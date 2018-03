Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria (5,1 euro) si Romania (5,5 euro) aveau in 2017 cel mai scazut cost orar cu mana de lucru, fata de un nivel mediu de 23,1 euro in Uniunea Europeana, si de 26,9 euro in zona euro, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica Eurostat. In urma cu zece ani, compensatia…

- Construirea gazoductului Nord Stream 2, intre Rusia si Germania, este riscanta pentru stabilitatea Europei si va oferi Rusiei un nou instrument de presiune asupra tarilor europene, avertizeaza Heather Nauert, purtator de cuvant al Departamentului de Stat de la Washington. Nauert a mai declarat…

- Totul a pornit de la Lituania, care, la sfarșitul anului trecut, a inaintat o cerere prin care ii cerea Uniunii Europene sa renunțe la ora de vara. Asta pentru ca era inutila și punea in dificultate mare parte din locuitori. Lituania susținea ca majoritatea oamenilor considera enervant ca trebuie sa-și…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a semnat, alaturi de omologii sai din Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Suedia si Ucraina, o declaratie in care reafirma sprijinul pentru integritatea teritoriala a Ucrainei si pozitia de nerecunoastere a anexarii ilegale a Crimeii de catre…

- Riscul de saracie la persoanele ocupate din Romania era aproape dublu (18,9%) in anul 2016 fata de media din Uniunea Europeana (9,6%), arata datele publicate vineri de Eurostat. Romania are cel mai mare risc de saracie la persoanele ocupate din UE, fiind urmata la distanta de Grecia (14,1%),…

- – liceul bacauan este gazda in aceasta saptamana pentru cea de a patra mobilitate cu profesori și elevi in acest proiect Proiectul coordonat de Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacau este acum la a patra intalnire la care participa 23 de elevi și 9 profesori din Polonia, Lituania, Italia și…

- Reuniunea regionala consulara din cadrul campaniei "Dialog cu diaspora - 2018" are loc de vineri pana duminica, la Bonn si este condusa de secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Cosmin Dinescu, informeaza un comunicat al MAE transmis Agerpres.Potrivit sursei citate, este…

- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel mai scazut procent din PIB pentru acest sector, arata datele Eurostat. Procentul din PIB alocat…

- 'Luna aceasta, Ghouta Orientala este cea descrisa de secretarul general (al ONU) ca fiind un infern pe pamant', a declarat Zeid Ra'ad al Hussein in timpul prezentarii raportului sau anual la Geneva, in fata Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. 'Luna viitoare sau peste inca una va aparea un alt…

- Un numar de opt state din nordul Uniunii Europene si-au exprimat marti ingrijorarea fata de proiectele ambitioase de reformare a reformare a zonei euro avansate de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP si Reuters. Intr-un comunicat comun Olanda, Estonia, Lituania, Letonia,…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

- Scoala Gimnaziala Nr. 4 Suceava deruleaza prin Programul Erasmus+, finantat de Comisia Europeana, in perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, Proiectul „Healthy Foods, Happy Moods", tara coordonatoare fiind Turcia, iar parteneri Croatia, Italia, Polonia si Romania. Prin acest ...

- Parlamentul European a votat rezoluția care propune activarea articolului 7 pentru Polonia. Varșovia este acuzata de Comisia Europeana ca incalca statul de drept prin modificarea legislației din domeniul justiției.

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, europarlamentarul Laurențiu Rebega a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles. Rebega a precizat in discursul sau ca ”activarea articolului 7 din TUE este cea mai dura…

- In perioada 11-17 martie, CNVA este gazda celei de-a patra activitați de formare din cadrul proiectului Erasmus+ KA2 Moving Minds through Movies, coordonat de instituția bacauana. In acest scop sunt așteptați sa soseasca 23 de elevi straini, insoțiți de 10 profesori din Italia, Polonia, Turcia și Lituania.…

- Numit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig s-a soldat cu 46 de morti incepand de vineri, potrivit unui bilnat AFP. AFP numara 18 morti in Polonia, sase in Cehia, cinci in Lituania, cate patru…

- Valul de frig siberian care s-a abatut asupra Europei a ucis peste 40 de oameni pana miercuri, inclusiv numeroase persoane fara adapost, si continua sa perturbe transporturile, relateaza AFP. Numit ”Bestia din Est” de presa britanica, ”Ursul din Siberia” in Olanda, ”tunul de zapada” in Suedia sau…

- Peste jumatate dintre somerii din sase state europene, intre care se afla si Romania, se afla in risc de saracie, potrivit datelor aferente anului 2016 publicate luni de biroul european de statistica Eurostat, transmite News.ro . Datele arata ca 51,4% dintre somerii romani sunt expusi saraciei, iar…

- In ianuarie 2018, Romania era pe locul 3 in topul celor mai mici salarii brute din Europa, cu 408 euro, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro). Conform Eurostat, la polul opus se afla Olanda (unde salariul brut se ridica la 1.578 euro), Irlanda (1.614 euro) si Luxemburg (cu 1.999…

