeile politician sa fie "si mai ambitioase". Aceasta a participat, la Facultatea de Drept din Capitala, la masa rotunda "Egalitatea intre femei si barbati:…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala citata de Agerpres.ro.…

- 'Sigur ca fiecare martisor are o semnificatie. Un ban gaurit este martisorul primelor timpuri - agatat de snur un ban gaurit care era de argint - eu n-am avut de argint, e unul obisnuit', a declarat directorul general al Muzeului Satului 'Dimitrie Gusti', Paula Popoiu, care i-a daruit lui Liviu Dragnea…

- "Este un proiect de lege foarte popular in Japonia, adica legislatia din Japonia a stat la baza legislatiei din Romania, acolo sunt foarte multe persoane care prefera sa lucreze de acasa. Am adoptat si noi astazi aceasta lege care a fost gandita de Guvernul Romaniei, practic orice persoana care lucreaza…

- Dancila, semnal de susținere pentru Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat pentru presedintia Romaniei, a spus premierul, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta spune ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, privind alegerile de la sfarșitul lui 2019, dar precizeaza ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut vineri, la Consiliul European, o majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile UE, in special pentru politica de coeziune si politica agricola comuna. Acesta a exprimat sprijinul…

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat ca Tudorel Toader a demonstrat ca este un “avocat pledant al penalilor”, iar mobilizarea “energiilor pro-europene” pentru a mentine un stat de drept in Romania este necesara. “Tudorel Toader, demisia!! Sunteti, domnule Toader, o rusine pentru Romania!…

- Sorina Pintea a fost intrebata, joi, la Palatul Parlamentului, unde a participat la Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, despre situatia biochimistilor, care au reclamat ca nu au beneficiat de cresteri salariale, fiind o diferenta de salarizare intre ei si medicii biologi. "Vizavi…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra, mentionand ca a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care “ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile”, informeaza AGERPRES…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, s-a declarat mirat, miercuri, de faptul ca, in ultima perioada, i-ar fi devenit antipatic presedintelui partidului, Liviu Dragnea, afirmand ca el a ramas acelasi care i-a stat alaturi acestuia "in momente foarte grele". Intrebat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. "Am vorbit despre presedintia…

- Deputații dezbat prima moțiune simpla din noua sesiune parlamentara, in care Opoziția cere demiterea ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Liberalii au depus, saptamana trecuta, in Parlament, motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, in care…

- Noile reguli privind deducerea dobanzilor cuprinse in ordonanta 79, cea care transpune Directiva anti-evaziune, vor avea un caracter mai putin restrictiv decat cele aplicate in 2017, sustine Alex Milcev, partener, liderul Departamentului de asistenta fiscala si juridica al EY Romania. Acesta a precizat…

- Dragos Birligea, barbatul care ar fi provocat accidentul de sambata de pe Bulevardul Dacia din Capitala a fost arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile, decizia luata de Tribunalul Bucuresti fiind executorie, dar nedefinitiva. Sotia soferului care a provocat, sambata dupa-amiaza,…

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a criticat excluderea din Biroul permanent al Camerei Deputatilor a reprezentantilor Partidului Miscarea Populara. "Am asistat astazi la o premiera in Parlamentul Romaniei. Nu s-a mai intamplat niciodata din 1990 pana in prezent cand conducerea Parlamentului…

- Romania preia miercuri, pentru un an, presedintia Comisiei pentru Consolidarea Pacii din cadrul ONU (PBC - Peacebuilding Commission), informeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat transmis STIRIPESURSE.RO. Citeste si: Guvernul, vesti NEASTEPTATE pentru profesori: Ce se intampla…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat miercuri ca Guvernul ar intentiona sa adopte o ordonanta de urgenta referitoare la Codurile penal si de procedura penala. "Cine spune? (...) Nu. Nici vorba, nu cred. E vorba de implementarea unei directive europene care se pare ca este obligatorie,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului, o alocutiune cu prilejul receptiei organizate de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana. Iohannis a lansat un atac devastator la coalitia aflata la putere. Presedintele a remarcat cresterea record…

- Zilele de dupa protestul #rezist și #corupțiaucide din 20 ianuarie, confirma un lucru dezolant: protestatarii pot ieși de cate ori doresc in strada – pentru apararea unor idei democratice, impotriva corupției și pentru independența actului de justiție -: a doua zi, viața cetații continua, imperturbabila,…

- In noua sa calitate, de producator al Spectacolului de Gala "Cornelia si Lupu Rednic - 25 de ani de cariera artistica", Sorin Constantinescu a vorbit, intr-un interviu pentru Bursa, si despre alte provocari pe care le implica meseria de organizator de evenimente, dar si despre spectacolul la care…

- La exact un an de la primele proteste masive din Romania, dupa alegerile din 2016, 50 de mii de oameni au ieșit, din nou, in strada, in Capitala. Marșul a inceput de la kilometrul zero al Capitalei și s-a indreptat spre Palatul Parlamentului.

- Exista trei soluții la care au recurs platitorii de drepturi salariale, a declarat joi Corina Mindoiu, manager asistența contribuabili in cadrul firmei EY Romania, cu ocazia conferinței anuale de fiscalitate a acestei companii.Departamentele de resurse umane au trebuit sa gandeasca și implementeze…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal.

- Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Romania (FSLR) l-au taxat pe Mihai Tudose, dupa ce premierul a declarat in urma cu cateva zile ca Guvernul, prin Ministerul Economiei, vrea sa rascumpere actiuni de la Daewoo Mangalia pentru a deschide un santier naval al statului unde ar putea fi…

- Cotidianul sarb Blic sustine ca Victor Ponta a primit joi cetatenie sarba si are pasaport sarb, citand surse din Guvernul de la Belgrad. Victor Ponta s-a aflat la Belgrad la jumatatea anului trecut si a afirmat va Romania va continua ...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca are informatii potrivit carora Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru inzestrarea Armatei, afirmand ca daca executia bugetara va confirma acest lucru, premierul si ministrul Apararii trebuie ”sa plece acasa”. …

- Inchisoare și amenzi usturatoare pentru parinții care pun imagini cu copii pe Facebook. Guvernul francez a luat decizia radicala. Un parinte risca un an de inchisoare si o amenda de 45.000 de euro daca este gasit vinovat ca a facut publice date intime despre viata privata a altor persoane, inclusiv…

- Dupa ce anul trecut, Romania se afla pe primul loc in regiune in materie de schimbari legislative, reprezentantii mediului de afaceri si cetatenii platitori de taxe si impozite se intreaba ce va mai fi anul acesta? Se stie doar ca exista o serie de initiative care au fost incepute sau anuntate anul…