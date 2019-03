Stiri pe aceeasi tema

- TRAN propune ca schimbarea orei in ultima duminica din martie 2021 sa fie ultima pentru tarile din Uniunea Europeana care decid sa-si pastreze permanent ora de vara. Statele membre care prefera sa ramana la ora standard, cunoscuta si drept ''ora de iarna'', vor face aceasta ultima schimbare…

- Comisia pentru Transport si Turism (TRAN) din Parlamentul European (PE) a votat luni favorabil propunerea ca incepand din anul 2021 sa se renunte la schimbarea orei de vara si de iarna in Uniunea Europeana, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Parlamentului European. TRAN propune…

- Executivul comunitar a anuntat ca va modifica respectiva metoda in urma unei sentinte a CJUE, instanta care i-a cerut sa revizuiasca modul in care masoara ponderea institutionala a unui stat membru in cadrul UE, pondere ce este unul dintre factorii luati in calcul la stabilirea amenzii. Atunci cand…

- Statele membre UE au cazut de acord asupra unui compromis cu Parlamentul European si Comisia Europeana pentru reglementarea gazoductului Nord Stream 2, construit in prezent intre Rusia si Germania, au declarat surse din cadrul delegatiei germane. Potrivit surselor, operatorul gazoductului se poate aştepta…

- Statele membre UE au cazut de acord asupra unui compromis cu Parlamentul European si Comisia Europeana pentru reglementarea gazoductului Nord Stream 2, construit in prezent intre Rusia si Germania, au declarat surse din cadrul delegatiei germane. Potrivit surselor, operatorul gazoductului se poate aştepta…

- "Eu cred ca raspunde (blocarea fondurilor europene pentru tarile care nu respecta statul de drept - n.r.) acestui principiu pe care-l avem foarte clar in Comisia Europeana si in Uniunea Europeana: toleranta zero fata de frauda. Pe de alta parte, implementarea cu succes a tuturor proiectelor, dar…

- Initiativa apartine Comisiei Europene, aflata intr-un constant razboi de uzura cu o parte din statele membre care dau semne ca valorile pe baza carora au fost primite in blocul comunitar sunt facultative. Printre acestea se numara Polonia (impotriva careia Comisia Europeana a declanșat procesul de obținere…