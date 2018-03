Ora Pământului a fost celebrată în toată lumea GALERIE FOTO VIDEO Actiunea, care a inceput in Australia, in 2007, este sprijinita de milioane de persoane, din 187 de tari, care sting luminile, la ora 20.30 (ora locala).



„Campania are scopul de a creste gradul de constientizare in privinta importantei protejarii mediului si animalelor salbatice”, a spus, pentru AFP, Dermot O'Gorman, directorul WWF (World Wildlife Fund) Australia, organizatie care se ocupa de aceasta campanie.



In Paris, Turnul Eiffel a ramas in intuneric, in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat oamenii sa sustina actiunea, pentru a demonstra ca vor sa se… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Opera din Sydney, zgarie-nori din Hong Kong, Kremlinul din Moscova sau Turnul Eiffel din Paris, luminile au fost stinse si pe continentul american pentru a marca a 11-a editie a evenimentului "Ora Pamantului", o campanie organizata in fiecare an la nivel international ca un semnal de alarma in…

- Opera din Sydney, Turnul Eiffel din Paris si Piata Rosie din Moscova se numara intre obiectivele turistice care au ramas in intuneric, sambata, in sprijinul campaniei „Ora Pamantului", cu scopul de a creste nivelul de constientizare in privinta efectelor pe care le au schimbarile climatice, scrie AFP.com,…

- Romania si alte 180 de tari au petrecut o ora in intuneric, intre 20.30 si 21.30, pentru a marca Ora Pamantului. Anul acesta, 25 de orase din tara, printre ele Bucuresti, Arad si Iasi, au organizat activitati cu aceasta ocazie. Iar mai multe institutii, inclusiv Palatul Cotroceni si Palatul Victoria,…

- De la Empire State Building din New York City pana la piramidele din Egipt, numeroase monumente emblematice nationale de pe glob vor lua parte sambata la Ora Pamantului, eveniment organizat pentru mobilizarea contra schimbarilor climatice si, in premiera cu ocazia editiei din acest

- Potrivit acestui studiu, care analizeaza costul vietii in 133 de orase din lume, Bucurestiul se situeaza si anul acesta pe locul 124, la egalitate cu New Delhi (India). Mai ieftine decat Bucurestiul sunt doar Damasc (Siria), Caracas (Venezuela), Lagos (Nigeria), Bangalore (India), Karachi (Pakistan),…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a multumit duminica seara sustinatorilor sai pentru realegere, relateaza Agerpres. Dupa ce sondajele la iesirea de la urme si primele numaratori partiale au aratat ca a obtinut din primul tur un nou mandat de sase ani la Kremlin, Vladimir Putin s-a adresat unei…

- Dupa ce sondajele la iesirea de la urme si primele numaratori partiale au aratat ca a obtinut din primul tur un nou mandat de sase ani la Kremlin, Putin s a adresat unei multimi de simpatizanti. Vorbind de pe o scena ridicata langa Piata Rosie din Moscova, el a apreciat ca rezultatul alegerilor reprezinta…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a multumit duminica seara sustinatorilor sai pentru realegere. Dupa ce sondajele la iesirea de la urme si primele numaratori partiale au aratat ca a obtinut din primul tur un nou mandat de sase ani la Kremlin, Putin s-a adresat unei multimi de simpatizanti. Vorbind…

- Marion Bartoli s-a ingrașat la loc. O boala o facuse sa slabeasca 41 de kilograme. Jucatoarea de tenis care s-a retras la puțin timpul dupa ce a cucerit titlul la Wimbledon 2013, a revenit pe teren, la turneul demonstrativ de la New York (SUA). S-a duelat chiar cu Serena Williams, aflata și ea la ora…

- Umbrela bulgara In 1978, in plin Razboi Rece, disidentul bulgar Gheorgi Markov astepta autobuzul la Londra pentru a merge acasa dupa ce incheiase ziua de lucru la BBC. Dintr-o data, el a fost impuns in picior de un trecator care a lasat sa-i cada umbrela. Markov a facut febra mare…

