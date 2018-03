Stiri pe aceeasi tema

- Opera din Sydney, Turnul Eiffel din Paris si Piata Rosie din Moscova se numara intre obiectivele turistice care au ramas in intuneric, sambata, in sprijinul campaniei „Ora Pamantului", cu scopul de a creste nivelul de constientizare in privinta efectelor pe care le au schimbarile climatice, scrie AFP.com,…

- „Putem sarbatori Ora Pamantului și nepedepsindu-ne sa stam pe intuneric”, susține primarul Nicolae Robu, care a decis ca Timișoara sa nu mai stinga lumina de Earth Hour 2018. De altfel, edilul-șef anunța inca de acum cateva zile ca „nu are sens sa ne cream disconfort” și sa stam in bezna…

- Lumina in Palatul Victoria va fi stinsa, sambata, timp de o ora, intre 20.30 si 21.30, Guvernul Romaniei alaturandu-se astfel, si in 2018, institutiilor publice si organizatiilor din tara si din intreaga lume care marcheaza „Ora Pamantului”. „Guvernul doreste sa reconfirme in acest fel…

- Biroul de Presa al Primariei Galati anunta ca Agentia pentru Protectia Mediului Galati invita municipalitatea galateana sa participe la cea mai mare manifestare voluntara de mediu denumita "Ora Pamantului" (Earth Hour). Cu acest prilej, municipalitatea ii anunta pe galateni ca iluminatul public din…

- „Veniti alaturi de noi sa stingem lumina stradala, dar sa aprindem una in suflete prin jocuri si voie buna“, au precizat organizatorii. In fiecare an, milioane de oameni, institutii si companii sting luminile timp de o ora, gest-simbol in lupta impotriva schimbarilor climatice, alaturandu-se…

- De la Empire State Building din New York City pana la piramidele din Egipt, numeroase monumente emblematice nationale de pe glob vor lua parte sambata la Ora Pamantului, eveniment organizat pentru mobilizarea contra schimbarilor climatice si, in premiera cu ocazia editiei din acest

- Bucureștiul ramane unul dintre cele mai ieftine orașe din lume, arata un studiu Economist Intelligence Unit (EIU), care a analizat costul vieții in 133 de orașe din lume. Bucureștiul se poziționeaza pe locul 124, la egalitate cu New Delhi (India), respectiv mai scump decat Damasc (Siria), Caracas…

- Antreprenorul și activistul Kim Dotcom cere daune de 10 miliarde de dolari de la SUA și Noua Zeelanda in contextul inchiderii serviciului online Megaupload de catre cele doua țari sub acuzația de piraterie și frauda, scrie Reuters . Nascut in Germania, Kim Dotcom traia in Noua Zeelanda cand, in 2012,…

- Trei autocare, cu numere de inmatriculare diplomatice, au plecat marti de la Ambasada Rusiei la Londra, cu cei 23 de diplomati expulzati de premierul Theresa May, din cauza atacului cu un agent neurotoxic militar, care se intorc la Moscova, relateaza Reuters. Lucratori de la ambasada le-au facut cu…

- Iesenii sunt invitati sa stinga luminile in case si sa iasa la o tura cu bicicleta, o alergare scurta sau o simpla plimbare simbolica prin oras, impreuna cu prietenii, vecinii, familia, colegii. Programul Earth Hour la Iasi – 24 martie 2018: 1. „Conecteaza-te la Terra" – promovarea mersului pe bicicleta…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Theresa May va anunța ce masuri va lua impotriva Rusiei dupa ce nu a primit niciun raspuns privind otravirea spionului Sergei Skripal cu un gaz neurotoxic din categoria agenților Novikoch. Luni, premierul britanic le-a dat rușilor termen pana marți noaptea sa vina cu explicații, scrie BBC News. Rusia…

- Romanii vor plati mai putin in acest an pentru calatoriile catre destinatiile lor preferate de Paste, platind pe zboruri cu 16% mai putin decat anul trecut si cu 20% mai putin decat in 2016, se arata intr-un studiu realizat de motorul de cautare momondo.ro. Potrivit studiului, Roma şi Londra rămân…

- Grupul Renault va prezenta, la finele lunii august, la salonul auto de la Moscova, un SUV Dacia Duster "premium", o versiune mai scumpa si mai rafinata, care ar putea fi lansat pe piata din Europa Occidentala in jurul anului 2020, urmand ca intre timp o versiune diferita sa fie lansata in…

- Au asistat circa 80.000 de persoane pe stadionul Lujniki, din Moscova, iar peste 50.000 de simpatizanți ar fi urmarit discursul pe ecrane amplasate in afara stadionului. Echipa de hochei a Rusiei, care s-a intors cu medalia de aur de la Olimpiada de Iarna, a fost alaturi de ”țar”, la intrunire participand…

- Desi se apropie primavara calendaristica, noul episod de ninsori, viscol si ger, cunoscut sub numele de „Moscova – Paris” sau „Bestia din Est” se va extinde pe intreg continentul european. La Roma a nins pentru prima data din 2012, iar scolile si Colosseum ( cea mai vizitata atractie turistica a Italiei)…

- Din cele 27 de stadioane candidate, un juriu alcatuit din arhitecti specializati in infrastructura sportiva a selectat 10 stadioane, intre care si arena din Craiova. Alaturi de arena Ion Oblemenco mai sunt in finala stadioanele din orasule turcesti Gaziantep, Sakarya si Samsun, stadionul Lujniki,…

- Europa a fost cuprinsa duminica de un val rece siberian care se extinde treptat pe continent si care a facut deja cel putin trei victime, una in Franta si doua in Polonia. Temperaturi de...

