- In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Ora Pamantului este un eveniment internațional, organizat in ultima sambata a lunii martie a fiecarui an,…

- Vremea va deveni deosebit de rece la scara intregii tari incepand de sambata dupa-amiaza, cu valori termice ce vor cobori chiar si cu 10-11 grade fata de cele din aceste zile, in timp ce precipitatiile prognozate vor fi sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare si se vor semnala in majoritatea regiunilor,…

- Intalnirea de luni a reprezentanților confederațiilor sindicale cu membrii Misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) a fost una tensionata. Sindicaliștii au atras atenția asupra problemelor economiei romanești și cauzelor reale ale acestora. La capitolul CFR Calatori, viitorul apropiat, spun sindicaliștii,…

- Au mai ramas doua saptamani pana la Ora Pamantului (Earth Hour), cea mai mare miscare voluntara de mediu din toate timpurile. Pentru a zecea oara consecutiv in Romania, WWF incurajeaza indivizi si organizatii, companii, institutii publice si centre culturale din toata tara sa stinga lumina timp de o…

- La sfarșitul lunii ianuarie 1931, rectorul Universitații din București, Nicolae Iorga venea din Veneția unde a stat patru zile. Aflat „pe drumul dintre Kikinda și Timișoara, Iorga s-a intreținut cu ziariștii de la Dimineața, Vestul oferindu-le unele declarații despre poziția Romaniei in Conferința Alianței…

- BUCUREȘTI, 7 mart — Sputnik, Daniel Nistor. Economia României a crescut în 2017 cu 7,0% comparativ cu anul precedent, informeaza un comunicat publicat miercuri de Institutul Național de Statistica (INS). Produsul Intern Brut (PIB) — date ajustate sezonier —…

- In acesta seara pompierii de la ISU Prahova au fost solicitati la o interventie ceva mai neonisnuita.Purtatorul de cuvant al SIU Prahova, Raluca Vasiloae, spune ca este vorba despre o alunecare tasare, de teren, in localitatea Boldesti Scaieni, zona Seciu, fenomentul de tasare manifestandu se pe o suprafata…

- Mama celor doi copii rapiți luni de catre tatal grec și gasiți cateva ore mai tarziu in apropierea Ambasadei Greciei la București se ferește sa vorbeasca prea mult despre relația cu cel caruia i-a daruit doi copii. Apropiații spun insa ca de cand a plecat din Grecia femeia nu a mai putut comunica cu…

- Vasile Popa a salvat 24 de oameni la cutremurul din martie 1977, de la care se implinesc 41 de ani. Fostul cascador și omul de incredere al regizorului Sergiu Nicolaescu (este cel care a dezvaluit pentru Libertatea ca Nicolaescu decisese, cu 9 ani inainte de a muri, sa fie incinerat dupa deces! ), Popa…

- 4 martie 1977, ora 21:22:22. Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter si cu o durata de circa 56 de secunde zguduia Romania. Bilantul? 1.570 de victime, majoritatea in Bucuresti, 11.300 de raniti si aproximativ 35.000 de locuinte prabusite in toata tara. In 2017, cu

- Este iarna in toata regula in Romania! Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si viscol, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala. Autoritațile ne sfatuiesc sa ne luam masuri de siguranța cand plecam la drum. De altfel, școlile vor…

- "Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face, saptamana viitoare, o vizita oficiala de doua zile la Bucuresti.”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- Jurnaliștii de la Digi24 au stat de vorba cu mai mulți europarlamentari romani dupa conferința de presa comuna a premierului Viorica Dancila și a președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani. Cel din urma i-a transmis prim-ministrului roman ca țara noastra trebuie sa continue lupta anticorupție.…

- Nick Cave & The Bad Seeds si Arcade Fire vor canta la editia din acest a an a festivalului Rock The City. Concertele vor avea loc in Bucuresti, la Romexpo (parcarea A); biletele vor fi puse in vanzare de la ora 14:00 si costa intre 160 si 320 de lei.

