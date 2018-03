Stiri pe aceeasi tema

- O bunica de 50 de ani, din Sydney, Australia, a dezvaluit programul care a ajutat-o sa slabeasca intr-un timp record fara sa faca niciun exercițiu fizic. Ana Reyes a dat jos numai puțin de 31,5 kilograme in doar 3 luni. Doar dupa ce a observat ca abia mai reușea sa-și lege sireturile din cauza greutații...…

- Zalaul se implica in actiunea ecologica organizata de catre World Wilde Fund for Nature si Earth Hour Romania, mai multe institutii din resedinta de judet urmand sa stinga in mod simbolic lumina pentru o ora.

- Primaria Municipiului Zalau, alaturi de unitațile subordonate Transurbis, Citadin, Serviciul de Administrare a Domeniului Public, Poliția Locala Zalau, Direcția de Asistența Sociala, Casa Municipala de Cultura și Ocolul Silvic “Stejarul” se implica activ in campania WWW Earth Hour (Ora Pamantului),…

- Sambata. 24 martie. la ora 20.30, intreaga lume va sarbatori in mod simbolic “Ora Pamantului” (Earth Hour), un eveniment organizat cu scopul constientizarii globale despre impactul negativ asupra mediului inconjurator, cauzat de consumul exagerat de resurse energetice .

- Efectele schimbarilor climatice la nivel global pot fi contracarate prin eforturi "notabile", printr-o abordare nu doar la nivel international, ci si la nivel "local-national", a declarat, joi, ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, la o conferinta dedicata acestui subiect. "Schimbarile…

- Schimbarile climatice vor transforma peste 143 de milioane de oameni in ''emigranti climatici'' ce vor incerca sa scape de culturile distruse, lipsa apei potabile si nivelul crescut al apei oceanelor, concluzioneaza un raport al Bancii Mondiale.

- In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Ora Pamantului este un eveniment internațional, organizat in ultima sambata a lunii martie a fiecarui an,…

- Ora Pamantului 2018. In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Astfel, milioane de oameni din intreaga lume sarbatoresc sambata, 24 martie, chiar…

- Milioane de oameni din întreaga lume sarbatoresc, sâmbata, Ora Pamântului (Earth Hour), stingând lumina timp de o ora, gest-simbol în lupta împotriva schimbarilor climatice, numeroase institutii din

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, susține și anul acesta evenimentul “Ora Pamantului”, o acțiune ecologica organizata de catre World Wilde Fund for Nature și Earth Hour Romania. “Ora Pamantului” va fi marcata la Ploiești, sambata – 24 martie 2018, in intervalul…

- Din cauza impactului negativ al schimbarilor climatice, nu mai puțin de 143 de milioane de oameni ar putea fi nevoiți sa se mute in alte regiuni ale țarilor lor din Africa Subsahariana, Asia de Sud și America Latina, conform unui raport emis de Banca Mondiala.

- Antreprenorul și activistul Kim Dotcom cere daune de 10 miliarde de dolari de la SUA și Noua Zeelanda in contextul inchiderii serviciului online Megaupload de catre cele doua țari sub acuzația de piraterie și frauda, scrie Reuters . Nascut in Germania, Kim Dotcom traia in Noua Zeelanda cand, in 2012,…

- Sambata seara resitenii sunt invitati in Centrul Civic pentru a participa la “Ora pamantului”. Editia din acest an este programata intre orele 20.30-21.30, insa organizatorii evenimentului se pregatesc pentru doua ore de activitati cu jocuri si voie buna. ”Noi, clubul "Activi pentru protejarea naturii…

- Incendii puternice in Australia. Experții spun ca sunt rezultatul schimbarilor climatice. Temperaturile ridicate și vanturile puternice au alimentat apariția unor incendii masive de vegetație in Australia, susțin autoritațile.

- Un barbat din Australia este cea de-a cincea persoana care si-a pierdut viata dupa ce a consumat pepene galben contaminat cu bacteria listeria, potrivit presei locale, relateaza vineri DPA. Toate victimele au consumat cantalup cultivat la o ferma de langa orasul Griffith, la 575 de kilometri…

- 5 australieni au murit, dupa ce au mancat pepene galben. Un barbat in varsta de peste 80 de ani din Australia este cea mai recenta victima care si-a pierdut viata, a cincea, dupa ce a consumat pepene galben contaminat cu bacteria listeria, potrivit presei locale, citata de Agerpres . Toate victimele…