- Joi, 1 martie, seful statului va da citire Mesajului adresat Adunarii Federale a Federatiei Ruse. Actiunea se va desfasura in Manejul din Moscova si vor fi invitati nu doar deputati, senatori, ministri, guvernatori, ci si tot felul de activisti sociali. Majoritatea interlocutorilor de rang inalt ai…

- Rușii au ieșit din nou in strada pentru a manifesta impotriva lui Vladimir Putin. De aceasta data, mitingul a fost unul autorizat. Acțiunea a fost organizata in memoria opozantului rus Boris Nemțov, asasinat in urma cu trei ani, in imediata apropiere a Kremlinului.

- Peste 500 de oameni au murit in Siria, in ultimele 7 zile. ONU a decis incetarea focului pentru 30 de zile. Consiliul de securitate al ONU in unianimitate rezoluția care cere incetarea focului pentru 30 de zile in Siria pentru a da voie ajutoarelor sa soseasca in zona cu mancare și medicamente. In urma…

- "Femeia cu bereta" a lui Picasso a revenit la Londra, dupa ce a fost expusa timp de aproape o luna la case de licitatii din Hong Kong, Taipei si New York. Pictura poate fi admirata la casa Sotheby's inaintea licitatiei programate saptamana viitoare.

- Gafa de proportii a mascatilor de la Politia Prahova. Doi pensionari din Bucuresti au fost trantiti la pamant si loviti, dupa ce politistii de la trupele speciale au navalit in apartamentul in care se aflau. Mascatii, care cautau o femeie suspectata de inselaciune, au gresit apartamentul si i-au spart…

- Expozitia de fotografie a Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, Romania: "Evolutie - 100 ani", parte din seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri, a fost inaugurata marti, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York, ocazie cu care presedintele Adunarii Generale a ONU,…

- Banca Transilvania (BT), a doua cea mai mare banca din Romania dupa active, a semnat un parteneriat cu o companie de software din Israel pentru a integra tehnologia inteligentei artificiale in cadrul serviciilor pe care le furnizeaza catre clientii sai. Colaborarea dintre banca romaneasca…

- Visa deschide un centru de inovatii la Tel Aviv, al 10-lea la nivel mondial dupa cele din San Francisco, Londra, Berlin, Dubai, Singapore, Sao Paulo, Miami, Stockholm si New York. Ecosistemul efervescent de fintech-uri din Israel a dat nastere deja unui parteneriat comercial cu o banca din Romania,…

- CHIȘINAU, 13 feb — Sputnik. „Cel mai frumos criminal din lume", Jeremy Meeks, a ajuns recent la Moscova pentru a participa la filmarea clipului video WI-FI al prezentatoarei de televiziune Olga Buzova. În timpul liber, acesta a facut o plimbare prin centrul capitalei ruse,…

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a anunțat lansarea TEKKEN, primul joc de lupte destinat platformelor mobile, bazat pe legendara franciza. Disponibil deja în Europa de est, inclusiv România, noul joc aduce gameplay-ul cu ritm alert bine…

- Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabusit in apropiere de Moscova la scurt timp dupa ce decolase de pe aeroportul Domodedovo. Cauza exacta a accidentului este necunoscuta. O camera de supraveghere a suprins exact momentul impactului cu solul.

- Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabusit in apropiere de Moscova la scurt timp dupa ce decolase de pe aeroportul Domodedovo.Aeronava, un Antonov AN 148 apartinea companiei Saratov Airlines. Nu este clar ce s-a intamplat.