- „Paradis Vacante de Vis”, cel mai important touroperator dedicat Litoralului romanesc, participa cu stand la unul dintre evenimentele mult asteptate ale turismului romanesc - Targul de Turism al Romaniei, ediția de primavara. In perioada 22-25 februarie, in cadrul ROMEXPO Bucuresti, pe o suprafata de…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- Cea de-a patra ediție a targului ARpicultura, eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad, va avea loc in 24 și 25 februarie la Expo Arad. Mierea, aurul lichid la targul ARpicultura 2018 – oferta bogata și alternative sanatoase pentru consum. „Astazi, mierea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca in perioada 20-12 februarie va avea, la Bruxelles, discutii cu presedintele Comisiei Europene si cu presedintele Parlamentului European, cu care va discuta inclusiv despre dezbaterea pe tema Justitiei, de saptamana trecuta, din PE. Solicitata…

- Cele mai multe cazuri confirmate rujeola au fost raportate in judetele Vaslui (35 de cazuri), Bacau si Suceava (cate 15 cazuri), Iasi (12 cazuri), Prahova (11 cazuri). Si in Bucuresti au fost confirmate 3 cazuri de imbolnavire cu rujeola in perioada 5 - 9 februarie. Numarul total de cazuri…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua decenii, dar cu toate acestea exista in continuare judete in care rata somajului este de peste 10%, ceea ce inseamna ca unu din zece locuitori apti de munca nu lucreaza, scrie Ziarul Financiar.

- Una dintre prioritatile Guvernului o constituie dezvoltarea si extinderea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA in mai multe domenii, inclusiv pe componenta protejarii si promovarii drepturilor omului si combaterii traficului de fiinte umane, se arata in mesajul transmis de premierul Viorica…

- De vorba cu Andrei Rosu despre Atlantic Challenge Andrei Rosu Dupa cea mai grea cursa de anduranta din lume , echipa Atlantic 4 s-a întors duminica ,28 ianuarie, acasa. Echipajul a plecat pe 14 decembrie din insulele Canare și a ajuns în Antigua pe 21 ianuarie. Andrei Rosu,…

- Reprezentantii mediului de afaceri, ai ONG-urilor, de la Camerele de Comert si institutii de invatamant superior din cele patru judete ale Regiunii Vest s-au intalnit in premiera, la Palatul Administrativ din Timisoara, pentru a discuta in cadrul unei noi structuri, infiintata de curand de Ministerul…

- Un mesaj fara echivoc al Comisiei Europene atrage atentia guvernarii de la Bucuresti cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justitiei si anticoruptie. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse in privinta legilor justitiei. ”Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. ‘Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa…

- Presedintele Klaus Iohannis nu s-a ferit sa-i laude pe protestatarii care au manifestat in Bucuresti, spunand ca “sunt de admirat”. “Am urmarit cu foarte mare atentie protestele. Acesti oameni sunt de admirat. Au venit, cu toate ca vremea a fost destul de rea, sa arate politicienilor din Romania ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca a urmarit cu ''foarte mare atentie'' protestele de la sfarsitul saptamanii trecute si si-a exprimat admiratia fata de manifestanti. "Am urmarit cu foarte mare atentie ultimele proteste. Acesti oameni sunt de admirat. Au venit…

- Are 63 de ani, este pensionar și este singurul bistrițean care a strabatut pe jos intreaga țara, alaturi de o mana de clujeni, ca sa participe la protestul de sambata, in București. L-am ascultat povestindu-ne calm, limpede și hotarat despre intreaga aventura a calatoriei. La sfarșit ne-au dat lacrimile.…

- Galațenii au plecat la protestul din București pentru apararea legilor justiției. O parte dintre protestatari, inarmați cu steaguri și banere, au plecat cu un autocar in jurul pranzului. Au fost insa și oameni care au plecat cu mașinile personale. Pe langa banerele și steagurile pregatite, galațenii…

- Comisia Europeana va organiza o reuniune pe tema calitatii aerului, fiind convocati ministrii Mediului din noua tari europene, inclusiv din Romania, care risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare din cauza poluarii.