- Un barbat in varsta de peste 80 de ani din Australia este cea de-a cincea persoana care si-a pierdut viata dupa ce a consumat pepene galben contaminat cu bacteria listeria, potrivit presei locale, relateaza vineri DPA. Toate victimele au consumat cantalup cultivat la o ferma de langa orasul Griffith,…

- Jumatate dintre plantele si animalele din zonele naturale cele mai bogate ale lumii risca sa dispara daca emisiile de gaze cu efect de sera vor continua sa creasca in mod necontrolat, au avertizat expertii in cadrul unui studiu citat marti de Press Association. Chiar daca sunt atinse obiectivele de…

- Au mai ramas doua saptamani pana la Ora Pamantului (Earth Hour), cea mai mare miscare voluntara de mediu din toate timpurile. Pentru a zecea oara consecutiv in Romania, WWF incurajeaza indivizi si organizatii, companii, institutii publice si centre culturale din toata tara sa stinga lumina timp de o…

- Au mai ramas doua saptamani pana la Ora Pamantului (Earth Hour), cea mai mare mișcare voluntara de mediu din toate timpurile. Pentru a zecea oara consecutiv in Romania, WWF incurajeaza indivizi și organizații, companii, instituții publice și centre culturale din toata țara sa stinga lumina timp de o…

- De la bucati suculente de ''pui'' si siruri de ''carnati'' la ''sunca'' si ''ton'', macelarul de origine olandeza Jaap Korteweg ofera de toate. Insa, niciunul dintre aceste produse expuse in magazinul sau din Haga nu este produs, de…

- Doua canadience au recunoscut, in fața instanței, ca au incercat sa introduca cocaina in Sydney, Australia, in timp ce se aflau intr-o croaziera. Cele doua sunt acuzate ca au adus 95 de kilograme de cocaina pe teritoriul Australiei, in valoare de 17 milioane de dolari, scrie BBC News.

- Organismul nu poate rezista mult timp la oscilațiile mari de temperatura. De aceea, temperaturile de vara din timpul iernii duc la slabirea organismului și apariția unor boli grave. Aceste diferențe rece – cald de la o zi la alta schimba capacitatea organismului de a se adapta. Mai mult, din 2009, gripa…

- O echipa de cercetatori din Australia și Japonia a dezvoltat un test de sange care poate detecta semnele incipiente ale bolii Alzheimer. Potrivit CNN , testul nonivaziv a fost dezvoltat pentru a detecta prezența proteinei toxine amyloid beta, cunoscuta pentru prezența in corpurile oamenilor afectați…

- DECIZIE… Marea majoritate a populatiei europene traieste si munceste in orase, consumand aproximativ 80% din energia utilizata in UE. Acest consum de energie in crestere genereaza emisii de CO2, gaz cu efect de sera, considerat a fi responsabil de asa-numitele „schimbari climatice”. Schimbarile climatice…

- Presedintele american, Donald Trump ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV, relateaza AFP,

- TENDINTA DE INCALZIRE! Cifrele centralizate pe perioada de 15 septembrie 2017-15 ianuarie 2018 sunt inca o dovada a acestui fenomen mai mult decat ingrijorator. Dincolo de cifrele seci, se poate vedea si pe camp cum o cultura, precum rapita, castiga teren in zone unde nici nu se discuta despre asa ceva…

- Politia Romana actioneaza permanent pentru prevenirea si combaterea faptelor care aduc atingere fondului cinegetic national. Politistii specializati in arme, explozivi si substante periculoase au constatat, pe parcursul actiunilor din ultima jumatate de an, aproape 600 de infractiuni, au aplicat peste…

- Protectionismul in crestere si lipsa eforturilor de a combate schimbarile climatice reprezinta cele mai mari amenintari la adresa lumii de astazi, a declarat marti prim-ministrul indian Narendra Modiv (foto), in discursul de deschidere a Forumului Economic Mondial de la Davos. "Se pare ca…

- Protectionismul in crestere si lipsa eforturilor de a combate schimbarile climatice reprezinta cele mai mari amenintari la adresa lumii de astazi, a declarat marti prim-ministrul indian Narendra Modi, in discursul de deschidere a Forumului Economic Mondial de la Davos, transmite dpa. ''Se…

- SUA au anuntat luni ca au ordonat inspectii mai riguroase pentru transportul aerian de marfuri provenind din cinci tari din Orientul Mijlociu, mentionand in special tentativa din iunie 2017 de detonare a unui avion in Australia pentru a justifica aceasta masura, relateaza AFP. Sapte aeroporturi din…

