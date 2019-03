Ora Pământului 2019. WWF: Resursele naturale sunt periclitate „Cele mai recente dovezi științifice ne spun ca impactul activitaților umane aspra Planetei este atat de puternic incat a modificat profund mediul in care traim. Disponibilitatea resurselor naturale, condițiile climatice, calitatea apei, aerului, solului, diversitatea și abundența speciilor salbatice, vitale pentru umanitate in prezent și viitor, sunt periclitate", spune Orieta Hulea, director WWF Romania. „In același timp, avem informațiile și soluțiile necesare pentru a schimba acest parcurs negativ și depinde de implicarea fiecaruia dintre noi. Activitatea noastra de zi cu zi are… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