- La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in statele membre din estul UE si de peste 1.000 de euro in nord-vestul UE, in frunte fiind Luxemburg (1.999 de euro pe luna), Irlanda (1.614 euro), Olanda (1.578 euro), Belgia (1.563 euro), Germania si Franta (ambele cu…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro…

- Senatul a votat, miercuri, ca Vinerea mare sa fie zi de sarbatoare, nelucratoare. Proiectul de lege inițiat de deputați și UDMR, PSD, PNL, PMP și minoritați a trecut de plen cu 86 de voturi pentru, un vot impotriva și o abținere. Inițiatorii precizeaza ca Vinerea Mare, sau Vinerea Patimilor este ultima…

- Ora de vara a fost eliminata dupa o decizie a Parlamentului European, adoptata cu majoritate de voturi. Astfel, anul nu va mai fi impartit in ora de iarna si ora de vara. Totul a inceput la sfarsitul anului trecut, atunci cand 70.000 de oameni din Finlanda au semnat o petitie prin care au cerut Uniunii…

- In data de 5 Februarie 2018, in Paris la Biroul Consiliului Europei au avut loc intalnirea anuala de coordonare a evenimentului ”Saptamana Europeana a Democratiei Locale” (SEDL) si ceremonia de premiere a oraselor care s-au implicat activ in promovarea manifestarii și dezvoltarea spiritului civic.…

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene au propus ca Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Kosovo sa participe la reuniunile privind politicile UE inainte de aderarea lor efectiva la blocul comunitar, transmite luni Reuters. Dupa ani in care tarile balcanice par sa fi…

- Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea, are emoții pentru ziua de 4 februarie, cand va intra in semifinala Eurovision Romania 2018, cea de-a treia. Muzicianul Tavi Clonda viseaza sa reprezinte Romania la concursul Eurovision de anul acesta. Partenerul de viața al prezentatoarei de televiziune Gabriela…

- Romania ocupa locul 29 in Indexul Statului de Drept 2018”, care masoara nivelul la care 113 tari din intreaga lume adera la principiile statului de drept si care este realizat de World Justice Project, o organizatie independenta multidisciplinara, avand drept obiectiv progresul in ceea ce priveste statul…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), prin intermediul unui…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a sustinut vineri, in timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, reformele judiciare promovate in tara sa, dar criticate de Comisia Europeana, el afirmand ca aceste reforme sunt bazate pe masuri similare adoptate de alte state membre ale UE, precum Spania…

- Echipa masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia in barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti efectuate sambata la Zagreb, unde se desfasoara intrecerile Campionatului European 2918. In urma acestei operatiuni, pentru barajele ce se se…

- Cristian Fugaciu, CEO Marsh Romania, a preluat, de la inceputul acestui an, managementul Regiunii Centrale. Astfel, acesta a devenit responsabil de operatiunile din Austria, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Slovenia si Croatia. “Sunt convins ca o abordare unitara a operatiunilor Marsh din cele sapte tari…

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- Cristian Fugaciu, CEO Marsh Romania, a preluat, de la inceputul acestui an, managementul Regiunii Centrale, fiind responsabil de operatiunile din Austria, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Slovenia si Croatia. “Sunt convins ca o abordare unitara a operatiunilor Marsh din cele sapte tari din regiune…

- Suedia isi instruieste populatia cum sa reactioneze in caz de raboi. Tara pregaste o brosura care include informatii despre cum ar trebui sa reactioneye oamenii in cazul unui conflict armat, in contextul ingrijorarilor legate de amenintarea rusa, relateaza The Telegraph. Brosura va fi trimisa la cele…

- Romanii și bulgarii sunt pe ultimele locuri din Uniunea Europeana (UE) la internet banking, doar 5% și, respectiv, 7% din populație folosind aceste servicii, potrivit unui studiu Eurostat, citat de catre Agerpres.ro . Astfel, doar un roman din 14 folosește serviciile de internet banking. Spre comparație,…

- Au stat in frig iarna trecuta Aproape 14% dintre români nu au avut posibilitatea sa-si încalzeasca locuintele corespunzator în cursul anului 2016 - conform datelor centralizate de Biroul European de Statistica - Eurostat. Media europeana a fost de 8,7%, cu cel mai mare procent…

- Protestatarii si politicienii din Romania, "tara care s-a luptat mult timp cu coruptia", se pregatesc pentru o perioada tensionata in luna ianuarie si pentru decizia presedintelui Iohannis privind legile Justitiei, noteaza New York Times. Publicatia scrie pe larg despre legile Justitiei adoptate…

- Publicatia scrie pe larg despre legile justitiei adoptate recent de Parlamentul roman si noteaza ca presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa retrimita legislativului aceste legi. De asemenea, New York Times aminteste si despre modificarile la Codurile penale, dar si despre problemele penale ale…

- Protestatarii si politicienii din Romania – “tara care s-a luptat mult timp cu coruptia” – se pregatesc pentru o perioada tensionata in luna ianuarie, la aproape un an dupa ce sute de mii de oameni au iesit in strada pentru a se opune masurilor guvernamentale de relaxare a luptei impotriva coruptie,…