- Rochii diafane, albe și cu broderii inflorate și colorate, cusute in intregime manual. Toate sunt expuse acum la The Bride Show in Dubai. Ia romaneasca i-a fascinat pe arabi. Cristina Chiriac, romanca ce a renunțat la postul de director pentru a promova ia , reprezinta cu mandrie țara noastra la acest…

- Aur, argint si bronz: in ordinea numerelor de pe tricou, cele trei metropole au fost cele mai ambuteiate orase in 2017, potrivit unui studiu publicat de cabinetul Inrix, specializat in automobile conectate. Bucurestiul este orasul cu cel mai aglomerat trafic din Europa. Haideti, doamna primar general,…

- Odata cu actiunile de pe Wall Street, care au inregistrat cresteri puternice marti, dupa o sedinta cu fluctuatii mari, si bursele din Asia incep sa isi revina la normal. Actiunile japoneze si-au revenit, cu o crestere de 3,1-, dupa ce marti inregistrasera o pierdere de 4,4-. Miercuri, indicele japonez…

- Ana Maria Huluban (30 de ani), artist fotograf care a obtinut recunoasterea si afara, a avut expozitii la Paris, New York si Bruxelles. Ea experimenteaza o gama larga de medii, de la fotografie (analog si digital) si pana la grafica 3D, medii mixte, video, instalatii interactive audio-video.

- Caderea de luni a bursei americane a provocat pierderi masive si pentru cei 500 de afaceristi din topul celor mai bogati oameni ai planetei. Averile lor s-au micsorat cu 114 miliarde de dolari. Warren Buffet, al treilea cel mai bogat om din lume si presedintele companiei Berkshire Hathaway,…

- Bursa de la New York a inregistrat, luni, cea mai mare prabusire din 2011, ajungand la un record negativ istoric al indicelui Dow Jones. Caderea nu putea ramane fara impact pe bursele din Asia, care urmeaza, de obicei, trendul din SUA. Indicele japonez Nikkei 225 a inchis, marti, cu o cadere…

- In mai multe parti ale Globului, a fost surprins un fenomen celest rar: o combinatie de eclipsa totala de luna albastra si o super-luna. Spectacolul, pe care NASA l-a numit "super-luna albastra sangerie", a fost vazut in vestul Statelor Unite, New York, Perth, Rusia, Seul, Singapore, Hong Kong, Myanmar,…

- In mai multe parti ale Globului a fost surprins un fenomen celest rar: o combinatie de eclipsa totala de luna albastra si o super-luna. Spectacolul, pe care NASA l-a numit „super-luna albastra sangerie“, a fost vazut in vestul Statelor Unite, New York, Perth, Rusia, Seul, Singapore, Hong Kong, Myanmar,…

- Un roman a fost prins in mijlocul unui atac armat, in inima New York-ului. A fost impuscat in spate, dupa ce un individ a deschis focul in apropiere de Empire State Building. Tanarul se plimba prin oras, cand glontul l-a atins. Alti doi barbati au fost raniti.

- Hong Kong isi mentine pentru al optulea an consecutiv titlul de cea mai costisitoare piata de locuinte din lume, arata studiul publicat luni de compania de consultanta pentru planificare urbana Demographia International Housing Affordability, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Studiul acoperă…

- Un barbat inarmat a deschis focul langa Empire State Building duminica, ranind o persoana pe care o urmarea, precum si alti doi trecatori, unul fiind turist roman, potrivit Politiei citata de nydailynews.com.Cel care a deschis focul si prietenul sau mergeau catre bulevardul Fifth Ave si in…

- Un turist roman care se plimba cu bicicleta in Manhattan, in apropiere de Empire State Building, a fost impușcat, duminica, in spate in timpul unei rafuieli intre doi interlopi, informeaza realitatea.net. In total trei barbați, printre care și turistul roman ...

