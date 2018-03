Stiri pe aceeasi tema

- Romania si alte 180 de tari au petrecut o ora in intuneric, intre 20.30 si 21.30, pentru a marca Ora Pamantului. Anul acesta, 25 de orase din tara, printre ele Bucuresti, Arad si Iasi, au organizat activitati cu aceasta ocazie. Iar mai multe institutii, inclusiv Palatul Cotroceni si Palatul Victoria,…

- In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Ora Pamantului este un eveniment internațional, organizat in ultima sambata a lunii martie a fiecarui an,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 21 martie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statului Qatar la București, Abdullah Nasser Abdullah Alhumaidi. In cursul convorbirilor, premierul Viorica Dancila a exprimat satisfacția pentru tendința pozitiva inregistrata in ultima…

- Ivan Pesici este cel mai reușit transfer al lui Dinamo. Croatul adus de la Hajduk Split se simte excelent in Romania, unde a și reușit sa inscrie de cateva ori. Titular incontestabil in echipa lui Dinamo, Pesici se mandrește și cu o relație de lunga durata, cu frumoasa Antonia Klanac, o jurnalista din…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti, la invitatia sefului statului.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, are programata joi, o intalnire cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, care va face o vizita oficiala in Romania, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, informeaza news.ro.Conform unui anunt al camerei Deputatilor, Liviu Dragnea se va intalni la…

- Bataie ca in filme de Marțișor intr-un club de lux al Capitalei intre femeile controversate ale lumii mondene din Romania. In rolurile principale, celebra Bunesa și mai multe femei din brigada Secția 19, dar și Calina, nepoata lui Petre Roman.

- Detaliu ascuns de Guvernul Romaniei: Președintele CE Donald Tusk a discutat cu premierul Viorica Dancila despre justiție. Purtatorul de cuvant al președintele Consiliului Europenean (CE), Donald Tusk, a declarat ca, in timpul discuției cu premierul Viorica Dancila, oficialul european a fost cel care…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- "Joi voi participa la sedinta de Guvern", a transmis ministrul Justitiei. Conferinta de la Tokyo este programata sa se incheie pe 17 februarie, adica vineri.Totodata, Tudorel Toader a precizat ca nu exista la Ministerul Justitiei nicio invitatie primita de la Palatul Cotroceni, in contextul…

- Premierul Viorica Dancila a avut , luni dimineata, la Palatul Victoria, prima intalnire oficiala cu ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, si a declarat ca a fost o intrevedere buna in care a incercat sa prezinte o abordare care sa sustina Romania.

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua decenii, dar cu toate acestea exista in continuare judete in care rata somajului este de peste 10%, ceea ce inseamna ca unu din zece locuitori apti de munca nu lucreaza, scrie Ziarul Financiar.

- Cu putin noroc, si nepotii vostri vor plati imprumuturile luate de guvernul PSD Romania, prin Ministerul Finantelor, a impru­mutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale - 750 de milioane de euro pe 12 ani, pentru care trebuie sa plateasca o dobanda de 2,5% pe an, si 1,25 miliarde…

- Guvernul Dancila va avea miercuri prima sedinta Palatul Victoria din Bucuresti, sediul guvernului României. Foto: Arhiva. Ministri noului guvern al României condus de Viorica Dancila au depus juramântul la Palatul Cotroceni. Anterior,…

- Presedintele Klaus Iohannis nu s-a ferit sa-i laude pe protestatarii care au manifestat in Bucuresti, spunand ca “sunt de admirat”. “Am urmarit cu foarte mare atentie protestele. Acesti oameni sunt de admirat. Au venit, cu toate ca vremea a fost destul de rea, sa arate politicienilor din Romania ca…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, la Palatul Cotroceni, despre protestele de sambata din București și din țara, la care au participat aproximativ 70.000 de romani. ”Acești oameni sunt de admirat! Sper sa se fi ințeles și acolo unde trebuie sa se ințeleaga, ca au aratat foarte clar ca iși…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a participat, in aceasta dimineața, la Palatul Victoria, la deschiderea reuniunii de la București a Trio-ului de Președinții ale Consiliului Uniunii Europene din care Romania va face parte in cursul primului sau mandat, incepand cu 1 ianuarie 2019, și care…

- Are 63 de ani, este pensionar și este singurul bistrițean care a strabatut pe jos intreaga țara, alaturi de o mana de clujeni, ca sa participe la protestul de sambata, in București. L-am ascultat povestindu-ne calm, limpede și hotarat despre intreaga aventura a calatoriei. La sfarșit ne-au dat lacrimile.…

- Va fi sedinta de grad zero maine, 23 ianuarie, la Palatul Cotroceni! Presedintele Klaus Iohannis se va intalni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania va avea loc la ora 12,00, potrivit unui anunt al Administratiei…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ministrul afacerilor externe si cooperarii internationale al Republicii Italiene, Angelino Alfano, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.

- Vizele de intrare in Japonia pentru cetatenii romani au fost ridicate, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. „Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de resursa umana, recent am decis ridicarea…

- In ciuda salariilor mai mult decat atractive, e criza de controlori de trafic aerian. Romania va avea nevoie, in urmatorii 7 ani, de aproximativ 200 de specialisti numai la Bucuresti, dar e loc de mai bine in toate sediile Romatsa din tara. Pregatirea unui om de care, intr-o singura zi, depinde soarta…

- Premierul Shinzo Abe a fost primit de presedintele Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis l-a primit, astazi, la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe, liderul nipon efectuând efectuând o vizita oficiala la București. Aceasta este prima vizita în…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, ca demisia premierului Mihai Tudose a facut imposibila din punct de vedere protocolar o intalnire cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe la nivelul Guvernului. El sustine ca a avut o discutie cu delegatia japoneza cu care s-a intalnit…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale a inaltului demnitar nipon la Bucuresti.Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca nu este nicio paguba ca Tudose a plecat de la Guvern, problema este ca Liviu Dragnea ar fi in stare sa puna al treilea premier „tot de pe lista scurta a Sistemului”.…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, soseste marti la Bucuresti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al JaponieiVizita premierului japonez are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Intr-o conferinta de presa, sustinuta vineri la Consiliul Judetean, presedintele institutiei Emil Radu Moldovan a facut vorbire, printre altele, de legile justitiei si impactul pe care il au acestea asupra societatii romanesti. Totodata, acesta a afirmat faptul ca in perioada sarbatorilor de iarna,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