- Actorul Heath Andrew Ledger s a nascut pe 4 aprilie 1979, la Perth, Australia si a decedat pe 22 ianuarie 2008, la New York City, SUA. Heath Ledger a fost un actor de televiziune si film nominalizat la BAFTA, Globul de Aur si Premiile SAG si laureat, post mortem, al Premiilor Academiei Americane de…

- Avionul este cel mai sigur mijloc de transport, dar chiar și așa exista și tragedii sau situații în care este nevoie de aterizare de urgența. Pasagerii unui zbor Malaysia Airlines au povestit clipele de coșmar prin care au trecut, dupa ce au auzit ca zborul MH122 de la Sydney la Kuala…

- Schimbarile climatice vor afecta viata tuturor creaturilor de pe Pamant daca trendul actual continua. In cadrul unui nou studiu au fost simulate fenomenele schimbprilor climatice care ar putea duce la distrugerea oceanelor pana la sfarsitul...

- Sute de fani si imitatori ai lui Elvis Presley au invadat joi Gara Centrala din Sydney si au dansat in timp ce asteptau "Blue Suede Express" pentru a-i duce la un festival anual dedicat aniversarii nasterii artistului, informeaza DPA si AFP. Acesti fani infocati ai cantaretului, care a…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea în teorie sa revina în Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedând însa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga

- Sute de lilieci au murit din cauza temperaturilor extreme din Australia. Reprezentantii mediului au declarat ca temperaturile le-au „prajit creierul” liliecilor care au început sa se prabuseasca în zbor. Un val de caldura puternic a dus la cresterea temperaturilor pâna…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea reveni, teoretic, in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, scrie AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, transmite AFP. "Cinstit, eu nu…

- Frig extrem in SUA, inundații masive in Singapore, canicula in Sydney, record de temperaturi scazute in Bangladesh și ger in China; viscol intr-o parte a Japoniei și vreme neobișnuit de calda la Tokyo. Ce se intampla cu vremea, care s-a schimbat atat de mult in ultimul deceniu?

- Daca in Romania temperaturile sunt foarte ridicate in aceasta perioada, in Statele Unite s-au inregistrat temperaturi extrem de scazute. Tempratura record a fost inregistrata in varful Muntelui Washington din New Hampshire, astfel ca, din cauza vantului puternic temperatura s-a simțit cam de -70 de…

- Perechea Horia Tecau / Jean-Julien Rojer (Olanda), cap de serie numarul doi, s-a calificat, astazi, in sferturile probei de dublu din cadrul turneului ATP 250 de la Sydney (Australia), dotat cu premii totale de 468.910 dolari. In runda inaugurala, Tecau ...

- Sydney se topeste duminica, in cea mai caniculara zi din 1939, in timp ce un ger naprasnic si un vant taios care-ti patrunde in oase a pus stapanire pe o treime din regiunea estica a Statelor Unite, aducand temperaturi sub-normale pentru regiune.

- Jucatoarea spaniola Garbine Muguruza, numarul doi mondial, a acceptat wild card-ul oferit de organizatorii turneului Premier de la Sydney (Australia) si va lua parte la aceasta competitie care se va desfasura între 7 si 13 ianuarie.

- Noua Zeelanda si Australia au intrat in noul an, la ora 13.00, respectiv 15.00 ora Romaniei. Revelionul a fost sarbatorit cu spectacole de artificii impresionante in Auckland si in Sydney. Noua Zeelanda a intrat in noul an la 11.00 GMT, adica ora 13.00 in Romania. Trecerea in 2018 a…

- Noua Zeelanda a intrat in noul an la 11.00 GMT, adica ora 13.00 in Romania. Trecerea in 2018 a fost sarbatorita cu aprinderea unor artificii care au cantarit o jumatate de tona, din Sky Tower, aflat in orasul Auckland. Pregatirile pentru spectacol au inceput in urma cu sase luni, pentru a garanta coordonarea…

- Noua Zeelanda si Australia au intrat in noul an, la ora 13.00, respectiv 15.00 ora Romaniei, scrie News.ro. Revelionul a fost sarbatorit cu spectacole de artificii impresionante in Auckland si in Sydney.

- Tragedie aeriana in Australia, in ultima zi din an! Sase persoane si-au pierdut viata, dupa ce hidroavionul in care se aflau s-a prabusit intr-un fluviu, in apropiere de Sydney, a anuntat politia locala. Accidentul aviatic, a carui cauza nu este cunoscuta deocamdata, a avut loc pe fluviul Hawkesbury,…

- Un avion de lux s-a prabușit in Australia, in ultima zi a anului. Toți cei șase pasageri ai aeronavei au murit. Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la…