- Atacul s-a produs in fața unui magazin de bauturi, dupa o rafuiala intre doi rivali. Unul dintre ei a tras mai multe gloante dintr-un pistol si a ranit trei persoane, una dintre acestea fiind un barbat roman de 29 de ani, care venise ca turist. Romanul circula pe o bicicleta cand s-au produs…

- Presedintele rus Vladimir Putin a intrat in apa unui lac inghetat pentru a marca, joi, ritualul Bobotezei, scrie Reuters.Televiziunea rusa l-a filmat pe Putin in timp ce mergea pe gheata lacului Seliger, aflat la aproximativ 400 de kilometri de Moscova, imbracat intr-o haina din blana de oaie…

- Un trend social interesant, care reprezinta o provocare pentru agentiile de turism, chiar daca se afla inca la inceput de drum in Romania, este acela al nuntilor organizate in destinatii exotice precum Maldive, Cuba, Bali, Mexic sau Thailanda. "In ultimii ani s-a impamantenit si pentru tinerii…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa in Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, in filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate cateva fragmente pe pagina web a Radioteleviziunii Ruse, informeaza duminica EFE, potrivit Agerpres.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa in Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, in filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate cateva fragmente pe pagina web a Radioteleviziunii Ruse, informeaza duminica EFE. "Pe Lenin…

- Preturile incep de la 16 euro de persoana pentru un bilet de avion spre o destinatie europeana populara si de la 109 euro de persoana pentru un city break de 3 zile. Toate preturile includ taxele de aeroport. Urmand trendul primelor zile din an, consultantii companiei estimeaza ca si in acest an…

- Conform unei analize Vola.ro, luna ianuarie este cea mai buna luna din an pentru achiziționarea unui bilet de avion sau a unui city break. Indiferent de perioada de calatorie dorita, prețul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic daca vacanța este achiziționata in luna ianuarie (indiferent…

- Fota remarca, intr-un interviu acordat Ziare.com , ca „se schimba ecuația est-vest in zona Marii Negre”, Estul nemainsemnand doar Rusia , ci și China. Mai mult, Romania este definita in studiile de specialitate ca „frontline state”, ceea ce inseamna ca, daca va incepe un razboi cu Rusia, acesta „va…

- Bitcoin a inceput noul an in scadere, pentru prima oara din 2015, continuand tendinta negativa pe care s-a inscris dupa nivelul record de 19.511 dolari pe unitate atins pe 18 decembrie, transmite Bloomberg. Moneda virtuala a scazut luni, la New York, la 13.624,56 dolari pe unitate, fiind cu 4,8% sub…

- De-a lungul anilor, petrecerile de la trecerea dintre ani s-au desfașurat in Piața Universitații, pe vremea lui Traian Basescu. In timpul lui Sorin Oprescu revelioanele erau organizate in Piața Constituției, iar in acest an a fost preferata Piața George Enescu. In acest fel, capitala Romaniei…

- Edilitatea a dat și o cifra exacta — 20 de milioane de leduri. În noaptea de Revelion, 22 de parcuri din Moscova vor fi deschise pentru public, cu programe artistice și alte distracții.

- Un necunoscut a deschis focul sâmbata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova. Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum în cautarea lui. Incidentul a avut loc în jurul orei…

- Clipul a fost difuzat de canalul japonez de televiziune NHK. Camera il surprinde pe puiul de tigru alb in timp ce se pregateste sa iasa afara, unde se afla deja mama sa. Vezi si Socul vietii: S-au intalnit cu un tigru, intr-o toaleta publica din Moscova VIDEO Apoi, intr-o manifestare…

- Imagini socante in capitala Rusiei, Moscova. Cinci oameni au fost spulberați de un autobuz de linie care a intrat in plina viteza intr-un pasaj subteran. Cel putin 15 oameni s-au ales cu diverse traumatisme.Momentul producerii tragediei a fost surprins de o camera de supraveghere.

- Imagini groaznice cu mana dreapta a lui Vladimir Putin protagonist. Vicepremierul Rusiei, Dmitri Rogozin a participat la un experiemnt sadic. Oficialul de la Moscova i-a demonstrat presedintelui sarb, Alexander Vucic, ca un lichid inovator fabricat de oamenii de stiinta rusi, ar permite respiratia…