- Denuntand comisiile, anchetele si 'ura intre partide' provocate de chestiunea privind amestecul Rusiei in alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale", daca intentia sa a…

- Grigori Rodcenkov, omul care a provocat prin dezvaluirile sale scandalul de dopaj institutionalizat din Rusia, a aparut foarte sobru la primul sau interviu difuzat duminica de CBS, explicand ca in continuare se teme pentru viata sa, fiind sigur ca Moscova vrea sa-l faca sa taca definitiv. …

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Detaliile despre P20, noul flaghip al companiei Huawei, au inceput sa vina din ce in ce mai des pe cai neoficiale, insa cel putin cateva dintre acestea pot fi in sfarsit confirmate in mod oficial. De exemplu, sistemul de camere cu trei senzori si trei obiective de pe spatele telefonului este sugerat…

- Peste 700 de kilometri de ambuteiaje, autobuze retrase in garaje in perioada de virf a traficului si trenuri intirziate. Sint efectele iernii care s-a instalat in jumatatea de nord al Frantei. Cea mai afectata este regiunea capitalei. Stratul de zapada nu depaseste citiva centimetri, dar este un fenomen…

- Marti, la inchiderea burselor asiatice, Bloomberg Commodity Index, un indice care masoara evolutia a 22 de materii prime, de la cupru la titei, inregistra o scadere de doar 0,1%, in conditiile in care cresterea preturilor la metale pretioase si gaze naturale a contrabalansat scaderea pretului la…

- Caderea de luni a bursei americane a provocat pierderi masive si pentru cei 500 de afaceristi din topul celor mai bogati oameni ai planetei. Averile lor s-au micsorat cu 114 miliarde de dolari. Warren Buffet, al treilea cel mai bogat om din lume si presedintele companiei Berkshire Hathaway,…

- Cercetatorii din Australia au observat un fenomen straniu al modului in care arborii resimt temperaturile extreme. Dupa observarea arborilor din tara timp de un an, cercetatorii din cadrul Universitatii din Sydney au descoperit ca la temperaturi...

- Kremlinul antreneaza soimi pentru a vana drone. Pasarile pradatoare sunt invațate sa se napusteasca si sa neutralizeze aparatele fara pilot. Prin aceasta metoda, Moscova isi propune sa lupte cu dronele lansate de teroristi si agenti secreti straini.

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- Kremlinul refuza sa comenteze acuzațiile kurzilor de tradare, in urma unei ”presupuse ințelegeri” intre Moscova și Ankara. „Nu, nu am nimic de adaugat la ceea ce am spus ieri despre operațiunea turca din Afrin“, – a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin, citat…

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass.

- O portiune de bulevard din dreptul ambasadei Rusiei la Washington va deveni "Boris Nemtsov Plaza" (Piata Boris Nemtov), dupa numele opozantului rus asasinat in 2015 la Moscova, potrivit unei rezolutii votate marti de Consiliul municipal al capitalei federale americane, transmite AFP.Rezolutia,…

- Cercetatorii au descoperit ramasitele unei fete de doar sase saptamini, a carui ADN a scos la iveala nu numai originile sale bastinase, dar o cu totul noua populatie de oameni uitati timp de cel putin un mileniu. „Nu stiam ca populatia a existat”, a precizat antropologul Ben Potter de la Universitatea…

- De-a lungul anilor, petrecerile de la trecerea dintre ani s-au desfașurat in Piața Universitații, pe vremea lui Traian Basescu. In timpul lui Sorin Oprescu revelioanele erau organizate in Piața Constituției, iar in acest an a fost preferata Piața George Enescu. In acest fel, capitala Romaniei…

- Milioane de oameni din intreaga lume au sarbatorit in strada trecerea in anul 2018, admirand spectacole impresionante de lumini si artificii care au avut loc in orase precum Sydney, Dubai, New York, Paris sau Londra, scrie News.ro. Evenimentele de celebrare a noului an s-au desfasurat, insa, in conditii…

- Tarile Samoa, parti din Kiribati si Tonga din Oceania au fost primele locuri in lume care au trecut in anul 2018. A urmat Sydney, Australia. Kiritimati sau Insula Craciunului este un atol de corali din Oceanul Pacific, aflat in nordul ...

- Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la o adancime de 13 metri. Patru din persoanele aflate la bord ar fi cetațeni britanici, dar…

- Adjunctul Ministrului de Externe din Rusia avertzeaza ca Moscova urmeaza sa ia masuri militare in fața amenințarii create de prezența sistemelor antiracheta instalate de SUA in Romania și Polonia.

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator între Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters. Moscova îndeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la…