- Toate carțile de identitate din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, se vor schimba, iar acestea vor include mai multe elemente de securitate. In 2021 se vor schimba toate buletinele. Acestea vor contine, pe langa fotografia titularului, si un cip cu doua amprente digitale. Daca actuala carte de identitate…

- LEGEA PENSIILOR aduce multe vești bune pentru romani. Regula generala și foarte importanta este ca nico pensie dupa recalculare nu va putea fi mai mica decat cea aflata in plata adica nicio pensie nu va scadea in urma recalcularii și nicio pensie nu va fi mai mica decat nivelul pensiei minime.…

- Norvegia, adversara Romaniei din preliminariile EURO 2020, a obținut un egal dramatic cu Spania, 1-1, dupa un gol marcat din penalty in minutul 90+2. Romania - Norvegia e pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Pro TV Partida se va juca in fața a 30.…

- Drumarii au intervenit duminica la Balea Lac, unde a nins abundent inregistrandu-se temperaturi negative. ”Se ingroasa gluma… si stratul de zapada pe Transfagarasan. Colegii nostri actioneaza de azi dimineata cu doua utilaje cu lama si raspanditor de sare pentru a tine drumul curat. Va rugam sa nu circulati…

- Deoarece tot mai multe state legalizeaza utilizarea marijuanei, un produs cunoscut sub denumirea de ulei CBD a crescut in popularitate. Un compus chimic gasit in planta de cannabis, CBD sau... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cu puțin timp inainte de echinocțiul de toamna, oamenii vor asista la un fenomen astronomic de mare impact: luna plina in Pești, cunoscuta in lume și ca „luna plina a recoltei", scrie a1.ro. Deși nu este un fenomen rar (caci se intampla in fiecare an și reprezinta a noua luna plina din anul…

- ”In privința domnului Iohannis, rar mi-a fost dat sa aud un discurs mai puțin lipsit de argumente. Adica, dezastrul PSD-ului din ultimii doi ani și jumatate este consemnat de Eurostat ca una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeana, locul unu, locul doi. Daca telespectatorii,…

- Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj și-a anunțat intenția de a participa la cea de-a XII-a ediție a Concursului național „Euroscola”, organizat de Biroul de Legatura al Parlamentului European in Romania (BLPE), in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale (MEN). Ediția 2019-2020…