- In ciuda salariilor mai mult decat atractive, e criza de controlori de trafic aerian. Romania va avea nevoie, in urmatorii 7 ani, de aproximativ 200 de specialisti numai la Bucuresti, dar e loc de mai bine in toate sediile Romatsa din tara. Pregatirea unui om de care, intr-o singura zi, depinde soarta…

- Epidemia de rujeola din țarile vecine ia amploare. In 15 judete din Romania si in municipiul Bucuresti, au fost inregistrate 116 cazuri noi doar in ultima saptamana.In total, de la inceputul lunii septembrie, peste 10 mii de persoane s-au imbolnavit, dintre care 38 au murit.

- Intr-o conferinta de presa, sustinuta vineri la Consiliul Judetean, presedintele institutiei Emil Radu Moldovan a facut vorbire, printre altele, de legile justitiei si impactul pe care il au acestea asupra societatii romanesti. Totodata, acesta a afirmat faptul ca in perioada sarbatorilor de iarna,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti.Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- Au inceput ziua cu stangul. Peste 150 de persoane care urmau sa calatoreasca de la Timisoara la Bucuresti, in aceasta dimineata, au ajuns sa fie blocati in Aeroportul Internațional „Traian Vuia”. Pasagerii trebuia sa urce intr-o aeronava Ryan Air programata sa decoleze la ora 07.15. Dupa ce s-au facut…

- Cu 24 kilometri de autostrada recepționați in 2017, premierul Mihai Tudose anunța planuri marețe pentru șoferii din Romania. Inclusiv o autostrada care sa plece de la București și sa ajunga la Timișoara, prin Caraș-Severin. Intre timp, nu se știe exact cand se va putea merge șnur de la Timișoara la…

- Ericsson, unul dintre cei mai mari furnizori globali de echipamente si servicii pentru operatorii telecom, cu o prezenta extinsa pe piata locala, a dat startul unei campanii fulger de recrutari in Bucuresti pentru o noua linie de business, dupa ce anul trecut compania suedeza si-a restructurat operatiunile…

- Solutia celor doua state, in contextul conflictului israeliano-palestinian, a fost mentionata de catre ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, miercuri, la intrevederea cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, seful diplomatiei romane aratand si ca "una dintre…

- Ambasada SUA in Romania transmite, prin vocea adjunctei lui Klemm, un mesaj despre lupta anticorupție, intr-o perioada in care Laura Codruța Kovesi așteapta o decizie a ministrului justiției cu privire la o posibila propunere de revocare.Romania este "un exemplu in regiune in ceea ce priveste…

- Lara Fabian revine in Romania, in primavara acestui an, urmand sa concerteze la Cluj si la Bucuresti la finalul lunii martie. Potrivit site-ului eventim.ro, concertele fac parte din turneul mondial de promovare a albumului ‘Camouflage’. „Lara Fabian, mult indragita artista de catre publicul roman, revine…

- Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta ucide democratia, libertatea, speranta' sau 'In democratie, hotii stau la puscarie', dar si un banner cu mesajul 'Uniti salvam toata…

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Cluj-Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta…

- Cotidianul: Uniunea Scriitorilor este azi in legalitate? Cristian Teodorescu: Daca ma intrebati despre Uniunea peste care N. Manolescu se considera președinte, nu e in legalitate. De altfel, nici N. Manolescu nu e recunoscut legal ca președinte al Uniunii și nici USR. Din acest motiv, Grupul de Reforma…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat joi, ca nu da doi bani pe buna-credinta a ambasadelor, referindu-se la raspunsul Ambasadei Frantei in ceea ce priveste textul tradus in limba engleza a celor trei legi care vizeaza domeniul Justitiei. "Pentru mine nu e o surpriza. Oameni de buna-credinta…

- Ce se va intampla in Romania in 2018? Elena Bunescu, astrologul Libertatea, care ne-a adus zilele trecute horoscopul anual 2018 , dezvaluindu-ne ce ne așteapta la nivel personal, ne spune acum și ce se va intampla din punct de vedere economic, politic și social la nivelul intregii țari. La sfarșitul…

- La fel ca in Romania si in Israel mai multe mii de oameni au manifestat sambata seara la Tel Aviv pentru a protesta fata de ceea ce ei denunta drept coruptia guvernului, transmite AFP. De retinut ca si la Bucuresti mii de oameni se intalnesc in acelasi timp pentru a denunta coruptia politicienilor din…