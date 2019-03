ORA EXACTA ROMANIA. Cum afli cât este ceasul după trecerea la ORA DE VARA 2019 ORA DE VARA 2019. In acest an, ora de vara se aplica din 30 martie pana in noaptea de 26 spre 27 octombrie, cand se va reveni la ora oficiala de iarna. Duminica va fi cea mai scurta zi din an, ceasurile fiind date inainte cu o ora. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia urmand a se desfasura conform orarului prevazut in mersul trenurilor, au precizat reprezentantii CFR Calatori. AFLA ORA EXACTA AICI Trenurile de calatori circula dupa ora actuala (de iarna) pana in noaptea de 30/31 martie, la ora 3.00, care va deveni ora 4.00. Dupa ora… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Romania trece, in noaptea de sambata spre duminica, la ora oficiala de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00. Astfel, duminica va fi cea mai scurta zi din acest an. In acest an, ora de vara se aplica din 30 martie pana in noaptea de 26 spre 27 octombrie, cand se va reveni la ora oficiala de iarna.…

- Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor. CFR Calatori informeaza ca incepand cu data de 31 martie 2019 in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, ora 3:00 devenind ora…

- CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 31 martie 2019, in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, ora 03:00 devenind ora 04:00. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul…

- Arad. NEON: oportunitate fara frontiere in domeniul teatrului. Aceasta este oferta facuta de Guvernul Romaniei, pe pagina Departamentului de Relatii Interetnice. Aici se indica faptul ca „forțele creative din domeniul teatrului vor fi unite in cadrul unui nou proiect inițiat de catre Departamentul…

- Trecerea la ora de vara are efecte si in circulatia feroviara. Astfel, trenurile de calatori vor circula dupa ora actuala (de iarna) pana in noaptea de 30/31 martie la ora 3:00, care va deveni ora 4.00. Dupa ora 04.00, trenurile vor pleca la orele din mersul de tren in vigoare, respectand ora oficiala…

- CFR Calatori informeaza ca incepand cu data de 31 martie 2019, in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, ora 03:00 devenind ora 04:00. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul…

- Transportul feroviar de calatori va trece, in noaptea de sambata spre duminica, la ora de vara, ora 3.00 urmand sa devina ora 4.00, anunta CFR Calatori. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare. CFR Calatori informeaza ca, incepand din 31 martie, in activitatea de transport…

- UDMR isi alege un nou presedinte Instantaneu de la prezentarea manifestului electoral al UDMR Foto: http://www.rmdsz.ro/multimedia. La Cluj-Napoca a început vineri, 22 februarie, Congresul UDMR în cadrul caruia va fi ales un nou presedinte al formatiunii.…