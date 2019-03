Ora Pământului 2019. Cât curent s-ar economisi dacă românii ar stinge lumina o oră Economia de 1,16 milioane kilowati/ora este comparabila cu consumul anual al unei comunitati de circa 2.200 de locuitori sau cu productia anuala dintr-o microhidrocentrala de 133 kW putere instalata, noteaza E.ON. La fel ca in lumea intreaga, pe 30 martie, in Romania, se vor stinge luminile timp de o ora, intr-un gest simbolic menit sa atraga atentia asupra nevoii tot mai stringente de protejare a mediului inconjurator, aminteste E.ON Romania. Intre orele 20:30 si 21:30 oamenii vor stinge luminile si vor opri aparatura electrica, demonstrand ca pot avea un comportament responsabil si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Anual, incepand cu 2007, in ultima sambata a lunii martie se sarbatoreste Ora Pamantului - Earth Hour - eveniment international care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de curent electric fata de problema dioxidului de carbon emis in atmosfera la producerea energiei electrice. Timp de o ora,…

- Sute de institutii si companii sarbatoresc, sambata seara, Ora Pamantului, o initiativa care vrea sa atraga atentia asupra schimbarilor climatice si pierderii biodiversitatii. Si Palatul Cotroceni si Palatul Parlamentului sting lumina timp o ora, de la 20.30.

- Sute de institutii si companii sarbatoresc, sambata seara, Ora Pamantului, o initiativa care vrea sa atraga atentia asupra schimbarilor climatice si pierderii biodiversitatii. Si Palatul Cotroceni si Palatul Parlamentului sting lumina timp o ora, de la 20.30.

- · Cantitatea ar putea asigura consumul de energie electrica, timp de un an, al unei localitati cu 2.200 de locuitori; · Germanii, la randul lor, ar economisi 18,2 milioane de kWh, cam cat consuma, anual, un orasel cu 7.000 de gospodarii. Pe 30 martie, la fel ca in lumea intreaga, in…

- La fel ca in lumea intreaga, pe 30 martie in Romania se vor stinge luminile timp de o ora intr-un gest simbolic menit sa atraga atentia asupra nevoii tot mai stringente de protejare a mediului inconjurator. Intre orele 20:30 si 21:30 oamenii vor stinge luminile si vor opri aparatura electrica, demonstrand…

